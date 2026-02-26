„Není to hráčka, je jen nastrčená.“ Nová šéfka Xboxu dostává sodu, sotva nastoupila

Personální zemětřesení v čele Xboxu vyvolalo víc otázek než odpovědí. Phil Spencer po 38 letech v Microsoftu odchází a spolu s ním i původně zamýšlená nástupkyně Sarah Bond. Novou šéfkou se stává Asha Sharma, dosud spojená především s vývojem AI. Značka, která kdysi definovala konzolovou revoltu proti Sony, tak vstupuje do další fáze své existence – a nikdo netuší, jak bude vlastně vypadat.
Spencer byl pro Xbox symbolem. Stál u zrodu Game Passu, prosazoval otevřenější přístup a nebál se bourat konzolové zdi, z čehož těžili hráči po celém světě. Právě pod jeho vedením začaly first-party tituly vycházet i na dalších platformách a cloudové hraní se stalo jedním z pilířů strategie.
Teď ovšem přichází poněkud neznámá manažerka s technologickým backgroundem. Asha Sharma přitom mluví o „návratu ke kořenům“, emocích ve hrách a nových obchodních modelech.
Část komunity jí ovšem už od prvního dne příliš nevěří. Vyčítá jí, že nemá silné herní zázemí, že do čela značky přichází z prostředí umělé inteligence a že působí spíš jako korporátní manažerka než někdo, kdo Xboxem skutečně žije. Na sociálních sítích se řešil dokonce i její herní profil a to, že některé tituly začala hrát teprve nedávno. Obavy směřují k tomu, že se z Xboxu může stát víc technologická platforma než herní značka s jasnou identitou.
Ve vzduchu tak visí zásadní otázka: zůstane Xbox hardwarovým konkurentem PlayStationu, nebo se definitivně promění v softwarovou a cloudovou platformu dostupnou „na všem“? Cloud gaming i Game Pass dnes drží značku nad vodou, zároveň ale čelí tlaku rostoucích cen a pochybnostem o dlouhodobé udržitelnosti tohoto obchodního modelu. Někteří bývalí vysoce postavení zaměstnanci mluví dokonce o Xboxu v „paliativní péči“ a postupném útlumu, který může vést až k jeho faktickému konci.
Jisté je zatím jen jedno: Xbox stojí na křižovatce. Má pod sebou obří studia včetně Activision Blizzard, ZeniMaxu nebo Bethesdy, tedy silné značky, a technologické zázemí Microsoftu, které se řadí k těm nejlepším na světě. Otázkou však zůstává, zda se vydá cestou větší otevřenosti a služeb, nebo zkusí znovu probudit svůj někdejší „renegátský“ duch, o kterém nová šéfka momentálně tak zapáleně hovoří.
To, co teď vypadá jako personální změna, může být ve skutečnosti začátkem hlubší transformace celého herního kolosu. A teprve uvidíme, jestli bude k lepšímu, nebo k horšímu.