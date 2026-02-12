Od legendárního Hada k Angry Birds. Co se s tím mobilním hraním vlastně stalo?

Přeskočit na obsah
Vojtěch Gross,Jakub Zuzánek,Viet Tran

Z kapsy jsme vytáhli telefon a ani jsme si nevšimli, že se z něj stalo nejrozšířenější herní zařízení planety. Mobilní hraní dnes definuje celý průmysl – a přitom začínalo skoro nenápadně. Jako doplněk. Krotitelé bossů připomínají, jak se měnil způsob, kterým hrajeme.

Začalo to na zelenočerných displejích, kde se had skládal z několika pixelů a každé prodloužení těla bylo malým vítězstvím. Éra Nokie 5110 a dalších „cihel“ byla jednoduchá – žádné aktualizace, žádné mikrotransakce, jen Had, Pexeso a možná Tetris.

Hry se hrály v autobuse cestou ze školy a přes infraport se v lavici potají posílala FIFA. Byl to svět, kde se telefon používal hlavně na volání a hraní bylo jen příjemným bonusem.

Druhá vlna přišla s barevnými displeji a Javou. Telefony Sony Ericsson, Nokia, Siemens nebo Motorola najednou nabízely malé plošinovky, závody i strategie.

Společnost Gameloft chrlila mobilní verze velkých značek, z Assassin“s Creed byla plošinovka a z Doomu klidně krokovací RPG. Hry se sdílely přes bluetooth, objevovaly se na zadních stranách časopisů a někdy stály víc, než bylo zdrávo – zvlášť když se platilo za internet, který tou dobou byl ještě v plenkách.

Přesto právě tehdy mobilní hraní ukázalo, že může být plnohodnotné, i když se odehrává na displeji, který nám v dnešní době dotykových displejů připadá až směšně malý.

Zlom přišel v roce 2007

Rok 2007 a příchod iPhonu znamenaly zlom. Smartphony otevřely dveře App Storu, Android rychle dohnal náskok a mobilní hry se staly masovou záležitostí. Angry Birds, Fruit Ninja nebo později Candy Crush hráli i ti, kteří neměli s hraním videoher absolutně žádné zkušenosti.

Hraní se stalo univerzální, jednoduché a dostupné jedním prstem. Z mobilů se stal nejrozšířenější herní hardware planety – bez kabelů, bez cartridge, bez nutnosti vysvětlovat ovládání, které zvládají děti i dospělí.

Dnešní éra je jiná. Mobil zvládne grafiku srovnatelnou s konzolí, streamuje velké tituly a free-to-play model přepsal ekonomiku celého odvětví. Zároveň je trh přeplněný kopiemi kopií a prorazit je těžší než kdy dřív.

Mobilní hraní urazilo cestu od jednoduchého hladového Hada po komplexní online světy. Přesto si mnoho hráčů rádo připomene dobu, kdy na mobilu neexistovaly reklamy a stačilo pár tlačítek a trocha trpělivosti. A kdy baterie vydržely týden.

