21. 4. Alexandra
Zahraničí

Írán vkládá nečekané naděje ve Vance. Ten hraje i o své budoucí prezidentské křeslo

Martin Sluka

Čtrnáctidenní příměří mezi Íránem a Spojenými státy se chýlí ke konci. Pozornost se tak upíná ke středečním jednáním v Islámábádu, kde má americkou delegaci vést viceprezident JD Vance. Ten se v posledním měsíci stal hlavní tváří mírových rozhovorů a Teherán do něj vkládá nečekaně velké naděje. Zároveň ale hraje i o svou politickou budoucnost.

Na Vanceovi nyní leží nejen další vývoj války, ale i jeho vlastní politická budoucnost, kterou může výsledek jednání výrazně ovlivnit.Foto: REUTERS
Ve středu – tedy jen den před vypršením čtrnáctidenního klidu zbraní – by mělo v Islámábádu proběhnout další kolo mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem.

Zatímco íránskou delegaci by měl vést předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, na americké straně má být v čele znovu viceprezident JD Vance.

Oba politici spolu jednali už při neúspěšných rozhovorech na začátku dubna a Vance se od té doby stal hlavní americkou tváří mírových jednání, přičemž podle zdrojů zahraničních médií je v Teheránu vnímán jako jedna z největších nadějí na dosažení dohody.

Proč ale Írán sází právě na Vance? Podle agentury Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáními je v Teheránu považován za jednoho z nejvíce protiválečně orientovaných členů americké administrativy.

Už krátce po zahájení konfliktu psala americká média, že se Vance snažil Trumpa od útoku odradit a varoval před jeho důsledky, mimo jiné před destabilizací regionu, vyčerpáním amerických zásob zbraní nebo oslabením podpory mezi voliči hnutí MAGA.

Právě tato pověst, která je dlouhodobě součástí Vanceovy politické značky, podle zdrojů vede Teherán k přesvědčení, že má Vance ze všech Trumpových blízkých spolupracovníků největší šanci dohodu dotáhnout. Oproti tomu předchozí vyjednavači - Trumpův zeť Jared Kushner a vyslanec Steve Witkoff - jsou spojováni s dřívějšími neúspěšnými jednáními, která skončila americkými útoky.

Jared Kushner a Steve Witkoff.Foto: Reuters

Jeden z představitelů Bílého domu však podobné spekulace odmítl a označil je za „zjevně koordinovanou propagandistickou kampaň“, která je „zcela nepravdivá a má za cíl narušit jednání“. Podle zástupců administrativy má jeho účast dodat rozhovorům váhu, mimo jiné díky jeho postavení i důvěře, kterou v něj Trump vkládá při formulování amerických požadavků.

Vance hraje i o vlastní budoucnost

Na Vanceovi nyní leží nejen další vývoj války, ale i jeho vlastní politická budoucnost, kterou může výsledek jednání výrazně ovlivnit. Jako viceprezident totiž patří Vance mezi favority republikánské prezidentské nominace pro rok 2028.

Pokud by byl jednáních úspěšný, může z nich politicky těžit a posílit svou pozici uvnitř strany. V opačném případě hrozí, že bude ještě víc spojován s vleklým konfliktem, který si vyžádal tisíce civilních obětí a přispěl k růstu inflace či cen pohonných hmot.

„Pokud tato mírová jednání dopadnou dobře a výsledek bude populární, může to Vanceovi pomoci v jeho image,“ uvedl pro Reuters historik Stephen Wertheim z Carnegie Endowment. „Zároveň tu ale existuje riziko, že se stane jednou z hlavních tváří této války.“ Sám viceprezident však zatím spekulace o případné kandidatuře odmítá.

Trump: Teherán nemá na výběr

Prezident Donald Trump je před dalším kolem jednání optimistický. V rozhovoru pro stanici CNBC uvedl, že věří v rychlé dosažení dohody a zdůraznil, že Spojené státy jsou ve výrazně silnější vyjednávací pozici. Dodal, že Teherán „nemá na výběr“.

Zároveň dal jasně najevo, že prostor pro další diplomacii je omezený. Příměří, které má podle něj vypršet ve středu večer washingtonského času, nechce prodlužovat. Pokud se do té doby nepodaří dosáhnout dohody, Spojené státy obnoví bombardování Íránu.

„Jsme připraveni. Armáda se nemůže dočkat, až vyrazí. Jsou naprosto úžasní," uvedl Trump.

Desítky amerických veteránů a rodinných příslušníků vojáků byly v pondělí ve Washingtonu zadrženy poté, co v budově Kongresu protestovaly proti válce s Íránem. Video: Reuters | Video: Reuters
