Národní park Šumava je zázrak uprostřed Evropy. Bez přehánění. Naplno si to uvědomíte až při návštěvě jeho divočiny. K vidění jsou panenské slatě, rašeliniště, jezírka, prameniště řek, ale i lesy v pradávné podobě. Tahle divočina je ovšem přístupná jen malým skupinám turistů v doprovodu průvodců, a to od června do konce října. Letos ji navštívilo 900 lidí. Seznamte se s ní v naší fotogalerii.

Diskuse ke galerii: Vstoupit do diskuse