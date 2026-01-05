Ruskou válku platí motoristé. Cla na auta znovu vzrostla, už se počítají v milionech

Ceny dovážených aut jsou od Nového roku tak astronomické, že si je většina Rusů nemůže dovolit. Přirážka k ceně v podobě „recyklačního poplatku“ překonává i hodnotu samotného auta.
Pouhý měsíc po výrazném zvýšení cel na auta z dovozu se takzvaný recyklační poplatek v Rusku opět zvýšil, a to rovnou o 20 procent. Podle tamního tisku jde o součást dlouhodobé strategie indexace recyklačního poplatku do roku 2030, kterou loni schválilo ministerstvo průmyslu a obchodu.
Poprvé si Rusové za dovážená auta připlatili loni v prosinci, kdy dodatečná cla narostla o 70 až 85 procent v závislosti na kubatuře. U kompaktních aut s motorem do dvou litrů se platilo šrotovné 556 tisíc rublů, u silnějších modelů pak mezi 1,6 až 2,3 milionu rublů.
Od 1. ledna se pak uvedené sazby znovu zvýšily o pětinu. Jak uvádí internetový deník Gazeta, konkrétně pro dovezená auta ve stáří do tří let a výkonu do 187 koní se bude platit nad rámec desetiprocentního cla ještě poplatek 900 tisíc rublů, oproti 750 tisícům ještě před pár dny. U luxusních aut typu BMW X5 s motorem 4,4 litru a výkonem 523 koní se nově platí 4,6 milionu rublů. Slabší provedení X5 s řadovým šestiválcem vytáhne z kapsy kupujícího jen na šrotovném 2,6 milionu rublů. Podle aktuálního kursu je 1 rubl za 0,26 Kč.
Gazeta pak přichází s konkrétním příkladem, kdy „celní odbavení a recyklační poplatky za nový crossover Toyota RAV4 z Číny budou Rusy stát 2,5 milionu rublů“. Ještě loni na podzim by přitom zaplatili 1,1 milionu.
Ruský deník pak dochází k jednoduchému závěru: Jestliže „ravka“ s benzinovým dvoulitrem a převodovkou CVT vyjde v Číně na 201 tisíc jüanů, což je 2,4 milionu rublů, pak po zaplacení všech poplatků naroste její cena více než dvojnásobně.
Zavedení recyklačního poplatku si v Rusku vynutili domácí výrobci, jeho horlivým zastáncem byl například šéf AvtoVAZu Maxim Sokolov. Ten si hlasitě stěžoval na dumpingové ceny dovážených čínských značek, kterým výroba v Togliatti nemohla konkurovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak poplatek obhajovalo jako účinný nástroj, který čínské značky přiměje investovat do výroby přímo v Rusku.
Ani jedno se však nestalo. Prodeje vozů Lada se loni ve srovnání s rokem 2024 propadly o 24 procent. A několik čínských automobilek do Ruska sice přišlo, ale některé už trh opustily. Zjistily totiž, že jim úřady vysoká cla neodpustí, pokud zde budou auta jen kompletovat, a nikoliv skutečně vyrábět.
