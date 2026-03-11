Pitevní zpráva Navalného. To důležité neříká, přesto nahrává verzi o žabím jedu

Na telegramovém kanálu Black Mirror se objevilo 300 stran pitevní zprávy ruského opozičníka Alexeje Navalného. Ten zemřel před více než dvěma lety za podezřelých okolností v trestní kolonii. Pitva ukazuje, že se lékaři Navalného ani nepokusili otestovat na látku, která jej podle západních zemí nakonec zabila. Zveřejnění pitevního protokolu pobouřilo Navalného manželku Juliju.
Zprávu s fotografiemi a s odkazem na telegramový kanál Black Mirror v pondělí sdílel ruský nezávislý investigativní server The Insider.
Navalného manželka reagovala rychle: „Ahoj, prosím, odstraňte tento materiál úplně a už nikdy o Alexejovi nepište. Děkuji. To není moje osobní žádost, je to žádost celé naší rodiny,“ napsala na sociální síť X vdova, o níž se mluví jako o možném dalším vůdci ruské opozice.
Telegramový kanál totiž zobrazuje dokumenty z forenzního ohledání těla Alexeje Navalného, které bylo provedeno po jeho smrti ve vězení. Dokument obsahuje přibližně 300 stran fotografií těla, analyzovaných vzorků a chromatogramů.
Samotní státní experti, jak vyplývá ze spisů, se ovšem ani nepokusili Navalného otestovat na látku epibatidin. Právě tento alkaloid podle pěti evropských zemí v čele s Velkou Británií stojí za jeho smrtí – a z otrávení Navalného tímto vzácným jedem viní právě ruský stát.
„Příčinou úmrtí A. A. Navalného bylo kombinované onemocnění: hypertenze s poškozením cév a orgánů, difúzní skleróza myokardu, komplikovaná rozvojem mozkového edému, fibrilace komor a plicního edému,“ píše se nicméně v pitevním protokolu.
Podle specialisty na resuscitaci Alexandra Polupana, který Navalného po otravě v roce 2020 ošetřoval, oficiální forenzní spisy zveřejněné serverem Black Mirror nesouhlasí s oficiální verzí jeho smrti. Jsou ovšem v souladu s teorií o otravou epibatidinem, vzácným toxinem z ekvádorské žáby známé pod českým názvem pralesnička tříbarvá (Epipedobates tricolor).
„Mezi novými informacemi obsaženými v tomto dokumentu je nejvýraznějším rysem přítomnost mnohočetných krvácení ve slinivce břišní a ve dvanáctníku. Toto zjištění je v rozporu s oficiální diagnózou náhlé srdeční smrti,“ řekl Polupan zmíněnému deníku The Insider.
V literatuře podle něj nejsou žádné popisy klinického obrazu otravy epibatidinem u lidí, vzhledem k podobnosti mechanismů účinku podobných látek se ovšem Polupan domnívá, že zjištěné změny na těle s následky otravy korelují. „Uvádění náhlé srdeční smrti jako primární příčiny smrti za přítomnosti významného alternativního patologického procesu se jeví jako neopodstatněné,“ kritizuje dále Polupan.
Alexej Navalnyj zemřel ve vězeňské kolonii Polární vlk 16. února 2024. V únoru letošního roku vyšlo najevo, že Alexeje Navalného zabila látka epibatidin. Její vzorky našlo několik nezávislých laboratoří. Kreml tato obvinění ústy svého mluvčího Dmitrije Peskova i mluvčí ministerstva zahraničí Marije Zacharovové popřel.
Novináři z Insideru už v minulosti přišli s tím, že ředitel ústavu zapojeného do vzniku nervově paralytické látky novičok (kterou Navalného podle vyšetřování otrávili agenti ruské tajné služby FSB v roce 2020) generálmajor Vladimir Kondratjev publikoval v roce 2014 článek o testování epibatidinu, který byl později použit k otravě Navalného.
Testy zdánlivě vypadají jako studium jeho analgetického účinku, podle Insideru ale obsah článku naznačuje, že ve skutečnosti šlo o testování metod k jeho detekci. Analgetickému účinku je totiž věnováno jen několik řádků, zatímco převážná část článku se zabývá toxickými účinky epibatidinu, jeho vlivem na různé cesty podání a metodami jeho detekce v těle.
