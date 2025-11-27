"Elektromobil je nepoužitelný, nabíjí se 24 hodin." Majitelé žalují neznámou značku

Neakceptovatelné, tristní, nedodělané, nejhorší. To jsou přívlastky, kterými před dvěma lety americká média počastovala vietnamské elektrické SUV VinFast VF8, když vstupovalo na severoamerický trh. Lichotivé vysvědčení si tehdy auto neodneslo, přesto si nějaké zákazníky postupem času našlo. Jenže ani jejich nadšení evidentně dlouho nevydrželo.
Jménem všech, kteří si v Kalifornii během posledních čtyř let koupili nebo pronajali VinFast VF8 ve verzi Plus AWD s pohonem všech kol a 87kWh baterií, totiž začátkem listopadu podali dva majitelé na vietnamskou automobilku skupinovou žalobu. Důvod? Pomalé domácí nabíjení střídavým proudem.
Majitelé tvrdí, že by se auto mělo doma nabíjet výkonem 6,6 kW nebo vyšším, na což v propagačních materiálech láká i samotný VinFast. Jenomže kvůli závadě softwaru je nabíjecí výkon výrazně snížený.
Oba žalující majitelé se totiž potýkají s tím, že pokud nabíjejí auto pod proudem 32 A, z ničeho nic se nabíjení přeruší. Klidně v průběhu noci, takže ráno mají auto s nenabitou baterkou, případně musejí v noci vstávat a vše upravit. Aby totiž nabíjení mohlo pokračovat, musí majitel snížit manuálně proud na 19 A, pak se VF8 nabíjí dál.
To nicméně významně, až o 40 procent, snižuje nabíjecí výkon. "Toto snížení proudu zhruba zdvojnásobí nabíjecí čas, plné nabití tak zabere skoro 24 hodin," stojí v žalobě. Při 19 A se údajně auto ze 60 na 90 procent nabíjelo sedm hodin a nabití na běžné denní použití prý zabere přes 20 hodin. A to podle žalujících, zastupovaných právní kanceláří Ingber (ta zastupuje také skupinovou žalobu na Toyotu kvůli vodíkovému modelu Mirai), znamená znemožnění použití auta na běžnou denní činnost.
VinFast problém přiznal a software aut obou žalobců se pokusil několikrát opravit, nicméně neuspěl. Automobilka pak navrhla údajně dvě řešení: nainstalovat nové a poměrně drahé nabíjecí zařízení, které by ale zaplatili majitelé aut z vlastní kapsy, nebo nechat celý problém být. Závada to přitom může být poměrně rozsáhlá, protože žaloba tvrdí, že stejný problém má více majitelů vietnamského SUV.
V celých Spojených státech VinFast prodal v roce 2024 4186 automobilů, o rok dříve, kdy na trh vstupoval, to bylo 265 aut.
Momentálně je nicméně žaloba pozastavená, protože oba původní žalobci, podle VinFastu podepsali při pronájmu auta dohodu o mimosoudním řešení sporu. Podle soudce by mělo dojít k předložení výsledku řešení 20. února příštího roku.