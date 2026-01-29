Přeskočit na obsah
Benative
29. 1. Zdislava
Elektromobilita

Éra Modelu S a X je u konce. Tesla dala přednost humanoidním robotům

Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Tesla se loučí s auty, které ji zviditelnily. V příštím čtvrtletí ukončí výrobu modelů Model S a Model X, tedy aut, která jí před lety pomohla prorazit mezi zavedené automobilky. Prostor v kalifornské továrně Fremont chce firma využít jinak, místo aut se tam mají začít montovat humanoidní roboti

Tesla Model S
Tesla Model SFoto: Eva Srpová
Tesla se loučí se svými top elektromobily, které jí před lety pomohly prorazit mezi zavedené automobilky. V příštím čtvrtletí ukončí výrobu modelů Model S a Model X. Prostor v kalifornské továrně Fremont chce firma využít jinak, místo aut se tam mají začít montovat humanoidní roboti Optimus.

Na změnu, o níž informoval web Automotive News, upozornil ve středu šéf Tesly Elon Musk při zveřejnění čtvrtletních výsledků.

Podle Muska se Tesla posouvá do další fáze své existence. Elektromobily už nemají být hlavním pilířem podnikání a firma se chce čím dál víc soustředit na autonomii, umělou inteligenci, robotaxi a humanoidní roboty.

Modely S a X v tomto směru podle něj splnily svou historickou roli. Jak Musk uvedl, je čas je „čestně vyřadit“ a otevřít prostor technologiím, které mají definovat budoucnost.

Model S vstoupil na trh v roce 2012 a stal se prvním skutečně masově vyráběným vozem Tesly. Právě on z mladé kalifornské firmy udělal globálního hráče a ukázal, že elektromobil může být rychlý, elegantní a použitelný pro každodenní provoz.

Model X přišel v roce 2015 a zaujal hlavně netradičními dveřmi otevíranými vzhůru. Zatímco dříve šlo o technologické vlajkové lodě, v posledních letech zájem o oba vozy výrazně ochabl. Prodeje Modelu S, Modelu X a Cybertrucku se loni podle Automotive News propadly meziročně o 40 procent na 50 850 kusů.

V Evropě se oba modely už delší dobu drží spíš na okraji nabídky. Dohromady tyto vozy tvořily pouhých 0,5 procenta všech evropských prodejů značky. V Evropě jsou Modely S a X k dispozici pouze ze skladových zásob.

Stejný obrázek se rýsuje i v Česku. Podle statistik Svazu dovozců automobilů se zde loni prodalo celkem 1943 vozů Tesla, z toho jen 11 Modelů S a 17 Modelů X. Oproti předchozímu roku jde o výrazný pokles, zejména u Modelu S. V současnosti jsou v tuzemské nabídce už jen jednotlivé skladové kusy – šest Modelů S a osmnáct Modelů X.

Místo aut má nyní ve Fremontu vzniknout továrna na roboty Optimus. Tesla si podle Muska klade cíl vyrábět do budoucna až milion humanoidních robotů ročně, i když výraznější rozběh produkce se očekává nejdříve ke konci letošního roku.

Humanoidy vyvíjejí i další automobilky, například Hyundai, Toyota, BMW nebo Mercedes-Benz, které v robotech vidí pomocníky pro výrobu i logistiku.

Odklon od čistě automobilové výroby přichází v době, kdy Tesla čelí slabším prodejům i sílící konkurenci. Firma už začátkem roku oznámila, že loni dodala zákazníkům 1,64 milionu aut, což je méně než v předchozím roce. O pozici největšího světového výrobce elektromobilů ji tak připravil čínský BYD, který naopak své prodeje dál zvyšuje.

Do této mozaiky zapadá i rozvoj autonomní dopravy. Tesla loni v červnu spustila pilotní robotaxi službu v Austinu a letos v lednu začala z vozů postupně odstraňovat bezpečnostní řidiče. Firma chce službu rozšířit do dalších amerických měst a zároveň připravuje speciální autonomní vůz Cybercab, který nebude mít volant ani pedály.

Musk dlouhodobě věří, že budoucnost patří strojům řízeným umělou inteligencí a že jednou budou auta řídit lidé už jen výjimečně.

