„Oto, jdi někam,“ opírá se hudebník ze Survivoru do ministra. Kultura nemá vydělávat, říká

„Když politici ukazují prstem a zasévají nenávist, lidé to začnou brát jako normu,“ říká Jakub Bína ve Spotlightu Aktuálně.cz. Frontman kapely Skyline v rozhovoru ostře komentuje stav veřejné debaty i roli kultury. V osobní rovině mluví o disciplíně, účasti v soutěži Survivor nebo o tom, proč se hudbou nechce živit naplno.
Hudebník se proti některým výrokům z veřejného prostoru vymezuje velmi přímo. Vadí mu především styl politiky, který podle něj staví na strachu a rozdělování společnosti. Kultura by podle Bíny neměla být posuzovaná jen podle toho, kolik vydělá, ale jako něco, co společnost formuje a kultivuje.
Vedle toho popisuje vlastní proměnu, od neřízeného života k přísné rutině. Dnes vstává v pět ráno a den má pevně naplánovaný. Klíčová je pro něj práce hlavou. „Když si člověk říká, udělám tohle a bude líp, tak vlastě nikdy líp nebude,“ popisuje. Naopak se snaží klást důraz na vděčnost, přítomnost a omezovat vliv sociálních sítí na svůj život.
Zkušenost ze Survivoru označuje za sociální experiment, který člověka vytrhne z reality. Nejtěžší podle něj není samotný pobyt na ostrově, ale návrat zpátky do běžného života.
Velkou změnou je pro hudebníka i blížící se otcovství. Přiznává, že se na něj nedá připravit a i když má tendenci plánovat, tady spíš počítá s nejistotou. Důležité pro něj je být přítomný a zůstat aktivní.
Hudbu dnes Jakub Bína bere jako svobodnou disciplínu. Nechce být závislý jen na ní, aby nemusel tvořit pod tlakem. Právě svoboda podle něj umožňuje hledat nové cesty i v době, kdy část produkce začíná být kvůli technologiím čím dál víc šablonovitá.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek – 3:40: Disciplína, ranní rutina a práce s hlavou
3:40 – 7:00: Sport, běh a dlouhodobá péče o tělo
9:00 – 11:20: Otcovství a nejistota z nové životní role
11:20 – 15:30: Survivor jako sociální experiment a návrat do reality
23:20 – Konec: Hudba, AI a kritika současné politiky