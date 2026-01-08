Herní výběr 2026: tituly, na které se letos opravdu vyplatí těšit

Rok 2026 se rýsuje jako jeden z nejsilnějších herních roků poslední dekády. Velké značky se vracejí, nové ambiciózní projekty míří vysoko a vedle jistot dorazí i několik titulů, které chtějí redefinovat dnes už zkostnatělé žánry. Krotitelé bossů na začátku roku 2026 připravili výčet her, které by letos fanouškům rozhodně neměly uniknout.
GTA 6: největší událost dekády
Očekávání jsou extrémní a informací minimum. Grand Theft Auto VI má vyjít (snad už definitivně) 19. listopadu 2026 a už teď je jasné, že nepůjde jen o další díl série. Studio Rockstar opět míří na technologický skok – svět má být detailnější, živější a komplexnější než kdy dřív. Dva hlavní protagonisté, dynamický příběh a sandbox, který pravděpodobně opět posune hranice možností otevřených světů.
Resident Evil Requiem: návrat ke kořenům hororu
Resident Evil Requiem dorazí už 27. února 2026 a slibuje poctivý survival horor s moderní prezentací. Hra kombinuje pohled z první i třetí osoby, vrací známé postavy a klade důraz na atmosféru. Capcom míří zpět nejen k imerzivní akci, ale hlavně k pocitu napětí a strachu, který býval pro tuto sérii tak ikonický.
Wolverine: temný superhrdina bez servítek
Exkluzivita pro PlayStation 5 od studia Insomniac Games má ambici stát se nejbrutálnější superhrdinskou hrou vůbec. Marvel's Wolverine sází na osobní příběh Logana, pomalejší a těžší souboje, hektolitry krve a rating, který spíš sedí dospělému publiku. Žádný „hodný“ superhrdina – tady to vypadá, že půjde o skutečně syrovou akci.
Fable: návrat legendární fantasy s novým studiem
Fable se v roce 2026 vrací v podobě plnohodnotného rebootu. Nový díl vyvíjí studio Playground Games pod hlavičkou Xbox Game Studios a má jít o moderní akční RPG z pohledu třetí osoby. Přestože na hře už nepracuje původní britské studio Lionhead, dosavadní ukázky naznačují, že Fable si zachová pohádkový svět Albionu, suchý britský humor a důraz na rozhodnutí hráče, která ovlivňují okolní svět.
The Blood of Dawnwalker: temná Evropa 14. století
Nové RPG od veteránů z CD Projekt RED sází na „špinavé“ evropské fantasy. The Blood of Dawnwalker nabídne svět inspirovaný středověkou Evropou, upírského hrdinu rozpolceného mezi dnem a nocí a atmosféru blízkou Zaklínači, která je zejména v Evropě tak populární. Soubojový systém podle prvních ukázek ještě potřebuje doladit, ale potenciál je obrovský.
007 First Light: Bond po vzoru Hitmana
Mladý James Bond v podání studia IO Interactive dorazí 27. května. 007 First Light kombinuje špionáž, akci a filmovou prezentaci. Inspirace Hitmanem je patrná, ale hra se snaží nabídnout víc dobrodružství a typické bondovské spektákly, které by si fandové filmů konečně mohli zažít na vlastní kůži.
Saros: nástupce Returnalu od mistrů akce
Saros je nová sci-fi akční hra od studia Housemarque, která duchovně navazuje na jejich oceňovaný Returnal z roku 2021. Stejně jako u Returnalu půjde o frenetickou akci s prvky roguelike, precizním ovládáním a důrazem na atmosféru a vyprávění. Děj se odehrává na tajemné planetě Carcosa, ponořené do permanentního zatmění, kde hráč postupně odhaluje příběh skrze opakované průchody světem po každé smrti. Saros míří na rok 2026, a pokud si zachová herní kvality svého předchůdce, může jít o jednu z nejlepších akčních her tohoto roku.
Phantom Blade Zero: fantastické souboje v temném fantasy
Rychlá, brutální a vizuálně výrazná akční RPG inspirovaná čínskými bojovými uměními. Phantom Blade Zero z prvních ukázek boduje extrémně plynulým soubojovým systémem, který jasně dává najevo, v čem bude spočívat největší zábava. Špinavé fantasy, čínský folklór a stovky nepřátel, kteří čekají, až se jim postavíte na udusané půdě. Sem s tím!