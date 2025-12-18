Růžička: Už nejsme “ta nová” Evropa, rosteme rychleji než Německo

Evropská ekonomika na tom není špatně. Nemáme nad čím plakat, myslí si ředitel pro vnější vztahy finanční skupiny PPF Jan Růžička. „Rozhodně to není tak, že bychom tady umírali hlady, Česká republika byla spálená země, nebo že by nás pohltil svět.“
Host Matyáše Zrna nicméně uznává, že vlak Evropanům ujel třeba v oblasti umělé inteligence nebo informačních technologiích. „Zapomněli jsme na inovační cyklus. Je to jednoznačně naše chyba, že jsme se nechytli v online e-commerce a IT. A stejně tak jsme se teď nechytli v AI.“
Stagnující Německo nejvíc zabijí to, že svět se změnil, konstatuje Růžička. Jinak ale podle něj Evropa ještě má co říct: „Jestli mě něco naplňuje optimismem, tak to, že už dávno tady není ta stará Evropská unie – bohatá a moudrá a pak ta nová – Češi, Poláci, Rumuni…“
Zatímco stará Evropská unie dnes roste o 0,5 procenta ročně, my rosteme o tři procenta, upozorňuje. A za příklad toho, že změna je možná, dává třeba sousední Polsko nebo Chorvatsko.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:21 Jak si dnes ekonomicky stojí Evropská unie? Hrozí Evropě scénář dlouhodobého ekonomického úpadku? Proč mezi globálními technologickými giganty není žádná velká evropská firma?
04:21-10:29 Které evropské státy si vedou nejlépe? Proč Evropa stagnuje? Jak si vedou velké západoevropské ekonomiky a kdo je dnes tahounem?
10:29-15:49 Jak se německá stagnace projeví na české a středoevropské ekonomice? Je problém německé konkurenceschopnosti i v tom, že Německo „naučilo“ Čínu technologie?
15:49-19:42 Jaká je kapacita jižních plynových a LNG tras? Jak si střední a jihovýchodní Evropa poradila s energetickým šokem a dopady války na Ukrajině? Jak jsou na tom Bulharsko a Rumunsko?
19:42-24:07 Co v jednotném trhu EU nefunguje? Měla by Evropská unie přijmout Srbsko, případně další státy západního Balkánu?
24:07-31:53 Jak se dnes podniká na Balkáně a jak tady Rusko udržuje svůj vliv? Proč část balkánské společnosti Rusko nevnímá jako nepřítele a jak se s tím pracuje?
31:53-35:27 Srbsko a ruská energetika – jak se vyřeší ruské vlastnictví NIS a co to znamená pro geopolitiku regionu? Moldavsko po volbách – jak hodnotit prozápadní výhru a roli médií? Kde jsou hranice obrany demokracie?