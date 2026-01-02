“AI je mocný nástroj,” říká Burdová. Umí děti svléknout i zneužít jejich obličej

“Sdílet fotku dítěte v plavkách na sítích je velmi nebezpečné,” varuje odbornice na kyberbezpečnost a ředitelka neziskové organizace Linkin Sphere Diana Burdová. Podle ní by rodiče neměli sdílet ani snímky, kde je dětem vidět do obličeje. “Někteří lidé díky generativní umělé inteligenci získali mocný nástroj. AI dokáže dítě i svléknout,” upozorňuje.
Nejcitlivějším obrazovým údajem je obličej dítěte. „Umělá inteligence je schopna tu fotografii upravit velmi snadno a velmi rychle. Dokáže dát obličej dítěte do někoho jiného na fotografii, kde by rodiče asi nechtěli, aby jejich dítě bylo. Umí dogenerovat velmi realisticky vypadající tělo,“ upozorňuje odbornice na kyberbezpečnost s tím, že může fotografii dítěte někdo zneužít jako pornografický materiál.
Pokud rodiče chtějí fotky dětí sdílet, měli by podle Burdové přidávat spíše fotky zezadu nebo detaily a nesdílet k nim osobní údaje jako třeba geolokaci, kam chodí dítě do školy. „Když dají rodiče přes obličej dítěte smajlík, funguje to pouze v případě, že nikde jinde na internetu není dohledatelná jiná fotka daného dítěte s obličejem, kterou může sdílet i někdo jiný než rodiče, třeba škola,“ vysvětluje.
Rodiče mohou nad sdílenými fotkami dětí jednoduše ztratit kontrolu, tvrdí Burdová. „Nejvíc nebezpečné jsou třeba veřejné skupiny na Facebooku nebo veřejný Instagram. Pokud už chtějí rodiče něco sdílet, je určitě lepší variantou soukromý profil, i tak by se ale mělo dbát na to, aby člověk všechny sledující znal a hlavně věděl, že fotky nikdo nebude screenovat a posílat dál, i když by to nemyslel špatně,“ popisuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00:57–00:03:38: Jak generativní umělá inteligence změnila rizika sdílení dětských fotografií? Proč je obličej nejcitlivějším údajem a jak AI dokáže fotky dětí zneužít? Proč nejsou bezpečné ani snímky oblečených dětí?
00:03:38–00:07:15: Jaká jednoduchá poučka platí pro sdílení fotek dětí na internetu? Proč by rodiče měli zvažovat každou fotografii? Jak je nebezpečné sdílet fotky dětí v plavkách a jak může dojít k jejich zneužití? Jak vysvětlit rodičům, že internet je veřejné místo?
00:07:15–00:12:31: Je soukromý profil dostatečně bezpečný a jak hrozí únik dat ze soukromých skupin? Které sociální sítě jsou v této problematice nejnebezpečnější? Dokáže umělá inteligence rozpoznat obličej dítěte i pod smajlíkem? Jaké jsou dopady tzv. deepfake videí a faceswapů na krádež identity?
00:12:31–00:17:40: Jaké nejhorší následky hrozí uniklým fotografiím dětí do budoucna? Mohou být zneužity i snímky novorozenců? Jak na množství fotek na Instagramu reagují starší děti a hrozí i soudní spory?
00:17:40–00:21:02: Od jakého věku by měli rodiče žádat dítě o souhlas se zveřejněním fotografie? Jaký dopad může mít tzv. sharenting na budoucí kariéru, vztahy a přijímací řízení dětí? Bude budoucí generace méně sdílet, protože generace jejich rodičů sdílela příliš?