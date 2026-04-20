Musíme Trumpa nějak přežít. Experti debatovali o dopadech války s Íránem

„Pokud válka skončí rychle, máme šanci se přiblížit původním cenám,“ říká na debatě Aktuálně.cz ekonom Petr Bartoň. „Čistě a pouze z vojenského hlediska se jedná o bezprecedentní úspěch,“ vysvětluje politický geograf Jan Kofroň. A jak se válka promítne do euroatlantických vztahů? „Musíme Trumpa přežít a doufat, že po něm přijde někdo jiný,“ tvrdí Tomáš Pojar z Hudson Institute.
„Všechno záleží na tom, jak dlouho to bude všechno trvat. Pokud válka skončí do několika týdnů, máme ještě šanci se přiblížit původním cenám. Hodně záleží, jestli dojde i k blokádě Rudého moře a Suezského průlivu. To by pak cena ropy mohla klidně vyskočit i na 200 dolarů za barel,“ varuje ekonom Petr Bartoň.
Upozorňuje navíc, že hlavní nejsou ceny nafty a benzinu (i když je vidíme na benzinkách), ale ceny hnojiv nebo plastů. „Ty nakonec probublají do cen všeho.“ Výroba v Perském zálivu je podle Bartoně zatím nenahraditelná. „Proč zrovna Perský záliv a proč je na něm svět tak závislý? V Perském zálivu je ideální situace – vyvěrá tam surovina – etan, ze které se vyrábí polyetylen, základ všech plastů. A zároveň tam máte dost levné energie. To samé s dusíkatými hnojivy. Celé to vyžaduje obrovsky komplikované chemičky, které jednak nevybudujete jen tak a jednak nebudou nikde jinde vyrábět tak levně jako v Perském zálivu.“
„Čistě a pouze z vojenského hlediska se jedná ve válce s Íránem ze strany Američanů a Izraelců o bezprecedentní úspěch. Druhá věc, jestli to pomáhá k splnění válečných cílů a jestli to oslabuje hlavní karty, se kterými Irán může hrát,“ říká politický geograf Jan Kofroň.
Jak podle Kofroně vidíme, uzavření Hormuzu americké politické vedení poněkud překvapilo a je zřejmé, že tam Íránci používají jednoduché prostředky. Nemusíte zasáhnout každou loď, stačí každou desátou. A najednou ceny pojištění vyskočí nahoru, a naopak poklesne ochota rejdařů tam lodi vyslat.
Diskuzní večer s Aktuálně.cz
Řítí se světová ekonomika kvůli uzavřené Hormuzské úžině do recese? A proč je svět tak závislý na jednom místě? Jak moc ovlivní válka v Íránu i Českou republiku? Znamená další ránu pro transatlantické vztahy? Ví Donald Trump, co dělá? Může ještě válka skončit změnou režimu? A trvá 40 dní, nebo už 47 let?
Na diskuzním večeru aktualne.cz debatovali bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar (nyní Hudson Institute), politický geograf a vojenský analytik Jan Kofroň (FSV UK) a hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň.
Írán podle Kofroně přišel o řadu vojenských schopností, ale prokázal svou odolnost. „Jejich režim stále přežívá. Ale to by nemělo nikoho překvapit. Šance na to, že se nějaký režim podaří svrhnout jen leteckými údery, je asi 1 : 30, to je empiricky dokázané z minulosti,“ podotýká Kofroň.
A jak dopadne válka v Íránu na vztahy USA a Evropy? „Chápu, že Evropané nechtějí Trumpovi pomoct (i po tom, jak se k Evropanům choval), ale jiná věc je přehnaná reakce z řady evropských zemí, které zakázaly přelety amerických letadel. To je za mě krok, který tu situaci zbytečně eskaluje. Můžeme si myslet, že celá operace v Íránu je blbost, ale vystupovat aktivně proti USA, když víme, že jsme na nich závislí, není rozumné,“ podotýká.
