Bartoš: Polovinu svých schopností mám z her. Když mi je rodiče zakazovali, vzteky jsem zvracel

Pirátění her, první střílečky i obavy z umělé inteligence. Bývalý vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš byl hostem podcastu Krotitelé bossů a mluvil o tom, jak ho formovaly počítačové hry, proč by stát měl podporovat herní studia a proč rodiče nemohou podceňovat (ale ani porazit) digitální svět svých dětí.
Ivan Bartoš se netají tím, že jako teenager hry kopíroval. „Kdo by nepirátil hry ve svým dětství,“ říká otevřeně. Podle něj tehdy nešlo o vědomé porušování pravidel, ale o to, že legální cesta prakticky neexistovala. „Ten problém byla ta dostupnost,“ dodává. Dnes je podle něj situace jiná – digitální distribuce a předplatné umožňují hrát legálně mnohem snáz než dřív.
Hraní se přitom nikdy úplně nevzdal. Přiznává slabost pro akční tituly typu Wolfenstein, ale připomíná i starší klasiky. Počítačové hry podle něj nejsou jen zábava. „Padesát procent svých dovedností, který mám, mám z počítačových her,“ vysvětluje v podcastu. Sám přiznává, že se mu angličtina a zejména práce s technologiemi později hodily v profesním životě.
Ve svém soukromí řeší i nástrahy online prostředí, do kterého momentálně proniká jeho malý syn. Platformy jako Roblox podle něj nelze jednoduše zakázat ani ignorovat. „Rodič to určitě neohlídá,“ upozorňuje. Kritizuje hlavně systém drobných plateb, které děti motivují utrácet. Digitální svět je podle něj přirozenou součástí reality a je lepší se v něm orientovat než předstírat, že neexistuje. „Radši budu mít doma šikovného hráče než scavengera, co se bude tvářit, že ten svět není digitální,“ říká s nadsázkou.
V závěru přišla řeč na umělou inteligenci a pracovní trh. Bartoš nečeká jen kosmetické změny. „Juniorští programátoři budou úplně passé,“ říká s tím, že část rutinních činností převezmou nástroje, které už dnes píší kód nebo generují obsah. Změna podle něj nezasáhne jen IT, ale i další obory střední třídy. Zároveň ale upozorňuje, že digitální ekonomika bude dál růst – a herní průmysl v ní může hrát výraznou roli. „Je to rostoucí odvětví, které bude zaměstnávat hodně lidí,“ dodává.