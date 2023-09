Po fiasku v Americe míří vietnamská SUV do Evropy. VinFast si troufá na Teslu i Enyaq

O rychlém vzestupu čínských automobilek na evropském trhu toho bylo napsáno mnohé. Do konce roku přitom chystá výraznou ofenzivu i značka z další ekonomicky rychle rostoucí asijské země. Po zhruba ročním odkladu chce do Francie, Německa a Nizozemska dodat první tři tisícovky SUV vietnamský VinFast, který ale totálně pohořel v amerických recenzích.

Poprvé o sobě automobilka založená nejbohatším Vietnamcem Phan Nhat Vuongem dala výrazněji vědět v roce 2018. Zhruba rok po svém založení prezentovala na pařížském autosalonu velký sedan a SUV na základech BMW s benzinovými motory německé značky. Plachtu z nich navíc strhl fotbalista David Beckham. Jenomže po těchto modelech se rychle slehla zem, spolupráce s někdejším geniálním záložníkem také vyšuměla do ztracena a VinFast se rychle přeorientoval na elektromobily.

Původní plány hovořily o tom, že do Evropy první auta zamíří ve druhé polovině loňského roku. Opět se ve velkém firma prezentovala na pařížském autosalonu, jinak loni mimořádně skoupém nejen na novinky, ale i automobilové značky. Jenže nedostatek čipů příjezd opět oddálil, hovořilo se o začátku roku 2023. Ani to ale neklaplo.

"Očekáváme, že první kusy modelu VF8 dorazí k německým, francouzským a nizozemským zákazníkům ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku," řekla agentuře Reuters minulý týden šéfka značky Le Thi Thu Thuy. Jednat by se mělo asi o tři tisícovky automobilů, několik z nich by mělo také zamířit do Izraele. Automobilka má přitom už v Evropě několik reprezentačních showroomů, ukazuje se také na různých výstavách.

Mezi oddalováním příchodu do Evropy stihl VinFast mimo jiné vstoupit na americký trh. A s otevřenou náručí ho tam zrovna nepřijali. "VinFast VF8 dokazuje, že vyrábět auta je složité," hlásá titulek květnového testu v magazínu Car & Driver. "První jízda s VinFastem VF8: Vraťte odesílateli," má v titulku test magazínu Motor Trend. "První jízda: VinFast VF8 je neakceptovatelný," byl nekompromisní magazín Road & Track.

Výběr z titulků pak reflektuje i obsahy jednotlivých recenzí vietnamského SUV. Právě Road & Track třeba píše o autě, které dává pocit nedodělanosti a trapnosti. Řeč je především o kvalitě zpracování, která byla u testovaného kusu, kromě vnějšího designu od Pininfariny a lakování, tristní. Velké mezery mezi jednotlivými díly či špatná grafika a odezva multimediálního systému. Pořád to ale nebylo to nejkritičtější místo: "Ovládání karoserie je ze všech moderních aut, která jsem řídil, nejhorší," stojí v recenzi, která pokračuje tím, že "řízení je také nejhorší, jaké jsem v sériovém autě zažil."

Další recenze také poukazují na špatné jízdní vlastnosti, kvalitu výroby nebo multimediálního systému, k tomu přidávají třeba špatně fungující klimatizaci. Spousta problémů se bude jistě dát odstranit updatem softwaru, spousta ale bude vyžadovat hlubší práci. Každopádně jako prvotní reklama to rozhodně nezafungovalo, což dokazuje i fakt, že populární youtubový kanál Donut, který odebírá přes osm milionů lidí, pojmenoval svůj test VF8: "Řídili jsme auto s nejhoršími recenzemi v Americe". I vzhledem k vyšší ceně zkrátka za mořem VinFast zatím moc neuspěl.

Naopak nad míru se mu daří na newyorské burze, na niž VinFast vstoupil v srpnu a za první den jeho tržní hodnota překonala i zavedené hráče jako Ford nebo General Motors. Navzdory tomu, že od založení ještě nikdy nedosáhl zisku. Hodnota akcií ale od té doby výrazně poklesla.

Teď tedy VinFast hodlá expandovat do Evropy. Co je vlastně VF8 zač? Na délku má 4750 milimetrů a mezi nápravami je z toho 2950 milimetrů, jde tak o konkurenta především Tesly Model Y, ale také Volkswagenu ID.4, Nissanu Ariya nebo Škody Enyaq. Nabízí se ve dvou verzích Eco a Plus s pohonem všech kol, odlišující se výkonem 260 nebo 300 kilowattů, ale už ne baterií, která má vždy 87,7 kWh. Dojezd na jedno nabití je 471 kilometrů u slabší a 447 kilometrů u silnější verze. Z deseti na sedmdesát procent kapacity se baterka na rychlonabíječce dostane za 31 minut.

Tesla Model Y i s menší baterkou a podobným výkonem dojede papírově dál, také Enyaq nebo ID.4 mají s menší baterií udávaný delší dojezd, na druhou stranu ale s nižším výkonem.

Ceny v Německu začínají na 52 990 eurech, v přepočtu asi 1,3 milionu korun, za verzi Eco, respektive 58 890 eurech, v přepočtu asi 1,44 milionu korun, za verzi Plus. Třeba Tesla je nakonec v poměru k dojezdu cenově výhodnější, levnější je v základu i Enyaq. Každopádně se VinFast, na rozdíl od některých čínských nováčků, cenově nepodbízí.

Kromě modelu VF8 se na trh chystají i další modely. Cenovku zná už větší šesti- nebo sedmimístné SUV VF9 se 123kWh baterií a dojezdem až 594 kilometrů. To začíná v Německu na necelých 90 tisících eurech, v přepočtu asi 2,2 milionu korun. Prodávat se začne příští rok. VinFast chystá rovněž menší SUV VF6 a VF7, které se mají objevit též v příštím roce.