„Uškodí to a mohou vzniknout nové vrásky.“ Rydlová popsala problém face jógy ze sítí

„Většinou mě to rozčílí,“ říká lektorka face jógy Simona Rydlová k videím na sociálních sítích, kde lidé předcvičují obličejovou jógu, ale cvikům nerozumí. „V poslední době za mnou chodí ženy, které třeba rok cvičily podle internetu, s tím, že něco se vyřešilo, ale jinde se to zase zhoršilo,“ upozorňuje.
Podle Rydlové si mohou špatným cvičením lidé i uškodit. „Svaly v obličeji na sebe navazují a vše souvisí se vším. Nejde cvičit jen jednu část a jinou ignorovat, to laik nemůže vědět, jak to funguje. Když mi některé ženy ukazují, co celý rok cvičily, a já jim řeknu, že je všechno špatně, přichází často rozčarování,“ vysvětluje.
Lidé face jógu často začínají praktikovat kvůli vráskám, cvičení může ale pomoci i se zdravotními problémy. „Chodí za mnou třeba lidé s obrnou lícního nervu, po špatném faceliftu. Mám klientky, které řeší propadlou tvář po vytrženém zubu. Často mají lidé ze stresu stažené žvýkací svaly a bolí je za krkem nebo hlava a ani nevědí, že je to z toho, a po cvičení se jim uleví,“ popisuje lektorka.
„Když někoho potkám, okamžitě poznám, jestli je ve stresu nebo co potřebuje. Umím velmi dobře číst obličej a tělo. Už při prvním ‚dobrý den‘ analyzuji pohled, postoj, chůzi klientky. Všechno spolu souvisí,“ doplňuje odbornice.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00:06–00:03:38: Proč je trend face jógy v Česku na vzestupu? Co vedlo Rydlovou k tomu, že si nechala aplikovat botox, a jaká nepříjemná zkušenost ji přivedla k tomu, že face jógu začala studovat a přivezla ji do Česka?
00:03:38–00:07:31: Jaké je riziko cvičení obličejové jógy podle videí na sítích? Proč je nebezpečné cvičit bez znalostí anatomie a správné metodiky? Jaké chyby dělají lidé nejčastěji?
00:07:31–00:12:06: Má face jóga i zdravotní účinky? Jak pomáhá při parézách, ochablosti tváře po zákrocích nebo při stresu? Může cvičením úplně zmizet i stará vráska? Jak důležitá je pravidelnost cvičení a stačí 10 minut denně?
00:12:06–00:15:51: Cvičí face jógu i muži a jaké problémy nejčastěji řeší? V jakém věku je nejlepší začít cvičit a mohou cviky dělat i malé děti? Dochází při cvičení k emočnímu uvolnění? Pro koho je face jóga vyloženě nevhodná?
00:15:51–00:22:12: Dá se face jóga srovnávat s botoxem či faceliftem? Kdy dává botox smysl i z pohledu lektorky face jógy? Jak Rydlová reaguje na kritiku dermatologů, že cvičení přetěžuje svaly? Proč do sebe lektorka nechce nechat „řezat a píchat“?