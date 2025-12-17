Přeskočit na obsah
Benative
17. 12. Daniel
Zlínský kraj

Vypnutý mobil, zaneřáděná chata. Pět neodpovězených otázek kolem únosu chlapce

Viet Tran
Kolem celého případu uneseného 12letého dítěte se objevují jen kusé informace. Ví se, že rodiny únosce i oběti se znaly a obě do určité míry vyjadřovaly zájem o ezoteriku. Muž, který hocha unesl a který skončil ve vazbě z obavy, že by mohl utéct, nemá žádný trestní záznam. Na trestném činu se měl podílet sám. Třebaže už policie vznesla obvinění, ve vzduchu visí otazníky, které čekají na odpovědi.

Policie hlídá vstup do chatové oblasti ve Žlutavě, kde byl chlapec držen.
Policie hlídá vstup do chatové oblasti ve Žlutavě, kde byl chlapec držen.
Proč vůbec došlo k únosu?

Motiv je prozatím tou největší záhadou. Ví se, že se rodiny únosce i oběti znaly – pocházejí ze stejné vesnice Halenkovice na Zlínsku, jejich matky údajně pracují v podobných profesích. Média mluví o 25letém pachateli jako o „rodinném známém“.

Čtvrteční setkání mezi mužem a školákem při cestě na autobus ale neproběhlo v přátelském duchu a chlapec byl naložen do auta násilím. Co ovšem bylo rozbuškou, která vedla k tomuto trestnému činu, se zatím neví.

Vzhledem k tomu, že 25letý únosce zjevně při výsleších nevypovídá a v kauze jde navíc o nezletilé dítě, jsou informace zveřejněné policií velmi kusé, o motivu tak lze pouze spekulovat. Více světla do případu pravděpodobně vnese až soud, pokud pachatel sám neprolomí mlčení a nezačne s policií spolupracovat.

Jak měl únosce ohrozit školáka na životě?

Muž ze Zlínska byl obviněn ze spáchání trestného činu vraždy ve stádiu pokusu a zbavení osobní svobody. První zmíněná kvalifikace je přitom klíčová – jak jsme již psali v souhrném článku k případu, policie musela získat důkaz, který potvrzuje, že chlapci šlo opravdu o život.

V opačném případě by vše zůstalo jen u únosu. Vyšetřovatelé mohli například získat důkaz ve formě zbraně, deníku či klíčového svědectví. Indicií ovšem mohl být i rozsah zranění, která by kriminalisty přesvědčila k tomu, aby muže obvinili z pokusu o vraždu.

Jak vážně byl hoch zraněn?

Podle prvotních informací měl školák utrpět fyzická poranění, s ohledem na citlivost celého případu ale policie neupřesnila, jak závažná a v jakém rozsahu. Část mohl utrpět během únosu při cestě do školy, část pak během několikadenního věznění.

Za zmínku ale stojí, že podle webu iDnes.cz nemělo dojít k sexuálnímu zneužití, motiv tedy zřejmě spočíval někde jinde. O pokusu o vydírání rodiny z Halenkovic také nepadla ani zmínka.

Co se přesně odehrálo uvnitř chaty?

I zde je policie velice opatrná v tom, jaké informace zveřejní. V prvních několika dnech po nalezení chlapce a dopadení únosce byla chata ve Žlutavě střežená hlídkou a policejními páskami, nikdo se tak nemohl dostat dovnitř.

Web Novinky.cz popisuje chatu v oblasti Kozinec jako zanedbávanou, neudržovanou a harampádím i odpadky zahlcenou nemovitost. Reportér ale mimo jiné zmínil zapojený router pro internetové připojení a tekutou stravu. To naznačuje, že tam věznitel chtěl pravděpodobně setrvat déle. Jak dlouho a proč, je další nezodpovězenou otázkou.

policie, policista, policisté, policejní vůz, auto, automobil
Okresní soud ve Zlíně rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z pokusu o vraždu chlapce na Zlínsku, 17. prosince 2025, Zlín.Foto: Glück Dalibor

Proč měl chlapec vypnutý mobil?

Věc, která vrtá hlavou nejednomu člověku. V den, kdy 12letý hoch zmizel, měl podle tvrzení jeho matky vypnutý a nedostupný mobilní telefon, nešlo se mu tedy dovolat. Proč, je záhadou, protože k tomu nebyl zjevný důvod.

Poslední stanice, ze které se signál hlásil, byla ta u jeho domova, uvedl web iDnes.cz. Jakmile došlo k únosu, mobil by se pak přihlásil z jiné stanice, ale to se nestalo. Existuje tedy možnost, že dítě vypnulo telefon už doma.

