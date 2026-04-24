Recenze: Nový hit PlayStationu umí skvěle strhnout. Hraje ale příliš na jistotu

Studio Housemarque po úspěšném Returnalu z roku 2021 přichází s novou akcí Saros. Sci-fi roguelite s rychlou akcí, silnou atmosférou a výrazným vizuálem staví na osvědčených základech, zároveň ale ukazuje, že zopakovat předchozí zásah není jednoduché. Výsledkem je technicky výborná a zábavná hra, které chybí větší odvaha.
Po Returnalu mělo studio Housemarque složitou pozici. Finský tým se tehdy poprvé výrazně prosadil mezi velkými exkluzivitami pro PlayStation 5 a nastavil si laťku nečekaně vysoko. Novinka Saros proto přitahuje pozornost už tím, že na předchozí hit zjevně navazuje. Opět jde o svižnou akci z pohledu třetí osoby, kde smrt není konec, ale součást postupu. Hráč se vrací zpět, sílí a postupně proniká hlouběji do systému hry.
Tentokrát se děj odehrává na nehostinné planetě Carcosa. Hlavní hrdina Arjun Devraj přilétá jako člen expedice vyslané korporací Soltari, protože předchozí mise beze stopy zmizely. Saros pracuje s motivy chamtivosti, kolonizace i osobního hledání a vyrovnávání se s minulostí. Příběh má zajímavý základ a postupně odkrývá další až „mystické“ vrstvy, jenže nedokáže udeřit tak silně jako Returnal, který byl psychologicky mnohem sevřenější a tajemnější.
Největší zbraní hry je znovu gameplay. Souboje jsou rychlé, agresivní a postavené na neustálém pohybu, přesném uhýbání a správném načasování schopností. Housemarque znovu potvrzuje, že pocit ze střelby a ovládání patří mezi nejlepší v oboru. Každý souboj je dynamický a i obyčejné střety mají správný tah. Jakmile si hráč zvykne na tempo hry, začne Saros fungovat téměř hypnoticky.
Zásadní změnou je přístupnost. Saros už není tak neústupný jako Returnal. Pomocí systému mutací si lze jednotlivé běhy upravovat, tedy kombinovat výhody a nevýhody a ladit si obtížnost bez klasické volby easy nebo hard. Pro nové hráče je to skvělá zpráva. Veteráni ale mohou mít opačný pocit. Hra je vstřícnější, jenže zároveň méně drsná a méně výjimečná. Část identity, která dělala Returnal tak památným, se tím lehce vytrácí.
Právě zde se ukazuje hlavní problém Sarosu. Místo aby výrazně posunul koncept dál, často působí jako velmi kvalitní variace známého receptu. Podobné tempo, známá struktura, povědomé systémy i některé typy zbraní vyvolávají pocit déjà vu. Nejde o lenost ani selhání, spíš o příliš bezpečný design. Housemarque tentokrát nešokuje, ale sází na jistotu.
Technická stránka je naopak téměř bez výhrad. Na základní PlayStation 5 běží hra stabilně, bez pádů a zásadních chyb. Vizuálně zaujme výraznou oranžovo-zlatou stylizací, působivými efekty a systémem zatmění, který mění prostředí i sílu nepřátel. Některé lokace sice splývají víc, než by bylo ideální, ale jako celek jde o velmi atraktivní sci-fi podívanou.
Saros není revoluce ani nový Returnal v převleku. Je to výborně udělaná akční hra, která umí bavit desítky hodin a ve svém žánru patří k nadprůměru. Jen po studiu Housemarque se po minulém zásahu čekalo asi něco více odvážnějšího. Tentokrát tak doručilo jistotu místo překvapení.
Saros vychází 30. dubna 2026 jako exkluzivita pro PlayStation 5.