„Masivní obstrukce podpoříme,“ říká pirátka o plánovaném rušení koncesionářských poplatků

Vláda Andreje Babiše (ANO) chystá zásadní zásahy do fungování státu i veřejnoprávních médií. Podle pirátské poslankyně Kateřiny Stojanové jde v případě České televize a Českého rozhlasu o útok na jejich nezávislost, proti kterému opozice hodlá bojovat i prostřednictvím masivních obstrukcí.
„Nikdo dnes přesně neví, jak ten model financování bude vypadat,“ říká Stojanová s tím, že návrhy se stále mění. Jisté podle ní ale je, že vláda dlouhodobě na veřejnoprávní média útočí a „nějakým způsobem si tenhle úkol splní“.
Zrušení koncesionářských poplatků prosazuje především hnutí SPD, zatímco uvnitř vládní koalice podle ní panují rozpory. „Autenticky cítím, že SPD do té vlády šla mimo jiné s tím, že se tenhle útok odehraje,“ popisuje Stojanová zákulisní dynamiku. Sama považuje současný systém za klíčovou pojistku nezávislosti veřejnoprávních médií.
Opozice proto zvažuje tvrdý postup. „Obstrukce chystají všechny opoziční strany a my se určitě zapojíme,“ říká Stojanová otevřeně. Připouští nicméně, že vláda má většinu a změny může prosadit, obstrukce ovšem podle ní mohou tento proces zpomalit nebo vytvořit tlak na úpravy návrhů.
Vláda se mstí, tvrdí Stojanová
Kritika míří i na širší fungování státu. Po nástupu Babišovy vlády podle Stojanové dochází k „masivním reorganizacím a vyhazovům“ na úřadech, někdy prý i jako „akt msty“. Varuje, že chystané změny zákona o státní službě mohou vést k politizaci a oslabení odbornosti státní správy.
„Nejde jen o flexibilitu. Chtějí si vyčistit cestu k tomu, aby mohli úředníky snadno vyhazovat,“ tvrdí. Připomíná, že nezávislá státní správa byla jednou z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie a že současné návrhy už budí nechtěnou pozornost Evropské komise.
Debatovalo se ovšem i o současné kondici opozice. Ta je podle Stojanové sice po volbách roztříštěná, na hodnocení je prý ale zatím brzy. „Během tří a půl roku se může stát strašně moc věcí,“ říká. Věří, že vládu mohou oslabit dopady jejích vlastních kroků, které se podle ní lidem vrátí „jako bumerang“ v budoucnu.
Silné osobnosti přitom podle Stojanové nejsou klíčové. „Stačili by mi politici, kteří chtějí naplňovat veřejný zájem,“ uzavírá.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek – 05:04 Plány vlády na změnu financování, kritika jako „útok na nezávislost“, role SPD a koaliční napětí.
05:04 – 08:56 Opozice chystá masivní obstrukce, jejich smysl i limity v situaci vládní většiny.
10:01 – 12:54 Kritika vyhazovů odborníků a obavy z politicky motivovaných zásahů do státní správy.
12:54 – 18:35 Spor o flexibilitu vs. nezávislost, riziko politizace a reakce Evropské komise.
22:36 – Konec Žaloba kvůli kritice těžby, tlak na političky a zkušenosti s hrubostí ve veřejném prostoru.