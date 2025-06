Taxíky bez řidiče už má i Tesla. Musk se vysmívá konkurenci, ta je ale přitom dál

Elon Musk po sérii kontroverzí spojených se slovní přestřelkou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v neděli v Texasu spustil provoz vlastní flotily robotaxi. Už před časem kvůli tomu Musk na sociálních sítích zesměšňoval hlavního rivala této služby, společnost Waymo. Ta má nicméně zatím výrazně navrch.

"Robotaxi Tesla začne v Austinu jezdit dnes odpoledne s pevnou cenou 4,2 dolaru za jednu jízdu," napsal Elon Musk včera na svou sociální síť X. Oznámil tím spuštění služby, kterou sliboval už nějakou dobu, a začátkem června řekl, že ke spuštění dojde 22. června. Pevnou částku v přepočtu 91 korun za jízdu si může dovolit proto, že robotaxi zatím operují jen v malé části Texasu.

To je také rozdíl oproti hlavnímu konkurentovi, společnosti Waymo. Ta spustila flotilu robotaxi už v roce 2020 a dnes operuje v Los Angeles, Austinu, Phoenixu a San Franciscu s tím, že plánuje rozšiřování do dalších měst. Jízdu si zákazník objedná online v aplikaci, podobně jako třeba taxi s řidičem. Koncem května šéf Waymo oznámil, že robotaxíky podnikly jízdu s pořadovým číslem 10 milionů. Týdně Waymo v průměru zvládne čtvrt milionu jízd.

Jenže nadále není výdělečné, což samozřejmě neušlo Elonu Muskovi. Ten si na sociální síti X dělal z firmy mimo jiné legraci proto, že potřebuje více peněz na své fungování. Využil přitom anglickou hříčku "way more money" - v překladu mnohem více peněz - a "waymo money" - což zní prakticky stejně. Podobný "vtip" použil již loni.

Přístup obou firem k taxíkům bez řidiče je přitom diametrálně odlišný. Waymo má v provozu na 1500 Jaguarů I-Pace, kde má každý 14 kamer, šest radarů a také lidar, laser skenující prostředí kolem vozu.

Tesla se v Texasu spoléhá na Modely Y, které mají osm kamer a výrazně více využívají pro samořízení umělou inteligenci. Její řešení je tedy výrazně jednodušší a levnější, nicméně vyvolává určité pochyby o bezpečnosti. Musk v minulosti na sociální síť X napsal, že je v otázkách bezpečnosti "super paranoidní".

Minimálně na začátku provozu tak bude mít robotaxi Tesly na sedadle spolujezdce člověka, který vše hlídá. Jak vyplývá z jednoho ze zveřejněných videí z jízdy městem, na sedadle řidiče skutečně nikdo nesedí, na sedadle spolujezdce je ale člověk s notebookem.

Americká média informují, že Tesla bude zatím spolujezdce používat jako hlídače bezpečnosti, byť není jasné, kolik kontroly nad autem tito hlídači skutečně mají. Zároveň má automobilka také striktní podmínky provozu robotaxi: ta nebudou vyjíždět za špatného počasí, budou se vyhýbat složitým křižovatkám a nepovezou nikoho mladšího osmnácti let.

Dodejme, že Waymo podle jedné ze statistik mezi lety 2021 až 2024 zaznamenalo 696 nehod za účasti autonomního taxíku. Naprosté minimum z nich skončilo jakýmkoliv zraněním posádky. Letos jich zatím je zaznamenaných 137, při jedné nehodě zemřel člověk, nicméně nešlo o cestujícího v taxíku bez řidiče, který navíc nehodu ani nezpůsobil, byl pouze jejím účastníkem.

Flotila robotaxi Tesly je zatím také výrazně menší než v případě Waymo a zatím čítá zhruba deset aut. Zpopularizovat mají službu influenceři spojení s Teslou, kteří dostali pozvánku na první zkušební jízdy a jsou zatím patrně jediný, co se robotaxi svezou. Pokud by se však podle odborníků Muskova technologie založená jen na kamerách ukázala jako spolehlivá, bude mít oproti Waymo velkou konkurenční výhodu, jakkoliv rozšířit robotaxi i do dalších měst bude i tak náročný úkol.

Od 1. září také vstoupí v platnost zákon, který texaský guvernér schválil teprve v pátek, o tom, že stát musí automobilce vydat povolení na provoz autonomních vozidel. Americká média pak dodávají, že guvernér požádal Muska o odložení spuštění provozu robotaxi, ten to ale evidentně odmítl.

Spuštění se rovněž neobešlo bez protestů aktivistů, kteří se dlouhodobě vymezují vůči Tesle i Elonu Muskovi, za což může i jeho krátké angažmá ve vládě Donalda Trumpa, respektive veřejná a výrazná finanční podpora Trumpa v loňských prezidentských volbách. Musk také nechvalně proslul různými gesty, mimo jiné letos na začátku roku při inauguraci Donalda Trumpa zdvihl pravici tak, že to výrazně připomínalo nacistický pozdrav.

Obecně jsou nicméně robotaxi na rychlém vzestupu. Hodně se o nich mluví v Číně, kde na ně sází společnosti jako Pony.ai nebo WeRide. Druhá jmenovaná také uzavřela partnerství s Uberem, jehož cílem je rozšíření robotaxi po světě včetně Evropy. Uber pak chce příští rok s jiným lokálním partnerem otestovat autonomní taxíky v Londýně.