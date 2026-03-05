První dojmy: Stačí jedna chyba a přijdete o všechno. Marathon je zpět a rozděluje fanoušky

Legendární značka z 90. let se vrací. Marathon od studia Bungie, autorů Halo a Destiny, má být velkým návratem klasické sci-fi série. Místo nostalgické střílečky ale přichází extrakční multiplayer, kde hráči riskují výbavu i získané zdroje. První dojmy ukazují silnou atmosféru – ale i otázku, jestli hra vydrží déle než jen na pár večerů.
Původní Marathon z roku 1994 patřil mezi rané sci-fi střílečky z pohledu první osoby. Oproti tehdejším akčním hrám byl překvapivě ambiciózní – kromě přestřelek řešil i témata umělé inteligence, identity nebo budoucnosti lidstva.
Nový Marathon ale na tuhle tradici navazuje jen velmi volně. Děj se sice odehrává ve stejném univerzu a zmiňuje legendární vesmírnou loď UESC Marathon, jinak jde ale o úplně jiný typ hry.
Namísto příběhové kampaně Bungie vsadilo na extrakční střílečku. Hráči se v roli takzvaných runnerů – digitálních vědomí nahraných do umělých těl – vydávají na planetu Tau Ceti IV, kde sbírají data, technologie a další zdroje po zaniklé civilizaci. Na mapě se zároveň pohybuje několik dalších týmů hráčů i nepřátelé ovládaní hrou. Cílem je nasbírat co nejcennější loot a dostat se s ním zpět na extrakční bod. Pokud hráč během mise zemře, přijde o všechno.
Právě v týmové hře Marathon funguje nejlépe. Koordinace mezi třemi hráči, plížení mapou, krytí spoluhráčů a nervózní momenty, kdy někde v dálce zazní kroky jiného týmu, dokážou vytvořit opravdu napínavou atmosféru. Jakmile ale hráč zůstane sám nebo se spojí s náhodnými spoluhráči bez komunikace, kouzlo rychle mizí. Úkoly se často opakují a jejich princip je poměrně jednoduchý – dojít na místo, aktivovat objekt a ubránit se nepřátelům.
Zatím tak Marathon působí jako hra, která má silnou identitu a výrazný vizuální styl, ale zároveň bude hodně závislá na tom, jak rychle dokáže přidávat nový obsah. Extrakční střílečky totiž stojí a padají s tím, jestli se hráči chtějí vracet. Bungie slibuje sezony, nové mapy a další rozšiřování světa. Jestli to ale bude stačit, ukážou až následující týdny – protože v tomhle žánru může být cesta od velkého hitu k zapomenuté hře velmi krátká.
Marathon vychází 5. března na PlayStation 5, Xbox a PC.