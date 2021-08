Tipy na výlety po Pardubickém kraji: Národní hřebčín i muzeum českého karosářství

Cestování po Pardubickém kraji jistě uspokojí milovníky hradů a zámků, těch je v kraji několik desítek. Rozhodně ale nejsou to jediné, co může tento kraj nabídnout. Za turistikou se mohou lidé vypravit například na stezku v oblacích, jež je určená jak pěším, tak cyklistům. Národní hřebčín dá zase návštěvníkům nahlédnout do stájí s nejstarším českým plemenem koní - koněm starokladrubským.