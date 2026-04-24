24. 4. Jiří
„Írán má silnější zbraň než jadernou.“ Analytik o válce nervů a krátkozraké Evropě

Spotlight Aktuálně.cz - Vlastislav Bříza.

Zuzana Tvarůžková

Příměří sice zastavilo nejtvrdší fázi bojů, konec konfliktu je ale podle bezpečnostního experta Vlastislava Břízy nejistý. Ve Spotlightu Aktuálně.cz popisuje rozkol uvnitř Íránu, limity americké strategie i to, proč se Evropa ocitá v nebezpečné pozici. Konflikt podle něj může přepsat bezpečnostní rovnováhu i transatlantické vztahy.

Írán nepůsobí jednotně, naopak ho rozděluje vnitřní boj o moc, říká bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové. „Revoluční gardy chtějí mnohem tvrdší podmínky než politické vedení. Ten rozkol je zásadní a komplikuje jakékoli jednání o míru,“ tvrdí. 

Režim navíc čelí ekonomickým problémům a napětí ve společnosti, což z něj podle něj dělá „zraněné zvíře zahnané do kouta“, schopné jít do krajních řešení.

Spojené státy sice dosáhly vojenského úspěchu, strategicky ale podle Břízy selhávají. „Plán A byl jasný: vojensky zlomit Írán a donutit ho kapitulovat. To se nepovedlo a plán B nebyl připravený,“ tvrdí. Konflikt se tak změnil ve „válku nervů“, kde se teprve hledá cesta k dohodě.

Klíčovou roli hraje i kontrola Hormuzského průlivu, kterou Írán drží v rukou. „V některých ohledech je to silnější zbraň než jaderná. Drží tím globální ekonomiku v šachu,“ upozorňuje. Právě ekonomický tlak, například blokáda exportu ropy, může být podle něj jedním z mála nástrojů, jak Írán přimět k ústupkům.

Evropa podle Břízy situaci podceňuje a riskuje oslabení vztahů s USA. „Říkat, že to není naše válka, je krátkozraké. Může se to vrátit ve chvíli, kdy budeme sami potřebovat pomoc,“ varuje. Současnou situaci označuje za jednu z největších krizí NATO, která testuje soudržnost aliance i schopnost Evropy převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

Začátek–04:50 Příměří a „válka nervů“: rozkol uvnitř Íránu, oslabený režim a komplikace pro mírová jednání.

04:50–08:10 Síla Íránu a limity USA: kontrola Hormuzského průlivu, selhání plánu A a absence strategie B.

08:10–12:20 Role Trumpa: změna stylu vedení, neortodoxní kroky a riziko kontraproduktivních výroků.

12:20–17:30 Možná mírová dohoda: podmínky kolem jaderného programu, sankcí a balistických zbraní.

17:30–22:10 Regionální dopady: Izrael, Hizballáh a napětí na Blízkém východě.

22:10–Konec Evropa a NATO: oslabení transatlantických vztahů, rizika pro Ukrajinu a nutnost větší evropské odpovědnosti.

Spotlight Aktuálně.cz - Zuzana Kříhová. | Video: Tým Spotlight
