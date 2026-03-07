V servisu Rolls-Royce se prý o cenách nemluví. My jsme se ale přesto zeptali

V Praze byl slavnostně otevřen nový servis značky Rolls-Royce. Při této příležitosti byli do jeho zázemí vpuštěni novináři, což prý se hned tak opakovat nebude. Využili jsme situace a položili dotaz, který by si každý na tomto místě dvakrát rozmyslel.
Ve světě rolls-royců běhá vše trochu jinak a psát o těchto autech něco smysluplného je vždy velká výzva. Protože když výrazy jako „vrcholný komfort“ často používáte v souvislosti s Mercedesem nebo BMW, jak potom popsat rollse?
Nakonec z toho vyjde posvátná úcta, což je vlastně jen jiný výraz pro ukrutnou nudu. Aby dílo zkázy zoufalý novinář završil, přidá i pár notoricky známých klišé, která za svůj profesní život vstřebal. Třeba hned to největší, že když se při nákupu Rolls-Royce ptáte na cenu, tak na něj ve skutečnosti nemáte.
Samotná automobilka si od dob úspěšného obchodníka Henryho Rollse auru výjimečnosti šikovně pěstuje, takže kdybyste třeba nevěděli, kam jet do lázní, pak nová adresa zní Průběžná 80, Praha 10 - Strašnice. Ono slovo spojované s ozdravným pobytem zaznělo při slavnostním stříhání pásky nového centra pro pokročilou servisní péči hned několikrát. Protože, to ví každý, rollsy opravu nepotřebují, zvlášť když se o ně v „lázních“ hezky postarají.
V takovém prostředí vzletných příměrů není snadné vstoupit do světa přízemních počtů. Ale stejně tak jako vám Rolls-Royce dodá auto až po zaplacení faktury, může i druhá strana bez pocitů trapnosti chtít vědět, kolik taková lázeňská péče vlastně stojí. A tak když manažer poprodejních služeb Tomáš Vaněk dokončí přednášku o vzdálené servisní diagnostice přes internetové rozhraní, vycítíme okno příležitostí.
„Kolik si účtujete za hodinu práce?“ ptáme se s péčí řádného hospodáře a nezdá se, že by to poprodejní manažer považoval za nemístné. Na okamžik se rozpačitě usměje, ale nakonec k odpovědi vytáhne i kalkulačku, aby cifra po započtení DPH byla opravdu přesná: 9583 korun českých, zní odpověď. Také u Rolls-Royce však existují normohodiny, takže pokud se oprava z různých důvodů protáhne, zákazník neplatí nic navíc, dodává Vaněk na vysvětlenou.
Jenže, a to je vlastně překvapivé, pravidelný servis si tady lze také předplatit. Taková služba stojí 1500 eur ročně, tentokrát pro změnu bez daně. V ceně je nejen práce, ale i veškerý spotřební materiál, za který se u R-R považují i brzdy. A samozřejmě také 14 litrů značkového oleje, který se u dvanáctiválce musí měnit každých 15 tisíc kilometrů, nejpozději však po jednom roce. S ohledem na fakt, že i zdánlivá maličkost na tohle auto může stát desetitisíce, se taková nabídka nejeví vůbec zle.
Ale i to je vlastně teprve jen začátek. Rolls-Royce dává na auto neomezenou čtyřletou záruku, kterou je možné prakticky nekonečně prodlužovat. Jedinou podmínkou je, aby nemělo najeto víc než 160 tisíc kilometrů. Což je ovšem nájezd, který většina rollsů dosáhne až za několik desetiletí. Jak tvrdí Tomáš Vaněk, majitelé modelu Ghost, kteří navštěvují pražský servis, s ním průměrně najezdí osm tisíc kilometrů ročně. To vlastníci elektrického kupé Spectre jsou prý mnohem aktivnější, ročně zvládnou dvojnásobek. Stále tedy platí, co u rolls-royců platilo vždycky – většina lidí s ním vyjíždí jen při zvláštních příležitostech.
Samozřejmě, všechno může být jinak. „Jeden náš zahraniční zákazník najel s Cullinanem za pět let 320 tisíc kilometrů,“ uvádí Vaněk výjimku, která potvrzuje pravidlo. Takový nájezd ovšem znamená, že na výměnu oleje musí do servisu jezdit čtyřikrát do roka. „Zákazníkům nabízíme, že u nich auto vyzvedneme a pak zase dopravíme zpět. Přeprava probíhá na nákladním voze pod plachtou,“ prozrazuje.
I tak se prý ale najde dost těch, kteří do servisu přijedou osobně. Třeba proto, že si o autech rádi povídají a jde o setkání starých známých. Pražský servis Rolls-Royce totiž obsluhují všehovšudy dva zaměstnanci. Kromě Tomáše Vaňka je to ještě „nejdéle sloužící technik“ Luděk Svoboda, kterému prý za deset let, co tuhle práci dělá, prošly rukama všechny rollsy v Česku.
Je ale dobré vědět, že ve značkových servisech Rolls-Royce po celém světě jsou vítána jen auta vyrobená v roce 2003 a mladší, tedy počínaje novodobým modelem Phantom. Majitelé starších rollsů, které vznikly ještě v dobách před vstupem BMW, musí lázně hledat jinde.
