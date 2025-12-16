Únos hocha na Zlínsku v hlavních bodech: Policie musela v chatě najít zásadní důkaz

Dlouhé pátrání po pohřešovaném 12letém školákovi mělo dobrý konec. Nad děsivým případem, který sleduje celá Česká republika, ale stále visí několik velkých otazníků. Jak důvěrně se znal únosce s vězněným hochem? Kde všude se celý případ odehrál a co napoví obvinění, kterému pachatel čelí? Odpovídáme na nejčastější otázky, které zaznívají v souvislosti s únosem chlapce na Zlínsku.
Z čeho byl zadržený muž obviněn?
Kriminalisté 25letého muže obvinili z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu a zbavení osobní svobody. Prostřednictvím státního zastupitelství také požádají zlínský soud o to, aby byl stíhán vazebně.
Jaké jsou k tomu důkazy?
Na informace je policie v tuto chvíli skoupá i s ohledem na to, že v citlivém případu figuruje dítě. Na to, aby vyšetřovatelé mohli muže obvinit z pokusu o vraždu, museli získat klíčový důkaz – třeba ve formě svědectví, nalezené zbraně, známky násilí na těle nebo i deník, v němž pachatel popisuje své plány.
V opačném případě by jinak obvinění zůstalo u trestného činu zbavení osobní svobody. Podrobnější informace si policie nejspíš ještě nechá chvíli pro sebe též s ohledem na soukromí rodiny.
K čemu se únosce přiznal a co se ví o motivu?
Přinejmenším k tomu, že hocha odvezl do chaty proti jeho vůli. Co se pak týče motivu, ten prozatím zůstává neznámý.
Znal se únosce s obětí?
Ano, podle informací webu Novinky.cz mladý muž pochází ze stejné vesnice a znal se s uneseným chlapcem. Nakolik důvěrně, není pro tuto chvíli jasné – mluví se o rodinném známém.
Kde a jak se únos odehrál?
Rodina chlapce bydlí na okraji malé vesnice Halenkovice na Zlínsku. Ve čtvrtek ráno mířil 12letý hoch na autobus do školy. Nemá to ovšem blízko, od autobusové zastávky ho každý den dělí kilometr cesty a musí procházet lukami – vesnická zástavba se nachází až na posledních 300 metrech.
K přepadení došlo zhruba v polovině cesty, muž tedy musel dobře znát svou oběť i její ranní trasu. Podle Novinek neproběhlo setkání v přátelském duchu. Proti školákově vůli ho naložil do auta a odvezl do chatové oblasti Kozinec v sousední Žlutavě.
Jak dlouho byl hoch vězněn?
Podle policie není vyloučené, že byl vězněn od čtvrtka, kdy začalo pátrání. Nalezen byl až v neděli, tedy o čtyři dny později. Na podrobnosti se stále čeká. Po školákovi pátraly desítky policistů, hasičů a stovky dobrovolníků.
Co zachránilo chlapce?
Jeho volání o pomoc. Díky tomu ho uslyšeli sousedé a kolemjdoucí ve stejné chatové oblasti, následně byli povoláni policisté.
Co se ví o chatě, kde byl školák vězněný?
Jak už zaznělo výše, chata se nachází v obci Žlutava, vzdušnou čarou to jsou čtyři kilometry od Halenkovic. Nemovitost je oplocená, policie podle médií nadále střeží vchod.
