Papež kázal v Monaku o rozdílech mezi chudými a bohatými

Papež Lev XIV. přicestoval v sobotu na návštěvu Monaka. Stal se tak prvním papežem po téměř pěti staletích, který do tohoto středomořského knížectví zavítal. Hlava katolické církve chce návštěvou ukázat, že malé státy, jako je Vatikán či Monako, mohou i v době válek hrát na mezinárodním poli důležitou roli a udržovat tradiční katolické hodnoty.
Ve svém prvním projevu ve státě známém svým bohatstvím papež podle agentury AFP odsoudil prohlubování propasti mezi chudými a bohatými. V proslovu proneseném francouzsky z balkonu knížecího paláce mluvil mimo jiné o tom, že bohatství by mělo sloužit právu a spravedlnosti, a to zvláště v době dnešních konfliktů.
Součástí zhruba devítihodinového programu hlavy katolické církve v zemi s 38 tisíc obyvateli je vedle soukromé schůzky s knížecím párem také dopolední setkání s katolickou komunitou v katedrále či odpolední mše na sportovním stadionu Louise II. Zpět do Vatikánu by měl papež odletět v 17:45.
Monako patří k několika málo evropským zemím, kde je katolictví státním náboženstvím. Projevilo se to například loni, když Albert II. odmítl podepsat zákon o legalizaci potratů, přestože ho předtím monacký parlament schválil poměrem hlasů 19 ku dvěma. Kníže argumentoval právě rolí katolické víry v monacké společnosti.
Naposledy do Monaka hlava katolické církve zavítala v roce 1538, byl jí tehdy papež Pavel III.
