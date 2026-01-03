Přeskočit na obsah
Benative
3. 1. Radmila
Zahraničí

"Nekorunovaná královna Ruska". Co se skrývá v tajné Putinově rezidenci?

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák

Rusové na konci roku přišli s informací, že Ukrajina měla zaútočit pomocí téměř sta dronů na rezidenci ruského prezidenta Putina. Moskva podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova nenechá útok bez odpovědi a „zreviduje svoji pozici“ ve vyjednávání o míru. Ukrajina i západní tajné služby ovšem útok popřely. Co tajné sídlo vlastně skrývá?

FILE PHOTO: Russian Defence ministry shows a downed drone following an alleged drone attack on Putin's residence
Trosky dronu, který byl podle ruského ministerstva obrany sestřelen při odražení údajného ukrajinského útoku na rezidenci ruského prezidenta v Novgorodské oblasti, na neznámém místě v Rusku.Foto: Reuters
„Mezi 28. a 29. prosincem se kyjevský režim pokusil o teroristický útok s masivním nasazením bezpilotních letounů dlouhého doletu na rezidenci prezidenta Ruské federace v Novgorodské oblasti,“ nechal se poslední prosincový den slyšet náčelník protiletadlových raketových vojsk ruských Vzdušně-leteckých sil Alexandr Romanenkov ve videu na Telegramu ruského ministerstva obrany.

Podle něj bylo do útoku zapojeno 91 dronů, všechny zničily systémy protivzdušné obrany. „Nedošlo k žádným škodám a ani rezidence nebyla poškozena,“ dodal. Rusové také zveřejnili mapu, odkud měl útok přijít.

Související

Jenže to má háček: podle Ukrajiny, světových médií či CIA se takový útok vůbec nestal. „Potvrzené ukrajinské útoky proti Rusku obvykle zanechávají stopy, které lze nalézt v otevřených zdrojích. Mezi takové stopy patří (často geolokované) videozáznamy s výbuchy, požáry nebo oblaky kouře,“ píše ve své zprávě Institut pro studium války (ISW).

Nic takového se ovšem po útoku na Putinovu rezidenci na internetu neobjevilo. Rusové proto hned přispěchali s fotografiemi údajného dronu a videem, na které mluví údajný občan obce Roščino Igor Bolšakov. „Ráno jsem se probudil kvůli hluku, upřímně jsem si myslel, že jen pracují sklápěče,“ uvedl s tím, že pak poprvé v životě slyšel zvuky raket ze směru jezera Valdaj.

Lokaci a čas fotografie, videa ani identitu muže se nepodařilo nezávisle ověřit.

Ruský resort obrany na konci roku zveřejnil mapu, kudy měly údajně letět ukrajinské drony.
Ruský resort obrany na konci roku zveřejnil mapu, kudy měly údajně letět ukrajinské drony.Foto: Ministerstvo obrany RF

Tajný palác pro Putina a jeho milenku

Co vlastně skrývá tajná rezidence a kdo v ní žije? „Je to nekorunovaná královna Ruska, tajná životní partnerka prezidenta Putina a předpokládaná matka jeho dětí Alina Kabajevová,“ popsal v rozsáhlém investigativním textu ruský server Projekt.

Valdaj je přitom jen 16tisícové město severozápadně od Moskvy. Právě tam ale tráví čas Putin s rodinou, včetně dětí. Spekuluje se, že tam Kabajevová bydlí po většinu roku se svými dvěma malými syny, které server The Dossier Center identifikoval jako Ivana a Vladimira.

V únoru 2023 investigativní web Projekt informoval také o tom, že vedle valdajské rezidence vznikl dům určený pro Kabajevovou i s vlastní soukromou železniční tratí. Stanice má heliport, ze kterého pak dvojice létá přímo do rezidence.

Vladimir Putin, Alina Kabajevová, Rusko
Vladimir Putin a Alina Kabajevová na archivní fotografii.Foto: Russian Presidential Press and Information Office/Wikimedia Commons

Kreml vztah mezi Putinem a o třicet let mladší ženou dlouhodobě popírá, ačkoli média o jejich partnerském vztahu spekulují už více než deset let. Dvaačtyřicetiletá Kabajevová v současnosti působí jako politička, proslavila se ale hlavně jako sportovkyně: bývalá moderní gymnastka je olympijská vítězka, desetinásobná mistryně světa a patnáctinásobná mistryně Evropy.

Bezpečnější než rafinerie

Rádio Svobodná Evropa také nedávno zkoumalo protivzdušnou obranu a na základě satelitních snímků a dalších důkazů identifikovali hned devatenáct systémů protivzdušné obrany v okolí.

Odborníci se podle rádia domnívají, že jich může být ještě více. To znamená, že je tajná Putinova rezidence dobře chráněna před leteckými údery – a to i ve srovnání s jinými strategicky důležitými místy v Rusku, jako jsou ropné rafinerie nebo velké továrny.

