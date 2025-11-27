Auto

"Elektromobil je nepoužitelný, nabíjí se 24 hodin." Majitelé žalují neznámou značku

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Vietnamská automobilka VinFast měla ještě před pár lety velmi smělé plány. Kromě domácího trhu chtěla uspět také v Evropě a USA. Jenomže narazila. Před dvěma lety ji při vstupu na trh naprosto strhali američtí novináři a zákazníci se do showroomů příliš nehrnou. Mimo domovský Vietnam a jihovýchodní Asii obecně. Teď má navíc VinFast na krku nepříjemnou žalobu.
Foto: VinFast

Neakceptovatelné, tristní, nedodělané, nejhorší. To jsou přívlastky, kterými před dvěma lety americká média počastovala vietnamské elektrické SUV VinFast VF8, když vstupovalo na severoamerický trh. Lichotivé vysvědčení si tehdy auto neodneslo, přesto si nějaké zákazníky postupem času našlo. Jenže ani jejich nadšení evidentně dlouho nevydrželo.

Související

Poslední hřebíček do rakve. "Auto je tikající vodíková bomba," žalují majitelé Toyotu

Toyota Mirai

Jménem všech, kteří si v Kalifornii během posledních čtyř let koupili nebo pronajali VinFast VF8 ve verzi Plus AWD s pohonem všech kol a 87kWh baterií, totiž začátkem listopadu podali dva majitelé na vietnamskou automobilku skupinovou žalobu. Důvod? Pomalé domácí nabíjení střídavým proudem.

Majitelé tvrdí, že by se auto mělo doma nabíjet výkonem 6,6 kW nebo vyšším, na což v propagačních materiálech láká i samotný VinFast. Jenomže kvůli závadě softwaru je nabíjecí výkon výrazně snížený.

Oba žalující majitelé se totiž potýkají s tím, že pokud nabíjejí auto pod proudem 32 A, z ničeho nic se nabíjení přeruší. Klidně v průběhu noci, takže ráno mají auto s nenabitou baterkou, případně musejí v noci vstávat a vše upravit. Aby totiž nabíjení mohlo pokračovat, musí majitel snížit manuálně proud na 19 A, pak se VF8 nabíjí dál.

To nicméně významně, až o 40 procent, snižuje nabíjecí výkon. "Toto snížení proudu zhruba zdvojnásobí nabíjecí čas, plné nabití tak zabere skoro 24 hodin," stojí v žalobě. Při 19 A se údajně auto ze 60 na 90 procent nabíjelo sedm hodin a nabití na běžné denní použití prý zabere přes 20 hodin. A to podle žalujících, zastupovaných právní kanceláří Ingber (ta zastupuje také skupinovou žalobu na Toyotu kvůli vodíkovému modelu Mirai), znamená znemožnění použití auta na běžnou denní činnost.

Související

V ulicích Hanoje vypadá jako moderní vetřelec. VinFastu pomáhá vláda a vlivný majitel

VinFast ve Vietnamu, Hanoj
14 fotografií

VinFast problém přiznal a software aut obou žalobců se pokusil několikrát opravit, nicméně neuspěl. Automobilka pak navrhla údajně dvě řešení: nainstalovat nové a poměrně drahé nabíjecí zařízení, které by ale zaplatili majitelé aut z vlastní kapsy, nebo nechat celý problém být. Závada to přitom může být poměrně rozsáhlá, protože žaloba tvrdí, že stejný problém má více majitelů vietnamského SUV.

V celých Spojených státech VinFast prodal v roce 2024 4186 automobilů, o rok dříve, kdy na trh vstupoval, to bylo 265 aut.

Momentálně je nicméně žaloba pozastavená, protože oba původní žalobci, podle VinFastu podepsali při pronájmu auta dohodu o mimosoudním řešení sporu. Podle soudce by mělo dojít k předložení výsledku řešení 20. února příštího roku.

 
Mohlo by vás zajímat

Bude to letos Škodovka? Startuje anketa Auto roku, horké želízko v ohni má také BMW

Bude to letos Škodovka? Startuje anketa Auto roku, horké želízko v ohni má také BMW
31 fotografií

Zamrzla kapalina v ostřikovačích? Co opravdu funguje a čemu se vyhnout

Zamrzla kapalina v ostřikovačích? Co opravdu funguje a čemu se vyhnout
6 fotografií

Sázka na elektromobily se vyplatila. Škoda předjela Teslu a je evropskou jedničkou

Sázka na elektromobily se vyplatila. Škoda předjela Teslu a je evropskou jedničkou
10 fotografií

Takovou cenu čekal málokdo. Octavia dostává silnou konkurenci, Kia K4 nahrazuje Ceed

Takovou cenu čekal málokdo. Octavia dostává silnou konkurenci, Kia K4 nahrazuje Ceed
17 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta Pro řidiče elektromobil Elektromobilita VinFast

Právě se děje

před 25 minutami
"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky
6:33

"Trapná kulišárna". Babišovi se rýsuje úplně jiná volba než prohození Turka a Macinky

"Pokus o prohoz avizovaných ministerstev mezi Macinkou a Turkem? Jenom trapná kulišárna, na kterou prezident zjevně odmítá kývnout," míní experti.
Aktualizováno před 29 minutami
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

ŽIVĚ
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 35 minutami

Vánoční dárek od Manjuly: nové mládě vzácného nosorožce indického je pohrobek

Vánoční dárek od Manjuly: nové mládě vzácného nosorožce indického je pohrobek
Prohlédnout si 8 fotografií
Manjula dodržela i potřetí pravidlo rodit v neděli po ránu, v minulosti to ovšem bylo poměrně brzy po půlnoci.
V neděli 23. 11. se v šest hodin ráno narodil samici nosorožce indického Manjule (* 2008) třetí potomek (po samičkách Marušce a Růžence), zdravý samec, zatím beze jména.
před 46 minutami
"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

"Byla to velká jízda." Menšík si zajistil místo na prestižním turnaji

Z turnaje se naopak odhlásil kvůli zranění loňský šampion Brazilec Joao Fonseca.
Petr Bartoň

Komentář: O rozpočtu lze lhát. Ale ne volat "hoří" v zaplněném divadle

před 1 hodinou

Vánoční zázrak z Betléma. Františkův papamobil se proměnil v dětskou kliniku

Vánoční zázrak z Betléma. Františkův papamobil se proměnil v dětskou kliniku
Prohlédnout si 10 fotografií
Papež použil při své návštěvě Betléma přestavěný pick-up Mitsubishi, který mu daroval prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Později byl věnován františkánským mnichům.
Vozidlo bylo nyní přestavěno na mobilní zdravotní jednotku pro ošetřování nemocných a zraněných palestinských dětí v pásmu Gazy. Iniciativu požehnal papež František nedlouho před svou smrtí.
před 1 hodinou
Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things

Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things

Diváci v Los Angeles mohli nové díly seriálu sledovat od 17:00 místního času, což pro fanoušky v New Yorku bylo v 20:00 místního času.
Další zprávy