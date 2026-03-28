Cestu do Evropy přežila jen polovina. Řekové zachránili 26 běženců

Celkem 22 lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři. V pátek večer o tom informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší uvedli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých házeli do moře.
Dalích 26 lidí, včetně jedné ženy a jednoho nezletilého, zachránila loď unijní agentury Frontex u pobřeží Kréty. Odkud migranti pocházeli, není jasné.
Začátkem února ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios zemřelo 15 migrantů. Jejich plavidlo se srazilo s člunem řecké pobřežní stráže, převrátilo se a potopilo. Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris tehdy řekl, že pobřežní stráž na nehodě vinu nenese.
„Ať je co největší!“ Trump chystá vydání pamětních medailí s vlastní podobiznou
Americký prezident Donald Trump se rozhodl oslavit 250. výročí Spojených států vydáním pamětní zlaté medaile se svojí podobiznou. Minulý týden to schválila tamní Komise výtvarných umění.
Papež kázal v Monaku o rozdílech mezi chudými a bohatými
Papež Lev XIV. přicestoval v sobotu na návštěvu Monaka. Stal se tak prvním papežem po téměř pěti staletích, který do tohoto středomořského knížectví zavítal. Hlava katolické církve chce návštěvou ukázat, že malé státy, jako je Vatikán či Monako, mohou i v době válek hrát na mezinárodním poli důležitou roli a udržovat tradiční katolické hodnoty.
Dálnice D8 u Prahy stojí kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu
Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu je u hlavního města zastaven kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu. Kamion na tahači převážel v sobotu ráno nákladní auto a prorazil svodidla, uvedla policie na síti X. Doprava je odkloněná na exitu 9, v místě se tvoří kolony.
ŽIVĚ Lež. Rubio popřel tvrzení Zelenského o nabídce bezpečnostních záruk za ústup z Donbasu
Tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky, je lež, prohlásil v pátek před novináři americký ministr zahraničí Marco Rubio. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení války na Ukrajině. Podle Zelenského USA podmínily garance stáhnutím Ukrajinců z Donbasu.
ŽIVĚ "Spojence v NATO už asi chránit nemusíme." Trump provokuje Evropu kvůli válce v Íránu
Donald Trump v noci na sobotu prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc spojencům v NATO vzhledem k tomu, že aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Trumpovo prohlášení opět vyvolalo otazníky ohledně postoje amerického prezidenta k ustanovením o vzájemné obraně, jež jsou středobodem transatlantické aliance.