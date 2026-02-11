Samořídící Tesla jezdí po Česku, nezvládla jedinou situaci. Vyzkoušet ji může každý

Na první pohled je to neviditelná revoluce. Do Česka dorazila Tesla, která nepotřebuje řidiče ani na dálnici, ani ve městě. Prodávat se zatím nebude, zájemce ale americká automobilka nechá až do konce března ochutnat, jak by mohla vypadat budoucnost dopravy. A zájem je obrovský, problémům Tesly v posledních měsících navzdory.
Na parkoviště před autosalonem Tesly v Průhonicích se blíží modrý Model 3 Performance. Nevypadá nijak odlišně od dalších elektrických sedanů zaparkovaných nedaleko. Přesto se teď jedná o největší atrakci Tesly nejen v Česku, ale i celé Evropě. Auto, které zvládne téměř jakoukoliv cestu odjet bez toho, aby musel řidič sáhnout na volant nebo šlapat na pedály.
Vybavená je totiž nejnovější verzí systému FSD (full self-driving, v překladu plně samočinné řízení), jehož funkčnost Tesla demonstrovala poslední měsíce hned několikrát. Model 3 jím vybavený projel bez asistence řidiče třeba Paříž, včetně chaotického kruhového objezdu u Vítězného oblouku, nebo úzké uličky v Římě.
Aby bylo docela jasno, řidič v autě nadále je, musí být totiž vždy připravený převzít ovládání auta. Stačí, aby ho k tomu vyzvalo. Proto má systém FSD ještě dodatek Supervised, tedy „pod dozorem“. V ideálním případě ale bude člověk za volantem sloužit jen jako dozor.
Schopnosti samočinného řízení se Tesla rozhodla demonstrovat i českým zájemcům z řad široké veřejnosti. Od 9. února až do 31. března proto nabízí demonstrační testovací jízdy v Praze a Brně, kdy zájemce usedne na sedadlo spolujezdce. Za volantem bude řidič Tesly.
Zájem je obrovský, protože zvědavci si během 90 minut zamluvili všechny volné sloty. A to se přitom jezdí celý den od rána až do pozdního odpoledne. Na jednu jízdu má automobilka vyhrazenou hodinu. Zároveň však Tesla dodává, že se ještě mohou objevovat nějaká volná místa, takže zájemci by čas od času měli rezervační stránku zkontrolovat.
Možnost vyzkoušet si funkčnost systému FSD dostala i redakce Aktuálně.cz. A jak jsme již naznačili, od klasického Modelu 3 se testovací exemplář odlišuje jen tím, že na displeji uvnitř je modré tlačítko, které samočinné řízení aktivuje.
Tesla se totiž spoléhá na vlastně standardní výbavu: své mapové podklady a kamery. Vše doplňuje umělá inteligence. Nečekejte lidar, tedy laserový radar, ani další počítače nebo kabely.
Funkčnost automobilka sice pořád ladí, více už ale řeší, jak dostat FSD do aut natrvalo. Zatím bojuje s legislativou a také modelem, v jakém by technologii zájemcům nabídla. V USA je do 14. února možný výběr mezi jednorázovým zakoupením samočinného řízení pod dozorem za osm tisíc dolarů (asi 163 tisíc korun), nebo předplatným za 99 dolarů měsíčně (asi dva tisíce korun). Za pár dní už ale bude Tesla nabízet jen předplatné. Podobně jako Netlifx.
Legislativa pak nasazení v Evropě omezuje i přesto, že od 1. ledna 2026 je v Česku možné legálně využívat na některých úsecích dálnic nebo rychlostních silnic auta s autonomním řízením třetí úrovně z pěti možných.
To znamená, že řidič může nejen pustit volant, ale i nechat ovládání plně v režii auta. Automobilka je v takovém případě také zodpovědná za případnou nehodu. Řidič nicméně musí být po vyzvání do deseti sekund schopný přebrat kontrolu nad vozidlem zpět. Česko je průkopníkem, států s legální možností nechat ovládání na autě samotném je zatím minimum.
Za nehody by v případě využití systému FSD byl nadále plně odpovědný řidič. I proto by se dal systém Tesly označit spíše za vyšší vývojový stupeň druhé úrovně autonomie.
Automobilka však tvrdí, že díky miliardám kilometrů zkušeností, které nasbírala celosvětově od řidičů ostatních Tesel, kteří FSD již používají, je systém bezpečný a vlastně jezdí lépe než řidič samotný. Riziko závažné nehody snižuje údajně až sedmkrát. Mimo jiné proto, že pozornost kamer a počítačů nic nerozptyluje. Ostatně už od loňska provozuje Tesla na bázi systému FSD robotaxi v některých amerických městech.
Jak se chová v realitě?
Při demonstrační jízdě kolem Prahy se samočinně ovládaná Tesla chovala tak, jak byste čekali od defenzivně jezdícího řidiče. Systém nepřekročí nejvyšší povolenou rychlost, občas se hlavně na okreskách pohybuje dokonce pod limitem. Drží se uprostřed jízdního pruhu, přitom směr jízdy mění velmi plynule a předvídatelně.
Problémem nejsou víceproudé kruhové objezdy, dokonce ani silnice bez vodorovného dopravního značení. Auto samo zajede i na odpočívadlo, pokud jej má v navigaci jako cíl, kde je navíc schopné zastavit. Opět přitom bez vyznačených míst pro zaparkování.
Za zhruba půlhodinu, co redakce na místě spolujezdce strávila, nevznikla situace, s níž by si auto neporadilo. Kamery detekovaly i chodce na kraji silnice, americká automobilka také tvrdí, že překážkou nejsou ani stavební práce na silnici. I jimi by se měl systém FSD proplést.
Přitom právě stavební úpravy byly problémem pro autonomní řízení čínského Luxeedu, spadající do koncernu Chery, jehož funkčnost redakce vyzkoušela loni ve městě Wu-chu. Tam si systém také poradil s víceproudými silnicemi, komplikovanými křižovatkami, cyklisty nebo semafory, nicméně při detekci práce na silnici vyzval řidiče, aby převzal nad autem kontrolu.
Vlastně jediným problémem, který jsme zaznamenali, představují pro americký sedan velké díry na silnici, případně vysoké kanály. Auto se jim samo neumí vyhnout, takže pokud jimi nechcete projet, je potřeba na chvíli převzít řízení, vyhnout se jim, a následně opět aktivovat režim FSD. Tesla také uvádí, že momentálně umí FSD jezdit po dálnici třeba v Německu maximálně 150 km/h.
Teoreticky by pak v Česku měla být Tesla schopná sama bez zásahu řidiče dojet kamkoliv po veřejných cestách, které má zmapované. U soukromých cest situace tak zřejmá není, ačkoliv údajně systém umí sám vyjet třeba na střechu parkovacího domu nákupního centra na pražském Chodově.
Kdy se nakonec FSD objeví v reálném provozu, je ve hvězdách. Tesla říká, že jakmile dostane legislativně zelenou, do několika měsíců je schopná systém dostat do svých aut. Zatím ale nadále musí stačit adaptivní tempomat ve spolupráci s udržováním jízdního pruhu, které umí řidiči pomoci s jízdou po dálnici už dnes.
