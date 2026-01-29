Herní gigant znovu řeže. Zrušený Princ z Persie otevřel staré rány

Některé hry se stanou legendami, aniž by si je kdokoli zahrál. Aktuálně zrušený Princ z Persie znovu připomněl, jak křehké jsou i velké herní projekty a slavné značky. Ubisoft v rámci restrukturalizace škrtá, kde se dá, rozjeté tituly nevyjímaje. I ty, které měly ambice, rozpočty a roky vývoje. Podcast Krotitelé bossů se proto vrací k titulům, které měly vyjít – ale hráči se jich nikdy nedočkali.
Videoherní průmysl znovu připomněl, že ani velká jména nejsou zárukou šťastného konce. Ubisoft v posledních týdnech spustil výraznou restrukturalizaci, která s sebou přinesla propouštění, rušení projektů a tvrdé škrtání. Jednou z obětí se stal i dlouho připravovaný návrat Prince z Persie, který vyhlíželi fanoušci z celého světa. Firma tím dává najevo, že už nechce investovat do her, které podle nově nastavených interních měřítek nesplňují požadovanou kvalitu – i kdyby šlo o slavnou značku.
Zrušený Princ z Persie však není ojedinělý případ. Herní historie je plná titulů, které byly oznámené, často vypadaly téměř hotově, a přesto skončily v šuplíku nebo rovnou v koši. Ať už šlo o třetí epizodu legendárního Half-Life 2, temný a surový Star Wars 1313, pokračování Sleeping Dogs nebo ambiciózní projekty ze světa Silent Hillu, vždy se opakoval podobný scénář: změna strategie, nový vlastník, příliš vysoké náklady nebo prosté rozhodnutí, že riziko už je příliš velké.
Ubisoft tak dnes řeší problém, který trápí celý herní byznys. Velké AAA hry jsou extrémně drahé, vyvíjejí se roky a nestačí, aby byly „jen dobré“. Musí to být hity. Pokud nejsou, ohrožují existenci celé firmy. Výsledkem je návrat k menším projektům, opatrnější plánování a méně experimentů. Pro hráče to znamená jediné: některé vysněné hry už nikdy nevyjdou – a my se o nich budeme bavit jen jako o tom, co mohlo být.