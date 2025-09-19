Nejhledanější muž Evropy nalezen. Má české kořeny, teď škodí z Moskvy

Zatímco před lety byl dnes pětačtyřicetiletý rakouský občan Jan Marsalek vysokým manažerem a známým finančníkem, od zmizení peněz z firmy Wisecard a jeho útěku v roce 2020 o něm příliš informací není. Média tušila, že žije v Rusku, z jeho tamního života ovšem zůstávalo jenom málo stop.
Společná investigace novinářů, kterou vydali v úterý, však o tom, co Marsalek nyní dělá, přinesla nové informace. Ta hlavní? Stopy po finančníkovi skrývá falešná identita a úzké vazby na režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Tým investigativních novinářů z deníků The Insider, Der Spiegel, televize ZDF a rakouského Der Standardu ho dokázal vypátrat v centru Moskvy a sledovat déle než rok. Jeho pohyb a cestování rekonstruovali pomocí kombinace cestovních dat, metadat z mobilních telefonů a záběrů z bezpečnostních kamer.
Za dobu svého skrývání měl Marsalek vystřídat šest identit, včetně lotyšského Rusa jménem Alexandr Nelidov. Tu podvodně získal od někdejšího kněze, který se mu nápadně podobal. Marsalkova nová přezdívka se pak zřejmě stala hlavní krycí identitou, měl pod ní působit na Ukrajině, zakládal firmy v Moskvě a volně se pohyboval po Rusku.
"Narozen v Rize"
První oficiální záznamy týkající se Nelidova alias Marsalka pocházejí z června 2023. Ruské občanství podle údajů z pasu získal na základě zákona, který udělil občanství všem občanům samozvané Doněcké lidové republiky po takzvaném referendu o připojení v říjnu 2022.
Jenže žádný takový Ukrajinec nikdy neexistoval - tedy přesněji neexistoval do chvíle, než ruské zpravodajské služby získaly kontrolu nad veřejnými záznamy na Donbasu, což jim umožnilo zpětně vytvářet neomezené množství falešných nových identit.
Cestování na Ukrajinu
"Marsalek-Nelidov podniká pravidelné 27hodinové výlety na rusky okupovaný Krym. Insider našel údaje o prodeji letenek na nejméně pět takových letů od roku 2023 a na mnoha z nich jej doprovázely speciální jednotky ruského Specnaz," píší novináři s tím, že Marsalkův telefon se občas objeví poblíž rusko-ukrajinské hranice. Oficiální záznamy dokonce ukazují, že se alespoň jednou vydal na ukrajinskou frontovou linii v okupovaném Mariupolu jako součást sabotážní jednotky ruské armády.
"Skrytý" život v Moskvě
Rakušan se rozhodl lehce upravit svůj vzhled pomocí kosmetických operací. Nechal si narůst vousy a transplantovat vlasy. Nejspíš si myslel, že se tak stane "neviditelným" - jenže nevěděl, že navzdory jeho pokusům o proměnu ho déle než rok sleduje skupina investigativních novinářů, kteří k tomu využili podobné metody, jaké využívá ruská tajná služba FSB - pro niž Marsalek pracoval - při pátrání po různých lidech.
Snímek bezpečnostní kamery jej zachytil v centru Moskvy, kde se na začátku července procházel v doprovodu své nové přítelkyně. "Jeden z nejhledanějších mužů Evropy působil uvolněně, když se odpoledne 1. července procházel po náměstí Trubnaja. Na límci svého bílého trička má zastrčené sluneční brýle. Drží se za ruku se svou přítelkyní. Zdá se, že Taťjana a Jan jsou milý pár," popisuje získané záběry v úvodu své reportáže německý týdeník Der Spiegel.
Onou přítelkyní je jedenačtyřicetiletá Taťjana Spiridonovová. Na začátku jeho pobytu v zemi mu pomáhala s ruštinou, než spolu navázali milostný vztah. Stejně jako Marsalek má blízko k tajným službám. "Rusko jako autoritářský stát s dohledem sice může být vynikající ve shromažďování údajů o svých občanech, ale stejně jako u mnoha režimů svého druhu je jeho rysem korupce," vysvětlují autoři investigace.
"Na prodej je téměř vše - od daňových přiznání a formulářů pojištění automobilů až po listiny vlastnictví a letové itineráře. Díky tomu je Rusko paradoxně jednou z nejtransparentnějších zemí na planetě," doplňuje Insider.
Podle investigativy nyní Marsalek v Moskvě nežije v přepychu, na nějž byl dříve zvyklý. Avšak zatím nebyl dopaden.
"Marsalkův život agenta v exilu není luxusní, spíše připomíná včelu-dělnici. I když je to velmi nebezpečný život. Možná mu chybí někdejší luxus života vrcholového manažera," uvedl Der Spiegel.
Německé úřady se Marsalka snaží vypátrat spolu s penězi vyvedenými ze společnosti Wirecard. O součinnost žádaly Rusko, tamní úřady však tvrdí, že o jeho pohybu nic nevědí. O osudu necelých dvou miliard eur (zhruba 50 miliard korun) existují jenom kusé informace o tom, že část z nich odplula do Singapuru, Švýcarska, Skotska a Ruska.
Jan Marsalek se narodil v roce 1980 nedaleko Vídně. Má české kořeny, jeho dědeček Hans se v zemi na začátku světové války narodil do etnicky české rodiny. Oddaného protinacistického odbojáře a komunistu, který byl držen v koncentračním táboře v Mauthausenu, rakouské úřady - podobně jako jeho vnuka - podezíraly z toho, že je sovětský špion.