Chcete být hvězdou ve vlastním filmu? Nová česká VR hra vás vezme přímo na plac

Jaké je to stát před kamerou, zvládnout roli a obstát před režisérem? Český projekt Actors převádí hereckou práci do virtuální reality a nabízí zážitek, který nemá být o skóre, ale o výkonu. Ve video pořadu Krotitelé bossů o něm mluví jeho autor Jindřich Skeldal.
Zatímco většina her staví na akci, sbírání nebo postupu příběhem, Actors jde jinou cestou. Snaží se simulovat samotnou hereckou práci – od čtení scénáře přes zkoušky až po finální natáčení. Hráč se díky virtuální realitě ocitá přímo na place, kde musí zvládnout roli, reagovat na režiséra a obstát před kamerou. Výsledkem není skóre ani poražený protivník, ale vlastní výkon, který si může zpětně přehrát.
Za projektem stojí Jindřich Skeldal, výrazná postava české herní scény. Proslavil se už v 90. letech jako autor kultovního RPG Brány Skeldalu, později působil také jako herní novinář a spisovatel. Jeho současná tvorba tak kombinuje zkušenosti z vývoje i vyprávění příběhů – a právě to se promítá i do důrazu na dialogy, postavy a celkovou atmosféru Actors.
Projekt navazuje na dlouhodobou snahu přenést do her nové typy zážitků. Místo klasického „game loopu“ s bojem a odměnami staví na přirozené interakci – mluvení, pohybu a improvizaci. Důležitou roli hraje i práce s hlasem a timingem, protože hra využívá rozpoznávání řeči a reaguje na to, co hráč skutečně říká.
Zásadní otázkou zůstává, jak si podobný experiment najde publikum. V době, kdy na trhu vycházejí tisíce her ročně, je stále těžší zaujmout. Actors proto nesází na masovost, ale na unikátní koncept. Místo toho, aby hráč něco dobýval, si zkouší být někým jiným – a právě v tom může být jeho největší síla.