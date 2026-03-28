Přeskočit na obsah
Benative
28. 3. Soňa
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Cestu do Evropy přežila jen polovina. Řekové zachránili 26 běženců

ČTK

Celkem 22 lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři. V pátek večer o tom informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší uvedli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých házeli do moře.

Ilustrační snímek německých záchranářů z neziskovky Sea Watch, kteří nedaleko libyjských břehů potkali loď plnou uprchlíků mířících do Evropy, je z léta roku 2025.Foto: REUTERS
Dalích 26 lidí, včetně jedné ženy a jednoho nezletilého, zachránila loď unijní agentury Frontex u pobřeží Kréty. Odkud migranti pocházeli, není jasné.

Začátkem února ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios zemřelo 15 migrantů. Jejich plavidlo se srazilo s člunem řecké pobřežní stráže, převrátilo se a potopilo. Řecký ministr pro migraci Thanos Plevris tehdy řekl, že pobřežní stráž na nehodě vinu nenese.

Nejnovější
V proslovu proneseném francouzsky z balkonu knížecího paláce papež Lev XIV. mluvil mimo jiné o tom, že bohatství by mělo sloužit právu a spravedlnosti, a to zvláště v době dnešních konfliktů. Na balkoně s ním byla celá knížecí rodina: monacký princ Albert II. s kněžnou Charlene a princeznou Gabriellou a princem Jacquesem; sobota 28. března 2028.
Papež kázal v Monaku o rozdílech mezi chudými a bohatými

Papež Lev XIV. přicestoval v sobotu na návštěvu Monaka. Stal se tak prvním papežem po téměř pěti staletích, který do tohoto středomořského knížectví zavítal. Hlava katolické církve chce návštěvou ukázat, že malé státy, jako je Vatikán či Monako, mohou i v době válek hrát na mezinárodním poli důležitou roli a udržovat tradiční katolické hodnoty.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio.

ŽIVĚ Lež. Rubio popřel tvrzení Zelenského o nabídce bezpečnostních záruk za ústup z Donbasu

Tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky, je lež, prohlásil v pátek před novináři americký ministr zahraničí Marco Rubio. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení války na Ukrajině. Podle Zelenského USA podmínily garance stáhnutím Ukrajinců z Donbasu.

"Proč bychom tu pro ně byli, když oni tu pro nás nejsou? Oni tam pro nás nebyli,“ řekl Trump v noci na sobotu na investičním fóru v Miami, kde si stěžoval na odmítnutí evropských spojenců z NATO poskytnout USA materiální podporu během nynější války proti Íránu.
ŽIVĚ "Spojence v NATO už asi chránit nemusíme." Trump provokuje Evropu kvůli válce v Íránu

Donald Trump v noci na sobotu prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc spojencům v NATO vzhledem k tomu, že aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Trumpovo prohlášení opět vyvolalo otazníky ohledně postoje amerického prezidenta k ustanovením o vzájemné obraně, jež jsou středobodem transatlantické aliance.

