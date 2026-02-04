Dánská zkušenost varuje. Skoro každá druhá Tesla Model Y neprošla svou první STK

Stejně jako v Česku, také v Dánsku musí každé nové auto na první technickou kontrolu až po čtyřech letech provozu. Pro většinu z nich jde o formalitu, ne tak pro Teslu Ypsilon. Tamní autoklub varuje před mimořádně vysokou mírou vážných závad, kvůli kterým majitel auta odjíždí z prohlídky s nepořízenou.
Stejně jako v Česku, také v Dánsku musí každé nové auto na první technickou kontrolu až po čtyřech letech provozu. Pro většinu z nich jde o formalitu, ne tak pro Teslu Ypsilon. Tamní autoklub varuje před mimořádně vysokou mírou vážných závad, kvůli kterým majitel auta odjíždí z prohlídky s nepořízenou.
„Tesla Ypsilon je v mnoha ohledech dobře fungující vůz se spokojenými majiteli, počet závad je však ve srovnání s jinými značkami aut opravdu vysoký,“ říká Lone Otto z dánského autoklubu FDM. Ten analyzoval výsledky STK u aut přihlášených do provozu v roce 2021, loni se tak do hledáčku klubu dostalo i 2394 vozů Tesla Y. A ukázalo se, že přesně 1066 z nich - tedy 45 procent - kontrolou neprošlo kvůli vážným nedostatkům.
Otto pro představu nabízí srovnání s konkurenčním Volkswagenem ID.4, který svou první STK neprošel jen ve dvou procentech případů.
Podle FDM technici nejčastěji odhalili nevyhovující stav brzd, náprav, kol, pneumatik a řízení. Zdaleka nejčastěji ale směřovaly jejich výtky k opotřebenému zavěšení kol, kvůli kterému muselo kontrolu opakovat 22 procent kontrolovaných Tesel Y.
U Volkswagenu ID. 4 přitom byla míra závad na zavěšení kol zcela nepatrná, pouze v jedné desetině procenta vozů.
Leif Magne Halvorsen z Norské správy veřejných silnic zase upozorňuje, že nevyhovující technický stav je u elektromobilů daleko běžnějším jevem, než u jejich spalovacích protějšků. Dává to do souvislosti s tím, že bateriová auta jsou těžší a mají i silnější motory, což má za následek větší opotřebení některých dílů.
"Je také zřejmé, že elektromobily často trpí na selhání brzd. Rekuperační brzdění motorem má za následek, že jsou velmi málo používány," říká Halvorsen. Kontroly podle něj odhalily i mnoho závad na nápravách, pneumatikách a odpružení. "Třicet procent desetiletých elektromobilů neprošlo kontrolou právě kvůli těmto nedostatkům. U vozů na fosilní paliva to přitom bylo jen v 16 procentech,“ upozorňuje.
Stejný trend pak platí i pro koncová světla, hlavní světlomety a další elektrická zařízení. Kvůli nim u STK propadlo 22 procent desetiletých elektromobilů, zatímco fosilní auta jen ve 14 procentech případů. To zase Halvorsen dává do souvislosti s a absencí výměny motorového oleje. "Některé elektromobily vůbec nejezdí do servisu, takže závada často zůstane neodhalena.“
Zatímco třeba bateriové škodovky musí kvůli zachování záruky navštívit servis každé dva roky, právě u tesel není pevný servisní interval vůbec předepsán. Halvorsen v této souvislosti varuje, že závady, zjištěné na STK, spolu často souvisí. „Když jezdíte s vadným odpružením a řízením, zvyšujete také opotřebení dalších součástí, jako jsou třeba pneumatiky. Proto je důležité takové závady ve vlastním zájmu co nejrychleji opravit,“ uzavírá expert.
