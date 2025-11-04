Auto

Poslední hřebíček do rakve. "Auto je tikající vodíková bomba," žalují majitelé Toyotu

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Vodík se, minimálně jako pohon osobních aut, propadá do stále hlubší propasti. Automobilky od něj až na pár výjimek dávají ruce pryč a infrastruktura neroste kdovíjak závratným tempem. Může být ale i hůře, minimálně v Americe. Na Toyotu se tam totiž valí hromadná žaloba a majitelé vodíkového modelu Mirai po ní chtějí miliardy.
Toyota Mirai druhé generace, ilustrační foto.
Toyota Mirai druhé generace, ilustrační foto. | Foto: Toyota

"Tato žaloba není jen o obyčejné poruše, je o organizovaném podvodu," volí velmi ostrá slova právník Jason M. Ingber. Ten pracuje pro kancelář Ingber Law Group, která zastupuje trojici kalifornských majitelů vodíkové Toyoty Mirai. Ti se jménem všech lidí, kteří si Mirai koupili či pronajali v posledních čtyřech letech, rozhodli zažalovat Toyotu, některé její dealery v Kalifornii - jinde se Mirai v USA ani neprodával - nebo divizi zajišťující financování.

Související

Šéf Shellu v Česku: Vodík jako palivo teď nedává ekonomický smysl

Daniel Vagaský, Shell

Nejde přitom jen o skupinovou žalobu, ale žalobu, která obviňuje značku z poručení zákona pod zkratkou RICO. Ta znamená Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, což by se dalo přeložit jako zákon o vyděračském ovlivňování a zkorumpovaných organizacích.

Zjednodušeně to vysvětluje třeba magazín Carscoops: jedná se o zákon, který byl původně namířený proti šéfům mafie. Toyotu tak majitelé jinými slovy obviňují z podvodu na zákazníky ve formě prodeje závadných vozidel.

"Toyota vyvinula, financovala a kontrolovala kalifornskou vodíkovou infrastrukturu a tuto kontrolu použila k tomu, aby zakryla bezpečnostní selhání a finanční újmy zákazníků," říká Ingber. Automobilka měla spolu se svými partnery podle žaloby třeba zatajit unikání vodíku blízko horkého motoru, a tím riskovat možnou explozi, její finanční část zase údajně vybírala platby za auta agresivní formou od lidí, jejichž vozy ale nefungovaly.

Kromě toho žaloba viní automobilku i z toho, že majitelé neměli týdny kde do svých aut tankovat vodík nebo že Miraie trpěly na náhlou ztrátu výkonu či poruchy plynového pedálu a brzd. To potenciálně mohlo vést k riziku zranění.

Související

Místo řidiče bude mít dron. Staví se druhá vodíková Tatra, tentokrát pro popeláře

Tatra Force e-Drive FCEV 6x4
7 fotografií

Web Carccomplaints, který se zabývá různými žalobami na automobilky a svolávacími akcemi, dokonce ze žaloby cituje: "V mnoha případech byli řidiči zaseknutí ve svém pruhu mezi projíždějícími auty a šlapali silně na pedál plynu bez jakékoliv odezvy, aby o pár vteřin později auto najednou získalo výkon zpět a odjelo."

U jedné z plnicích stanic prý zase měli kontaminovaný vodík, který z provozu úplně vyřadil 75 vozů Mirai. Celkově pak prý není v Kalifornii dostatek plnicích stanic, což znamená, že auta nejde používat. Toyota tak podle majitelů může jen těžko dostát proklamovaným slibům o tom, že nádrž Miraie se doplní za pět minut. Přitom navzdory problémům s plnícími stanicemi značka nadále, podle majitelů, láká ke koupi vodíkového auta.

Související

Tady teď nenatankujete. Vodíková pumpa v Praze zase nefunguje, oprava se protáhne

Vodíková stanice Praha Barrandov
10 fotografií

Žalobci používají spojení jako "dekádu trvající podvod Toyoty" a obviňují značku ze zločinného spiknutí, podle něhož prý zatajovala katastrofické poruchy, aby mohla auta dále prodávat. Trojice, která žalobu podala, podle amerických médií dokonce používá ve spojení s modelem Mirai výraz "tikající vodíková bomba".

Aby majitelé automobilku zažalovali, jim prý poradili přímo technici v servisech. Tvrdí americká média.

Celkem žalobci požadují pro všechny poškozené majitele vodíkových aut japonské automobilky náhradu škody ve výši nejméně 5,7 miliardy dolarů - to je přes 120,5 miliardy korun. Americký magazín AutoBlog získal i vyjádření samotné automobilky.

Související

Dojede vodík opravdu dál než lithium? První český duel Toyoty Mirai a Škody Enyaq

Toyota Mirai a Škoda Enyaq
24 fotografií

Ta si je prý vědomá problémů s vodíkovou infrastrukturou, proto v některých částech Kalifornie pozastavila prodeje modelu Mirai. Poškozené zákazníky nicméně podporuje individuální asistencí nebo zapůjčením náhradního vozu.

Nutno říct, že nejde o první žalobu na Toyotu v USA kvůli vodíkovému autu a celkově nefungující infrastruktuře. Právní kancelář, která žalobce zastupuje, má dokonce na svém webu záložku přímo určenou pro stížnosti na vodíkové Toyoty.