„Zatím tato válka trvala 40 dnů a to je velmi krátká doba. I válka v Kosovu trvala 78 dní. Ale taky se to dá chápat, že válka Íránu proti USA a Izraeli trvá už 47 let (od islámské revoluce v roce 1979),“ připomíná Tomáš Pojar, který byl poradcem vlády Petra Fialy pro národní bezpečnost. „Války většinou nekončí 10:0. Většina válek nekončí jednoznačným vítězstvím. Končí to nějakou plichtou a často i tím, že obě strany prohlásí výsledek za své vítězství. A je to dobře, protože pak se snáz dojde k nějakému řešení a dohodě.“
Může ještě dojít ke změně režimu? „Režimy se nemění v době války. Lidé se buď semknou, nebo čekají, jaká se situace vyvine. Ale to neznamená, že ke změně nedojde třeba za dva tři roky. A pokud chce mít svět jistotu, že Írán nebude mít jaderné zbraně, musí v Teheránu vládnout někdo jiný. Ten režim o to usiluje 47 let. A nebýt USA a Izraele, Írán už má jaderné zbraně,“ říká dále Pojar.
Jak se válka podepíše na vztazích mezi Evropou a USA? „Donald Trump nemá rád NATO, nevěří NATO a hlásal to už před desítkami let. Musíme Trumpa přežít a doufat, že po něm přijde někdo jiný. Ale už nikdy se nebudeme moci spolehnout na Spojené státy, že budou všechno garantovat a my se jenom povezeme jako černí pasažéři. To skončilo,“ doplňuje.
V debatě Petr Bartoň upozorňuje na fakt, že diverzifikace světové ekonomiky kvůli blokádě Hormuzu bude dnes mnohem složitější, než tomu bylo po ropném šoku v roce 1973. „Tehdy se vyplatilo investovat do nových vrtů nebo rafinerií. Ale kdo by dnes dobrovolně investoval do rafinerie, když stát (alespoň v Evropě) slibuje, že do deseti, patnácti nebo třiceti let zakáže spalovat benzín a naftu?“
„Máme dvě volby. Můžeme mít levné věci – když věci fungují a těží se za Hormuzským průlivem. Ale jednou za deset let se něco stane a my budeme mít na půl roku věci nedostupnější a dražší. Alternativou je, že je budeme mít pořád dražší, ale bezpečnější – když je budeme vyrábět u nás. Nejsem si jistý, jestli nevyjde levněji první varianta. Přesouvat výrobu z míst, kde je to levnější, do míst, kde je to dražší, je jako střílet se do vlastní nohy,“ upozorňuje ekonom.
Jan Kofroň varuje před tím, aby Evropa podlehla tlaku USA na větší strategickou samostatnost ve smyslu budování velkého hladinového námořnictva: „To jde totiž proti tomu, co po nás USA požadují – mít schopnost sami se bránit Rusku. To nám říkají z Washingtonu – ‚Rusko je vaše starost, vy se starejte o to, abyste se ubránili Rusku.‘ Jenže pak nemůžete přijít a říct: ‚Pošlete nám lodě do Hormuzského průlivu.‘ To jen odvede pozornost od toho, co je priorita. Je nutno udržet priority a netříštit síly.“
Tomáš Pojar přidal důležitou perspektivu arabských států Blízkého východu: „Jsou to sunnitské konzervativní monarchie a šíitský revoluční režim je jejich antiteze. Nyní vyčkávají, jak to dopadne. V minulosti se zkoušely s Íránem dohodnout a nyní jsou terčem íránského ostřelování. Takže ten příkop bude nyní mnohem hlubší. Otázka je, jestli se to přetaví do nějaké širší blízkovýchodní spolupráce, třeba formou nějakých nových ropovodů, aby se to riziko diverzifikovalo. A nevím, jak se krize promítne do fungování arabských společností, pokud se konflikt protáhne.“
