Mezi Hyundai a Volkswagenem už to zase jiskří. Kdo komu dá na frak ve spotřebě?

Černý lak karoserie, aerodynamické tvary... Když za sebou jedou Hyundai Ioniq 6 a Volkswagen ID.7, může se zdát, že se vrátila doba tajné policie jezdící v tatraplánech a šestsettrojkách. Zatímco však kdysi spotřebu benzinu nikdo neřešil, dnes jde zvláště u elektromobilů o zásadní téma. Otázka tedy zní: Je úspornější Korejec, nebo zástupce Německa?

Když před dvěma roky představil Hyundai svůj Ioniq 6, byla z toho malá senzace. Proudnicová karoserie už na pohled slibovala nízký odpor vzduchu a tím i spotřebu při rychlé dálniční jízdě, která bývá slabým místem všech elektromobilů. Naměřená hodnota Cx = 0,21 byla nakonec o chlup vyšší, než Hyundai zamýšlel, přesto jej katapultovala do čela nejaerodynamičtějších sériových elektroaut, hned za Mercedes EQS.

Nový Volkswagen ID.7 si však v této disciplíně také nevede špatně. Jeho Cx = 0,23 je lepší než zbytek produkce VW, a to včetně nového Passatu. Zajímalo nás, jaké spotřeby obě auta dosáhnou v přímém srovnání na stejné trase a za shodných povětrnostních podmínek.

Technickou výzbrojí si přitom testované ID.7 a Ioniq 6 snad ani nemohou být více podobné: V obou případech jde o verzi s jedním motorem nad zadní nápravou a pohonem zadních kol. Také trakční baterie má vzácně stejný využitelný objem, u obou aut pojme 77 kWh energie. Snad jediný rozdíl představuje výkon motoru, ID.7 má o něco víc koní.

Teď oba vozy vedle sebe pózují na pražském Strahově a patrně jen málokdo by si tipl, že rozložitý Volkswagen může být ve spotřebě stejně dobrý jako placatější a o něco subtilnější Hyundai. Pro korejské auto mluví nejen o něco nižší odpor vzduchu, ale i nižší hmotnost daná jeho menšími rozměry.

Na druhou stranu koncern Volkswagen od začátku roku montuje do všech svých elektromobilů nové výkonnější motory, které jsou, jak ukázal i redakční test Škody Enyaq, o poznání úspornější než jejich předchozí generace.

Test spotřeby jsme se rozhodli rozdělit na dvě části. První trasa vedla z centra hlavního města do středočeské Nové Vsi, přičemž oba vozy jely za sebou převážně po okreskách, ale zčásti i po silnici 1. třídy. Na žádném úseku však nepřekročily povolený limit 90 km/h. Trasa měřila zhruba 40 kilometrů.

Druhá část byla čistě dálniční. Tentokrát trasa vedla z Nové Vsi po dálnici D8 k odbočce na Litoměřice a zpět, s celkovou délkou 56 kilometrů. Teplota se během testu pohybovala mezi 11 a 13 stupni Celsia a vál poměrně intenzivní severozápadní vítr. Už první část testu ukázala, že síly budou vzácně vyrovnané. Palubní počítač Volkswagenu ukázal na konci "okreskové" trasy spotřebu 11,5 kWh na 100 kilometrů, u Ioniqu naskočilo číslo 11,4.

Dálniční jízda rychlostí 130 km/h však slibovala mnohem zajímavější zápletku, neboť Ioniq 6 s karoserií s nižším odporem vzduchu měl proti Volkswagenu teoretickou výhodu. Nakonec však právě dálnice přinesla patrně největší překvapení testu, když ID.7 zajel trasu se spotřebou 18,7 kWh na sto kilometrů, zatímco palubní počítač Ioniqu hlásil 19,4 kWh.

Vzhledem k povětrnostním podmínkám jde u obou aut o vynikající výsledek - spotřeba při jízdě na dálničním limitu se u elektroaut většinou pohybuje vysoko nad dvaceti kWh. Bod za spotřebu však přesto patří Volkswagenu. A při pohledu na karoserii Ioniqu ve tvaru elegantního oblouku se konstruktérům ID.7 sluší pogratulovat.

Ceny vybraných náhradních dílů, záruka a servis

Hyundai Ioniq 6 Volkswagen ID.7 Přední světlo 62 970 Kč 47 301 Kč (LED Matrix) Zadní světlo 27 177 Kč 21 623 Kč Přední blatník 20 242 Kč 9502 Kč Přední nárazník 14 330 Kč 21 277 Kč Zadní nárazník 12 277 Kč 20 430 Kč Přední brzdové destičky 3947 Kč 5222 Kč Zadní brzdové obložení 2536 Kč 2874 Kč Servisní interval 2 roky 2 roky Záruka auto / lak / rez 5 / 5 / 10 let 3 / 3 / 12 let

Zatímco velikostí baterie i zadním pohonem jsou si obě auta blízká, designem karoserie a interiéru snad nemohou být odlišnější. Hyundai je výrazně nižší, ale také širší, Volkswagen dominuje svou délkou. A designově působí na první pohled mnohem konvenčněji. V davu dalších aut ho lehce přehlédnete, to se vám s Ioniqem 6 stát nemůže.

