Zahraničí

Nejhledanější muž Evropy nalezen. Má české kořeny, teď škodí z Moskvy

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 31 minutami
Jméno Jana Marsalka vypadá česky. Někdejší rakouský finančník má skutečně české kořeny. V roce 2020 se po něm slehla zem a s ním se ztratily i miliardy eur. Teď ho tým investigativních novinářů dokázal vypátrat v centru Moskvy a sledovat déle než rok. Výsledek? Marsalek žije s falešnou identitou a pracuje pro ruskou tajnou službu FSB.
Foto: Profimedia.cz

Zatímco před lety byl dnes pětačtyřicetiletý rakouský občan Jan Marsalek vysokým manažerem a známým finančníkem, od zmizení peněz z firmy Wisecard a jeho útěku v roce 2020 o něm příliš informací není. Média tušila, že žije v Rusku, z jeho tamního života ovšem zůstávalo jenom málo stop.

Společná investigace novinářů, kterou vydali v úterý, však o tom, co Marsalek nyní dělá, přinesla nové informace. Ta hlavní? Stopy po finančníkovi skrývá falešná identita a úzké vazby na režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Tým investigativních novinářů z deníků The Insider, Der Spiegel, televize ZDF a rakouského Der Standardu ho dokázal vypátrat v centru Moskvy a sledovat déle než rok. Jeho pohyb a cestování rekonstruovali pomocí kombinace cestovních dat, metadat z mobilních telefonů a záběrů z bezpečnostních kamer.

Související

Stojí proti nám celý Západ. Nejmocnější ruský generál slavil, zvláštně popřál i Putin

Náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov.

Za dobu svého skrývání měl Marsalek vystřídat šest identit, včetně lotyšského Rusa jménem Alexandr Nelidov. Tu podvodně získal od někdejšího kněze, který se mu nápadně podobal. Marsalkova nová přezdívka se pak zřejmě stala hlavní krycí identitou, měl pod ní působit na Ukrajině, zakládal firmy v Moskvě a volně se pohyboval po Rusku.

"Narozen v Rize"

První oficiální záznamy týkající se Nelidova alias Marsalka pocházejí z června 2023. Ruské občanství podle údajů z pasu získal na základě zákona, který udělil občanství všem občanům samozvané Doněcké lidové republiky po takzvaném referendu o připojení v říjnu 2022.

Jenže žádný takový Ukrajinec nikdy neexistoval - tedy přesněji neexistoval do chvíle, než ruské zpravodajské služby získaly kontrolu nad veřejnými záznamy na Donbasu, což jim umožnilo zpětně vytvářet neomezené množství falešných nových identit.

Související

"Tento text napsal zahraniční agent." Právník se soudil s Putinovou tajnou službou

Maxim Oleničev Ruský právník

Cestování na Ukrajinu

"Marsalek-Nelidov podniká pravidelné 27hodinové výlety na rusky okupovaný Krym. Insider našel údaje o prodeji letenek na nejméně pět takových letů od roku 2023 a na mnoha z nich jej doprovázely speciální jednotky ruského Specnaz," píší novináři s tím, že Marsalkův telefon se občas objeví poblíž rusko-ukrajinské hranice. Oficiální záznamy dokonce ukazují, že se alespoň jednou vydal na ukrajinskou frontovou linii v okupovaném Mariupolu jako součást sabotážní jednotky ruské armády.

"Skrytý" život v Moskvě

Rakušan se rozhodl lehce upravit svůj vzhled pomocí kosmetických operací.  Nechal si narůst vousy a transplantovat vlasy. Nejspíš si myslel, že se tak stane  "neviditelným" - jenže nevěděl, že navzdory jeho pokusům o proměnu ho déle než rok sleduje skupina investigativních novinářů, kteří k tomu využili podobné metody, jaké využívá ruská tajná služba FSB - pro niž Marsalek pracoval - při pátrání po různých lidech.

Snímek bezpečnostní kamery jej zachytil v centru Moskvy, kde se na začátku července procházel v doprovodu své nové přítelkyně. "Jeden z nejhledanějších mužů Evropy působil uvolněně, když se odpoledne 1. července procházel po náměstí Trubnaja. Na límci svého bílého trička má zastrčené sluneční brýle. Drží se za ruku se svou přítelkyní. Zdá se, že Taťjana a Jan jsou milý pár," popisuje získané záběry v úvodu své reportáže německý týdeník Der Spiegel.

Bývalý šéf Wirecard na útěku Jan Marsalek, vyfocený v Moskvě před transplantací vlasů.
Bývalý šéf Wirecard na útěku Jan Marsalek, vyfocený v Moskvě před transplantací vlasů. | Foto: east2west news / WillWest News

Onou přítelkyní je jedenačtyřicetiletá Taťjana Spiridonovová. Na začátku jeho pobytu v zemi mu pomáhala s ruštinou, než spolu navázali milostný vztah. Stejně jako Marsalek má blízko k tajným službám. "Rusko jako autoritářský stát s dohledem sice může být vynikající ve shromažďování údajů o svých občanech, ale stejně jako u mnoha režimů svého druhu je jeho rysem korupce," vysvětlují autoři investigace.

