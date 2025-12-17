Vypnutý mobil, zaneřáděná chata. Pět neodpovězených otázek kolem únosu chlapce

Kolem celého případu uneseného 12letého dítěte se objevují jen kusé informace. Ví se, že rodiny únosce i oběti se znaly a obě do určité míry vyjadřovaly zájem o ezoteriku. Muž, který hocha unesl a který skončil ve vazbě z obavy, že by mohl utéct, nemá žádný trestní záznam. Na trestném činu se měl podílet sám. Třebaže už policie vznesla obvinění, ve vzduchu visí otazníky, které čekají na odpovědi.
Proč vůbec došlo k únosu?
Motiv je prozatím tou největší záhadou. Ví se, že se rodiny únosce i oběti znaly – pocházejí ze stejné vesnice Halenkovice na Zlínsku, jejich matky údajně pracují v podobných profesích. Média mluví o 25letém pachateli jako o „rodinném známém“.
Čtvrteční setkání mezi mužem a školákem při cestě na autobus ale neproběhlo v přátelském duchu a chlapec byl naložen do auta násilím. Co ovšem bylo rozbuškou, která vedla k tomuto trestnému činu, se zatím neví.
Vzhledem k tomu, že 25letý únosce zjevně při výsleších nevypovídá a v kauze jde navíc o nezletilé dítě, jsou informace zveřejněné policií velmi kusé, o motivu tak lze pouze spekulovat. Více světla do případu pravděpodobně vnese až soud, pokud pachatel sám neprolomí mlčení a nezačne s policií spolupracovat.
Jak měl únosce ohrozit školáka na životě?
Muž ze Zlínska byl obviněn ze spáchání trestného činu vraždy ve stádiu pokusu a zbavení osobní svobody. První zmíněná kvalifikace je přitom klíčová – jak jsme již psali v souhrném článku k případu, policie musela získat důkaz, který potvrzuje, že chlapci šlo opravdu o život.
V opačném případě by vše zůstalo jen u únosu. Vyšetřovatelé mohli například získat důkaz ve formě zbraně, deníku či klíčového svědectví. Indicií ovšem mohl být i rozsah zranění, která by kriminalisty přesvědčila k tomu, aby muže obvinili z pokusu o vraždu.
Jak vážně byl hoch zraněn?
Podle prvotních informací měl školák utrpět fyzická poranění, s ohledem na citlivost celého případu ale policie neupřesnila, jak závažná a v jakém rozsahu. Část mohl utrpět během únosu při cestě do školy, část pak během několikadenního věznění.
Za zmínku ale stojí, že podle webu iDnes.cz nemělo dojít k sexuálnímu zneužití, motiv tedy zřejmě spočíval někde jinde. O pokusu o vydírání rodiny z Halenkovic také nepadla ani zmínka.
Co se přesně odehrálo uvnitř chaty?
I zde je policie velice opatrná v tom, jaké informace zveřejní. V prvních několika dnech po nalezení chlapce a dopadení únosce byla chata ve Žlutavě střežená hlídkou a policejními páskami, nikdo se tak nemohl dostat dovnitř.
Web Novinky.cz popisuje chatu v oblasti Kozinec jako zanedbávanou, neudržovanou a harampádím i odpadky zahlcenou nemovitost. Reportér ale mimo jiné zmínil zapojený router pro internetové připojení a tekutou stravu. To naznačuje, že tam věznitel chtěl pravděpodobně setrvat déle. Jak dlouho a proč, je další nezodpovězenou otázkou.
Proč měl chlapec vypnutý mobil?
Věc, která vrtá hlavou nejednomu člověku. V den, kdy 12letý hoch zmizel, měl podle tvrzení jeho matky vypnutý a nedostupný mobilní telefon, nešlo se mu tedy dovolat. Proč, je záhadou, protože k tomu nebyl zjevný důvod.
Poslední stanice, ze které se signál hlásil, byla ta u jeho domova, uvedl web iDnes.cz. Jakmile došlo k únosu, mobil by se pak přihlásil z jiné stanice, ale to se nestalo. Existuje tedy možnost, že dítě vypnulo telefon už doma.
