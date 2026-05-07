Zklamal vás Star Wars Day? Připomeňte si zlatou éru her z předaleké galaxie

Star Wars Day (Den Hvězdných válek) letos místo velkých oznámení přinesl spíš zklamání. Fanoušci her dostali jen minimum novinek, a tak se Krotitelé bossů raději ponořili do zlaté éry Star Wars, kdy gamingu kraloval LucasArts. Od série Jedi Knight a hry KOTOR přes závodní kluzáky z Epizody I až po debaty o Disney éře, rušení kánonu a nostalgii, kterou moderní hry zatím úplně nedokázaly nahradit.
Star Wars byly dlouhé roky jedním z nejvděčnějších videoherních světů. Neexistoval snad jediný žánr, který by v této galaxii nefungoval – od arkádových závodů přes strategie až po příběhové akce.
Pro generaci dnešních třicátníků byly zásadní hlavně hry kolem nové trilogie George Lucase. Mnozí vzpomínají na Star Wars Episode I: Racer, Phantom Menace nebo pozdější Jedi Knight sérii s Kylem Katarnem, která dodnes patří k tomu nejlepšímu, co ve Star Wars universu vzniklo.
Právě postava Kylea Katarna se stala jedním ze symbolů tehdejší herní éry. Bývalý imperiální voják a pozdější žoldák s lightsaberem představoval pro mnoho hráčů „dospělejšího Hana Sola“ a jeho příběhy v Dark Forces nebo Jedi Knight hrách pomáhaly budovat rozsáhlý herní lore Star Wars. Velkou roli tehdy hrály i legendární hrané cutscény, které dnes působí úsměvně, ale ve své době byly technologickým wow efektem.
Pak ale přišel zlom. Po akvizici LucasArts společností Disney skončila řada původních příběhů v kategorii „Legends“ (tedy v koši) a část fanoušků dodnes těžce nese, že Disney odstřihl postavy i události, které byly pro hráče dlouhé roky kanonické. Místo nich přišla nová éra jako High Republic a modernější produkce, která podle kritiků často působí příliš bezpečně a genericky.
Návrat důvěry
Návrat důvěry hráčů přinesla až série Jedi: Fallen Order a Survivor s Calem Kestisem. Tvůrcům se podařilo vrátit do Star Wars her dospělejší příběh, silnou atmosféru i pocit velkého a temného dobrodružství. Jenže mnoho fanoušků pořád raději zavzpomíná na legendární Galactic Battlegrounds, Republic Commando, Rogue Squadron nebo KOTOR - tedy hry, které dokazovaly, jak neuvěřitelně flexibilní Star Wars universum kdysi bylo.
A možná právě v tom spočívá síla Star Wars her. Nešlo jen o světelné meče nebo ikonickou hudbu Johna Williamse, ale o pocit, že se v tomto světě dá zažít prakticky cokoliv. Jednou jste seděli v kokpitu stíhačky, podruhé veleli armádě klonů nebo procházeli potemnělou základnou s blasterem v ruce.
Star Wars tehdy nebyly jen licence na další produkt. Bylo to hřiště, na kterém herní studia mohla zkoušet téměř cokoliv a pomáhala budovat svět, který dokázal bavit několik generací fanoušků.