Související

"Stavební buňka" za desítky milionů. Bez ní by vodíková Tatra nefungovala

vodíková plnící stanice Tatra
20 fotografií

Třeba web o elektromobilech Teslarati před čtyřmi měsíci informoval o tom, že lidé žalují Toyotu kvůli tomu, že nadále platí za vodíková auta, která ale kvůli řídké a často nefungující infrastruktuře nemohou používat. Tato skupinová žaloba, opět zastupovaná Ingberem, přitom nemířila jen na automobilku, ale i na operátora vodíkových stanic a dokonce kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.

Připomeňme také, že Shell loni v Kalifornii zavřel své plnicí stanice mimo jiné kvůli problémům s dodávkami vodíku i malému počtu vodíkových aut na silnicích.

Související

Další hřebíček do vodíkové rakve? Shell zavírá stanice v Mekce alternativních paliv

FILE PHOTO: A Shell hydrogen station is seen in Torrance

S vodíkovou infrastrukturou se potýkají také majitelé vodíkových aut v Česku. Je jich ale násobně méně (letos přibylo 21 Toyot Mirai) než těch v Kalifornii. Třeba plnicí stanice na Barrandově bývá často nefunkční, majitelé aut s palivovými články jsou tak odkázáni už jen na dvě další veřejné plničky ve Vítkovicích a Litvínově.

 
Mohlo by vás zajímat

Motorka za jedinou vstupenku. Podzimní aukce láká na milionovou čezetu i krásné Jawy

Motorka za jedinou vstupenku. Podzimní aukce láká na milionovou čezetu i krásné Jawy
57 fotografií

Kremlu došly nápady. Vjezd na Krymský most komplikuje způsobem, který nikdo nechápe

Kremlu došly nápady. Vjezd na Krymský most komplikuje způsobem, který nikdo nechápe

Renault má odvahu. Na operák je možné vzít elektromobil jen na měsíc a pak ho vrátit

Renault má odvahu. Na operák je možné vzít elektromobil jen na měsíc a pak ho vrátit

Šťouchnout a vyděsit. Nový policejní Kodiaq předvádí mistrovský manévr bez následků

Šťouchnout a vyděsit. Nový policejní Kodiaq předvádí mistrovský manévr bez následků
25 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta žaloba vodík Toyota Toyota Mirai Kalifornie

Právě se děje

před 2 minutami
Další "Souboj pohlaví". Ženská jednička Sabalenková se utká s Kyrgiosem, 652. mužem

Další "Souboj pohlaví". Ženská jednička Sabalenková se utká s Kyrgiosem, 652. mužem

Zápas se odehraje 28. prosince v Dubaji.
před 3 minutami
Architekt války proti teroru. Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Architekt války proti teroru. Zemřel bývalý americký viceprezident Dick Cheney

Ve věku 84 let zemřel bývalý americký viceprezident ve vládě George Bushe Dick Cheney.
před 32 minutami
Turnaj mistryň: Siniaková s Američankou bojují proti páru, na který mají "pifku"

ŽIVĚ
Turnaj mistryň: Siniaková s Američankou bojují proti páru, na který mají "pifku"

Sledujte online přenos z utkání základní skupiny tenisového Turnaje mistryň.
před 34 minutami
Ochránit pacienty před prodejci falešných léků pomůže nový web Lékošmejdi.cz

Ochránit pacienty před prodejci falešných léků pomůže nový web Lékošmejdi.cz

Cílem projektu je podle Pirka přesvědčit lidi, že nemají podléhat příslibům zázračných léků a "vyhazovat 1500 až 3000 korun za úplné nesmysly".
Aktualizováno před 46 minutami

ŽIVĚ
Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš
Prohlédnout si 7 fotografií
Sněmovna zahájila dnes odpoledne svou ustavující schůzi v desátém funkčním období. Poslanci se na ní poprvé sešli ve složení podle výsledků říjnových voleb, které se uskutečnily před měsícem. Mají mimo jiné vybrat nové vedení dolní parlamentní komory. K jejich prvním krokům bude patřit složení ústavou předepsaného poslaneckého slibu.
ANO, SPD a Motoristé oznámili už zhruba týden po říjnových volbách rozdělení 16 vládních pozic, nominanty na ministerské posty zatím oficiálně nesdělili. Koaliční smlouva dnes rozdělení míst potvrdila.
Aktualizováno před 48 minutami
Duka měl povahu bojovníka, někdy budil rozruch, vzpomíná na kardinála Graubner
38 fotografií

Duka měl povahu bojovníka, někdy budil rozruch, vzpomíná na kardinála Graubner

Politici na kardinála Dominika Duku, který zemřel ve věku 82 let, vzpomínají jako na silnou osobnost s výraznými názory.
před 58 minutami
Za vraždu manželky dostal 17 let, fingovanou sebevraždu sváděl na syna

Za vraždu manželky dostal 17 let, fingovanou sebevraždu sváděl na syna

Odsouzený muž musí navíc vyplatit synovi i dceři každému 2,1 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy za ztrátu matky.
Další zprávy