Nemrtví na každém kroku. Před 30 lety Resident Evil odstartoval éru zombie

Resident Evil slaví 30 let – a spolu s ním i zombie, které už dávno přerostly vlastní žánr. Z původního survival hororu se stala univerzální herní mechanika: někdy děsí, jindy slouží jako atmosférická kulisa nebo jen jako záminka k bezhlavé akci. V novém díle Krotitelů bossů rozebíráme, proč jsou dnes zombie všude – ale dobrých her s nimi přece jen ubývá.
Čím víc se zombie rozšířily napříč žánry, tím víc se začaly opakovat. Z původně silného nápadu se stala snadno použitelná šablona, kterou si hry přizpůsobují podle potřeby. Série jako Left 4 Dead je proměnila v nekonečné hordy, které tlačí hráče do rychlé, kooperativní akce, kde místo strachu rozhoduje tempo a sehranost. Tenhle model fungoval velmi dobře, ale časem se okoukal – a novější hry často jen recyklovaly to, co už tu jednou bylo.
Přitom začátky byly úplně jiné. Resident Evil nastavil pravidla survival hororu: pomalí nepřátelé, minimum nábojů, klaustrofobní prostředí a neustálý pocit ohrožení. Hráč nebyl akční hrdina, ale někdo, kdo přežívá. Každý výstřel měl váhu a každé rozhodnutí mohlo být fatální. Právě tahle kombinace napětí a omezení definovala celý žánr a ovlivnila desítky dalších her.
Postupem času se ale zombie začaly posouvat i jinam. V některých hrách přestaly být hlavním tématem a staly se spíš kulisou pro silnější příběhy. Tituly jako The Walking Dead nebo The Last of Us ukázaly, že nejde jen o přežití proti nemrtvým, ale hlavně o vztahy mezi lidmi ve zničeném světě, kde lidé prostě musí nějak fungovat. Zombie tu nejsou nepřítelem číslo jedna, ale součástí prostředí, které formuje chování postav.
Dnes tak zombie najdeme prakticky všude – od akčních stříleček přes survival hry až po strategie nebo parodie. Právě tahle univerzálnost je důvodem, proč nikdy nezmizely. Zombie už dávno nejsou samostatný žánr. Jsou herní ingredience, která je použitelná všude. A otázka do budoucna zní: dokáže ji ještě někdo použít tak, aby znovu překvapila?