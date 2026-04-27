Zea: Úspěch jsem si neuměla užít. V hlavě jsem měla, že to je jen náhoda

„Kdybych se dnes bavila se svým patnáctiletým já, zjistila bych, že jsem dosáhla téměř všeho, o čem jsem snila,“ říká zpěvačka a herečka Zea ve Spotlightu Aktuálně.cz. Otevřeně mluví o splněných snech, pochybnostech i o tom, proč si vlastní úspěchy někdy nedokázala připustit.
Hudba, herectví i tanec jsou pro zpěvačku a herečku Zeu „téměř celou její podstatou“, popisuje ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové. Právě ve chvílích, kdy nemohla tvořit, si podle svých slov nejvíc uvědomila, jak zásadní roli umění v jejím životě hraje.
Výrazně ji zviditelnila role v seriálu Iveta, právě tehdy si ale úspěch podle svých slov neuměla užít. „V hlavě jsem měla, že to byla náhoda a musím na sobě dál pracovat,“ popisuje. Dnes toho zpětně lituje.
Cesta k tomu přitom nebyla jednoduchá. V dětství narážela na finanční limity, později i na předsudky. „Na Slovensku mi bylo řečeno, že nejsem typ do reklamy,“ říká. Po příchodu do Prahy se jí podle ní otevřely nové možnosti.
Vedle herectví se věnuje hudbě, kde zdůrazňuje nejen tvůrčí, ale i finanční náročnost. Vydání alba podle ní stojí stovky tisíc korun a bez dalších příjmů by nebylo možné. Kritizuje také tlak sociálních sítí, které zvýhodňují rychlou tvorbu.
Přesto si za svou cestou stojí. „Chci to dělat tak, jak to cítím,“ říká. Do budoucna by si chtěla zahrát v dobovém filmu a láká ji i psaní, i když přiznává, že právě tam ji brzdí pochybnosti.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek – 06:40 Umění jako „podstata života“, sny vs. realita a pochybnosti
06:40 – 12:10 Překážky na začátku kariéry, finance a zkušenost s předsudky
12:10 – 17:50 Průlom se seriálem Iveta a (ne)prožitý úspěch
17:50 – 25:30 Hudba, nové album a realita fungování v hudebním průmyslu
25:30 – Konec Algoritmy, tlak sociálních sítí, plány do budoucna a hledání klidu