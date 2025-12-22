V rámci takzvané "humanitární pomoci speciální vojenské operaci" daroval Kamaz ruským vojákům nasazeným na Ukrajině nejen nákladní auta, ale i jeden nikdy nevyráběný Renault. Ten zde zanechala francouzská automobilka, když zemi urychleně opouštěla po ruské agresi v únoru 2022.
„Nejnovější konvoj humanitární pomoci obsahuje čtyři nákladní vozy Kamaz, čtyři osobní automobily, náhradní díly pro nákladní vozy, maskovací sítě, stavební materiál, televizory, potraviny a další zásoby. Vojáci také obdrželi balíky a dopisy od rodiny a přátel,“ uvádí se ve zprávě zveřejněné na telegramovém kanálu automobilky KAMAZ.
Na fotografii pořízené při příležitosti odeslání vozů na frontu je vidět i bílé osobní auto vybavené maskovacími polepy. Nikoliv však těmi, jaké používá armáda, ale takovými, které slouží automobilkám při testování prototypů na veřejných místech. Ruský list Gazeta vůz identifikoval jako "předprodukční hatchback Renault Sandero," který se měl v Rusku začít vyrábět v létě 2022. K tomu ale vzhledem k vojenským událostem už nedošlo.
Zatímco v Evropě se Sandero prodává jako Dacia, na ruském trhu nebyla rumunská automobilka nikdy přítomna. Její modely tedy nesly logo Renaultu.
Ačkoliv se může zdát, že poslat do zóny vojenských operací zářivě bílé auto není dobrý nápad, je to zároveň jediné místo, kde jej lze legálně provozovat. Zatímco na běžných silnicích je vyžadována registrační značka - kterou ale nehomologované auto nemá šanci získat - v místech bojů nejsou "espézetky" třeba.
Dar automobilky Kamaz každopádně dojal poslankyni státní dumy Alfiju Kogoninovou, která "jako poslankyně parlamentu, žena a matka" vyjádřila "všem hlubokou vděčnost a uznání". Politička při slavnostním předání přednesla projev, ve kterém chválila "nejspolehlivější vozidla pro frontu, která zachraňují životy našich vojáků".
Slavnostní řeč, zveřejněná na telegramovém kanále automobilky, jako by vyšla z nejlepších tradic goebbelsovské propagandy: "Věřím, že s takovými lidmi žijícími v naší zemi, s takovými továrnami, bude vítězství na všech frontách naše!" zakončila svůj proslov Kogoninová.
Ruský výrobce nákladních aut se na svých stránkách chlubí, že se "aktivně podílí na podpoře vojenského personálu, vojenských jednotek a obyvatelstva nových regionů Ruska". Za poslední tři roky společnost údajně na frontu vyslala 24 "humanitárních konvojů" v celkové hodnotě přesahující miliardu rublů, v přepočtu asi 300 milionů korun.