"Na prodej je téměř vše - od daňových přiznání a formulářů pojištění automobilů až po listiny vlastnictví a letové itineráře. Díky tomu je Rusko paradoxně jednou z nejtransparentnějších zemí na planetě," doplňuje Insider.

Související

Ruské "superpotraviny" bude letos nedostatek. Kvůli suchu i vypočítavým farmářům

Den zemědělce, Kámen na Pelhřimovsku, zemědělství, traktor, kombajn, žací stroj, mlátička

Podle investigativy nyní Marsalek v Moskvě nežije v přepychu, na nějž byl dříve zvyklý. Avšak zatím nebyl dopaden. 

"Marsalkův život agenta v exilu není luxusní, spíše připomíná včelu-dělnici. I když je to velmi nebezpečný život. Možná mu chybí někdejší luxus života vrcholového manažera," uvedl Der Spiegel.

Související

Kreml objevil "novou ropu". Díry v erární pokladně látá jednoduchou kličkou

Vladimir Putin, Kreml, Rusko
1:33

Německé úřady se Marsalka snaží vypátrat spolu s penězi vyvedenými ze společnosti Wirecard. O součinnost žádaly Rusko, tamní úřady však tvrdí, že o jeho pohybu nic nevědí. O osudu necelých dvou miliard eur (zhruba 50 miliard korun) existují jenom kusé informace o tom, že část z nich odplula do Singapuru, Švýcarska, Skotska a Ruska.

Jan Marsalek se narodil v roce 1980 nedaleko Vídně. Má české kořeny, jeho  dědeček Hans se v zemi na začátku světové války narodil do etnicky české rodiny. Oddaného protinacistického odbojáře a komunistu, který byl držen v koncentračním táboře v Mauthausenu, rakouské úřady - podobně jako jeho vnuka - podezíraly z toho, že je sovětský špion.

 
Mohlo by vás zajímat

Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Ukrajinci zajali atleta z Keni. "Naverbovali mě podvodem, překřtili mě na Ivana"

Ukrajinci zajali atleta z Keni. "Naverbovali mě podvodem, překřtili mě na Ivana"

USA vetovaly v Radě bezpečnosti usnesení žádající okamžité příměří v Gaze

USA vetovaly v Radě bezpečnosti usnesení žádající okamžité příměří v Gaze
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Der Spiegel Deník Insider FSB

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Bitcoinová kauza: Jiřikovský zůstává ve vazbě, potvrdil soud

Bitcoinová kauza: Jiřikovský zůstává ve vazbě, potvrdil soud

Městský soud poslal Jiřikovského do vazby 17. srpna. Jiřikovský proti tomu podal stížnost, která ale neměla odkladný účinek.
před 5 minutami
Máte je denně v ruce, jsou přitom špinavější než záchod. O kterých předmětech je řeč?

Máte je denně v ruce, jsou přitom špinavější než záchod. O kterých předmětech je řeč?

Seznam plný překvapení: máte je doma, saháte na ně, ale netušíte, že jsou semeništěm bakterií. Odhalte, kdo je největší špindíra v domácnosti.
před 12 minutami
Atopický ekzém není jen o kůži. Postižení lidé mají deprese a myšlenky na sebevraždu

Atopický ekzém není jen o kůži. Postižení lidé mají deprese a myšlenky na sebevraždu

Kožní záněty a vyrážky nejsou jen o svědění a zarudlé pokožce. Často zasahují mnohem hlouběji – do psychiky.
před 12 minutami
Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové šlo o preventivní opatření a prezident spolu s první dámou následně bezpečně pokračovali v cestě.
před 16 minutami
Nenechte si ujít: Aristokratické Panství Downton ve filmu i atomová bomba v divadle
Přehled

Nenechte si ujít: Aristokratické Panství Downton ve filmu i atomová bomba v divadle

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Aktualizováno před 21 minutami
K smrti odsouzený vrah uspěl, po 38 letech míří na svobodu. Přesto vyhráno nemá

K smrti odsouzený vrah uspěl, po 38 letech míří na svobodu. Přesto vyhráno nemá

Vrah měl být popraven v prosinci 1989, ale smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku. Po zrušení trestu smrti mu soud uložil doživotí.
před 31 minutami
Nejhledanější muž Evropy nalezen. Má české kořeny, teď škodí z Moskvy

Nejhledanější muž Evropy nalezen. Má české kořeny, teď škodí z Moskvy

Marsalek podle zjištění žije s falešnou identitou a pracuje pro ruskou tajnou službu FSB.
Další zprávy