Především zadní partie, které z některých úhlů připomínají Porsche 911, jsou neotřelé a nezaměnitelné. A vlastně ani vpředu si Hyundai s jiným modelem korejské značky nespletete. Na rozdíl od Volkswagenu, který by leckdo klidně mohl zaměnit za Passat nebo některý z dalších členů rodiny ID.

Kdo by však čekal výstřední design i v interiéru Ioniqu 6, bude možná zklamán. Hyundai vypadá konvenčně, podobně jako i další modely značky má dva spojené 12,3palcové displeje budíků a multimediálního systému. Lehce futuristicky působí snad jen svítící diody na volantu. Logo výrobce, které na stejném místě tradičně bývá, byste hledali marně. Tradicionalisty potěší, že pro základní funkce má Ioniq 6 i klasická fyzická tlačítka, jimiž se dostanete do příslušného menu palubního systému.

To ID.7 na běžná tlačítka prakticky úplně zanevřela. Jak je elektrickým modelům VW vlastní už od první ID.3, dokonce i teplota nebo hlasitost rádia se ovládá přes dotykovou lištu. Ovšem na rozdíl od prvních případů je dnes celé řešení výrazně vyladěnější, jakkoliv klasický otočný knoflík lištu zkrátka překonat nemůže.

Software MIB3 ve Volkswagenu nám ale přišel rychlejší a responsivnější než řešení Ioniqu 6. Také větší 15palcová obrazovka má ve VW hezčí grafiku. Před řidičem pak je jen úzký displej zobrazující ty nejnutnější informace, ke zbytku (třeba spotřebě) je potřeba se proklikat multimediálním systémem, případně využít průhledový displej s rozšířenou realitou, který je standardní výbavou testované akční verze Pro People.

Na místo vzadu si nemohou stěžovat cestující ani v jednom autě, obě mají téměř třímetrový rozvor, a to je na nich velice znát. Volkswagen má pak přece jen drobnou výhodu ve vyšší linii střechy, která přináší o kousek více místa nad hlavou. A také je to liftback, což s sebou nese lepší přístup do kufru, který je také celkově o 130 litrů větší. Hyundai dokáže kontrovat alespoň dodatečným menším prostorem na kabely a další drobnosti pod přední kapotou, který ID.7 nenabízí.

Jízda s oběma vozy patří co do komfortu k nadprůměru, Volkswagen ale Hyundai v této kategorii subjektivně ještě o kousek ujíždí. ID.7 také tolik nemaskuje svou hmotnost, která je o několik stovek kilogramů vyšší a při jízdě máte pocit, že řídíte skutečně velké a těžké auto. Navzdory tomu se s ním lépe manévruje, Ioniq 6 má o poznání horší rejd. To se projevuje zejména ve městě.

Volkswagen ID.7 Pro Motor: 1x elektro vzadu

Výkon: 210 kW / 286 k

Točivý moment: 545 Nm

Baterie: Li-Ion, 77 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,5 s

Kombinovaná spotřeba: 14,3 kWh/100 km

Dojezd (WLTP): 613 km

Max. rychlost nabíjení: 175 kW (DC), 11 kW (AC)

Orientační doba nabíjení 10 - 80 % (DC): 28 minut

Objem zavazadlového prostoru: 532/1586 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2172 kg / 458 kg

Cena od: 1 329 900 Kč

Jak jsou si auta podobná technicky nebo vnitřním prostorem, tak jsou vyrovnaná i cenově. Ioniq 6 umí nabídnout nižší základ, protože se dodává i ve verzi jen s 53kWh baterkou a udávaným dojezdem 429 kilometrů. Ta stojí nejméně 1 159 990 korun.

To ID.7 startuje na 1 329 900 korunách, ovšem rovnou s větší baterkou, s níž je Ioniq 6 o 10 tisíc korun dražší. Testovaná verze Pro People s kompletní sadou asistentů, vestavěnou navigací, masážními sedačkami vpředu s ventilací i vyhříváním nebo průhledovým displejem s rozšířenou realitou pak vychází na nejméně 1 531 900 korun.

Hyundai Ioniq 6 Power 77 kWh 4x2 Motor: 1x elektro vzadu

Výkon: 168 kW / 229 k

Točivý moment: 350 Nm

Baterie: Li-Pol, 77,4 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 185 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,4 s

Kombinovaná spotřeba: 14,3 kWh/100 km

Dojezd (WLTP): 614 km

Max. rychlost nabíjení: 232 kW (DC), 11 kW (AC)

Orientační doba nabíjení 10 - 80 % (DC): 18 minut

Objem zavazadlového prostoru: 45 l vpředu, 401 l vzadu

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 1910 kg / 500 kg

Cena od: 1 339 990 Kč

Hyundai Ioniq 6 v testované verzi Style Premium, která obsahuje rovněž kompletní sadu asistentů, vestavěnou navigaci, vyhřívaná i ventilovaná přední sedadla, průhledový displej nebo třeba možnost parkovat v úzkých prostorech pomocí klíčku, vychází na 1 549 990 korun. Pokud by se tedy někdo náhodou rozhodoval právě mezi těmito oběma vozy, podle ceny to určitě nebude.