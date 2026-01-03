"Nekorunovaná královna Ruska". Co se skrývá v tajné Putinově rezidenci?

Rusové na konci roku přišli s informací, že Ukrajina měla zaútočit pomocí téměř sta dronů na rezidenci ruského prezidenta Putina. Moskva podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova nenechá útok bez odpovědi a „zreviduje svoji pozici“ ve vyjednávání o míru. Ukrajina i západní tajné služby ovšem útok popřely. Co tajné sídlo vlastně skrývá?
„Mezi 28. a 29. prosincem se kyjevský režim pokusil o teroristický útok s masivním nasazením bezpilotních letounů dlouhého doletu na rezidenci prezidenta Ruské federace v Novgorodské oblasti,“ nechal se poslední prosincový den slyšet náčelník protiletadlových raketových vojsk ruských Vzdušně-leteckých sil Alexandr Romanenkov ve videu na Telegramu ruského ministerstva obrany.
Podle něj bylo do útoku zapojeno 91 dronů, všechny zničily systémy protivzdušné obrany. „Nedošlo k žádným škodám a ani rezidence nebyla poškozena,“ dodal. Rusové také zveřejnili mapu, odkud měl útok přijít.
Jenže to má háček: podle Ukrajiny, světových médií či CIA se takový útok vůbec nestal. „Potvrzené ukrajinské útoky proti Rusku obvykle zanechávají stopy, které lze nalézt v otevřených zdrojích. Mezi takové stopy patří (často geolokované) videozáznamy s výbuchy, požáry nebo oblaky kouře,“ píše ve své zprávě Institut pro studium války (ISW).
Nic takového se ovšem po útoku na Putinovu rezidenci na internetu neobjevilo. Rusové proto hned přispěchali s fotografiemi údajného dronu a videem, na které mluví údajný občan obce Roščino Igor Bolšakov. „Ráno jsem se probudil kvůli hluku, upřímně jsem si myslel, že jen pracují sklápěče,“ uvedl s tím, že pak poprvé v životě slyšel zvuky raket ze směru jezera Valdaj.
Lokaci a čas fotografie, videa ani identitu muže se nepodařilo nezávisle ověřit.
Tajný palác pro Putina a jeho milenku
Co vlastně skrývá tajná rezidence a kdo v ní žije? „Je to nekorunovaná královna Ruska, tajná životní partnerka prezidenta Putina a předpokládaná matka jeho dětí Alina Kabajevová,“ popsal v rozsáhlém investigativním textu ruský server Projekt.
Valdaj je přitom jen 16tisícové město severozápadně od Moskvy. Právě tam ale tráví čas Putin s rodinou, včetně dětí. Spekuluje se, že tam Kabajevová bydlí po většinu roku se svými dvěma malými syny, které server The Dossier Center identifikoval jako Ivana a Vladimira.
V únoru 2023 investigativní web Projekt informoval také o tom, že vedle valdajské rezidence vznikl dům určený pro Kabajevovou i s vlastní soukromou železniční tratí. Stanice má heliport, ze kterého pak dvojice létá přímo do rezidence.
Kreml vztah mezi Putinem a o třicet let mladší ženou dlouhodobě popírá, ačkoli média o jejich partnerském vztahu spekulují už více než deset let. Dvaačtyřicetiletá Kabajevová v současnosti působí jako politička, proslavila se ale hlavně jako sportovkyně: bývalá moderní gymnastka je olympijská vítězka, desetinásobná mistryně světa a patnáctinásobná mistryně Evropy.
Bezpečnější než rafinerie
Rádio Svobodná Evropa také nedávno zkoumalo protivzdušnou obranu a na základě satelitních snímků a dalších důkazů identifikovali hned devatenáct systémů protivzdušné obrany v okolí.
Odborníci se podle rádia domnívají, že jich může být ještě více. To znamená, že je tajná Putinova rezidence dobře chráněna před leteckými údery – a to i ve srovnání s jinými strategicky důležitými místy v Rusku, jako jsou ropné rafinerie nebo velké továrny.
