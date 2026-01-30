Na výstavě aut je za hvězdu rychlovlak Bugatti. Češi ukázali Francouzům jejich poklad

Už po padesáté se Paříž stala na pár dnů centrem automobilového dění. Kdo se alespoň trochu pohybuje v evropském veteránském světě, nemohl na výstavě Retromobile ani letos chybět. A významnou stopu opět zanechali i Češi, třebaže byste si to s nimi na první pohled asi nespojili. Hlavní hvězdou byl ale na automobilové výstavě vlak, který navrhl Ettore Bugatti.
Úterý večer je na Retromobile vyhrazené novinářům a pozvaným hostům, vstupenka pro běžného návštěvníka stojí sto eur: čtyřikrát více, než jakýkoliv jiný den. Přesto se na vstup do výstavních hal čeká dlouhé desítky minut, zájem lidí je i o večerní „opening“ obrovský. Podobné je to i další dny, vyfotit některá auta je prakticky nemožné, podívat se na ně také.
Má to ale svůj důvod, protože Retromobile každým rokem zvyšuje úroveň toho, jaká auta je možné vidět. A také koho je možné na výstavě potkat. Takže „támhle“ v křesílku sedí nonšalantně Gordon Murray, tvůrce slavného McLarenu F1, zatímco o patro níže natáčí své nejnovější video Richard Hammond. Do toho se na stáncích proplétají šéfdesignéři velkých automobilek či slavní majitelé těch nejvzácnějších veteránů.
Letos mezi ně patří i trojice Talbotů-Lago T26 Grand Sport ze sbírky českých sběratelů Františka a Roberta Kudelových z Chropyně. S auty vyhráli spoustu prestižních cen na přehlídkách veteránů mimo jiné v Pebble Beach. Pohled na tři unikátní kupé je pro Francouze o to významnější, že jde o „jejich“ mezi běžnou motoristickou veřejností už trochu zapomenutou značku. Všechny tři vozy jsou navíc takto spolu k vidění vůbec poprvé.
A zájem tomu odpovídá. Francouzi kolem aut postávají i několik minut, někteří se jen kochají, jiní zaujatě debatují o historii značky nebo vzhledu aut samotných.
Je to rozdíl oproti trochu zastrčené Tatře 77A, kterou jen o kousíček vedle vystavuje (a prodává) významný nizozemský obchodník s veterány; galerie Aaldering. Na jinou T77 už jsme na Retromobile narazili loni, kdy ji tam vystavoval pražský prodejce Auto Veteran Company českého sběratele klasických aut a obchodníka Iva Smutného.
Tehdy prodejce cenu sdělit nechtěl, pouze obecně komentoval, že takové tatrovky se prodávají asi za milion eur. To u T77A prodávané letos už byl prodejce sdílnější, za auto z roku 1935 chtěl 935 tisíc eur, tedy asi přes 22,7 milionu korun.
A ještě jednou česká stopa, Škoda tradičně rozbalila na Retromobile ve spolupráci s francouzským zastoupením svůj stánek. O něco skromnější než loni, ale stále naplněný zajímavými auty, oslavujícími 125 let motorsportu. Nechyběla proto silniční Fabia 130, ale především závodní speciály: 130 RS, 1100 OHC nebo Favorit 136 L/H z roku 1991.
Ta největší hvězda výstavy ale neměla spojení s Českem, dokonce to ani nebylo auto. Vlak Bugatti Autorail, který navrhnul Ettore Bugatti a dnes existuje už jen v jediném kuse, přijel do Paříže několik dní před výstavou. Byla to taková událost, že zájemci mohli online sledovat cestu konvoje, který vzácný železniční exponát z vlakového muzea v Mylhúzách převážel.
Jeho vznik se datuje do roku 1933, kdy se Bugattimu povedlo zhmotnit vizi Raoula Dautryho, šéfa tehdejší francouzské železniční společnosti Réseau de l’État, dnešní SNCF. Ten chtěl rychlý vlak poháněný osmiválcovým motorem z modelu Royale. Ten se přitom jen krátce předtím ukázal být pro Bugatti velkým prodejním propadákem.
23 metrů dlouhý aerodynamický vlak nakonec dostal až čtyři motory z modelu Royale, každý s výkonem 147 kW. Výsledkem byla – počátkem 30. let – schopnost dosáhnout na kolejích rychlosti 140 km/h, rychlostní rekord vlaku činí dokonce 194 km/h. Bugatti celkem vyrobilo 88 vysokorychlostních vlaků, dodnes přežil jediný.
Automobilovou hvězdou číslo 1 je tentokrát úplně první BMW Art Car, kupé 3.0 CSL s designem malíře a sochaře Alexandera Caldera z roku 1975. Ten je dokonce i na oficiálních plakátech k padesátému ročníku výstavy Retromobile. Kromě něj se na výstavě objevilo i dalších šest designových BMW. To si už od loňského připomíná padesátiny takzvaných Art Cars, přičemž s nimi objíždí galerie, muzea či výstavy na všech kontinentech. Loni auta viděly dva miliony návštěvníků, teď se k nim tedy přidávají další.
Působivé expozice jako každý rok dovezly francouzské automobilky Citroën, Peugeot a Renault. Poslední vsadila na Clio nejen nové, ale i všech starších generacích v různých podobách. Peugeot přivezl jako předzvěst 208 GTI několik 205 GTI nebo silniční verzi 205 T16. A Citroën se pochlubil pokrokovými koncepty minulosti, které inspirovaly moderní koncept ELO. Včetně pyramidového modelu Karin.
K Retromobile patří také velká aukce veteránů, letos poprvé pod taktovkou síně Gooding Christie’s. Na výběr bylo z 83 položek od šlapacích aut pro děti až po vzácná Ferrari nebo Lamborghini. Za vypíchnutí stojí mimo jiné žluté Lamborghini Miura P400 SV, Ferrari 250 GT LWB California Spider či 250 GT SWB Berlinetta – oba s karoserií Scaglietti –, Bugatti Typ 57C Atlante nebo závodní Ballot 3/8 LC Grand Prix.
Zatímco Miura změnila majitele za tři miliony eur a 250 GT SWB Berlinetta dokonce za 6,6 milionu eur - skoro 161 milionů korun -, třeba 250 GT LWB California Spider nového majitele nenašla.
Naštěstí pořadatelé myslí i na začínající veteránisty, pro které je určená sekce modelů s cenou do 30 tisíc eur, necelých 730 tisíc korun. Novou hvězdou se v této kategorii alespoň pro letošní rok stalo Suzuki Samurai, kterých bylo v nabídce hned několik. Počtem ho překonaly jen Mini a Fiat 500 v různých podobách: evergreeny sekci věnující se začínajícím sběratelům.
I tentokrát ale byl jinak na výběr rozmanitý výčet aut včetně Golfu Country, řady starých „Amerik“, renaultů, peugeotů, či dokonce speciálních edicí donedávna běžných modelů jako VW Golf Cabriolet nebo Ford Mondeo.
Na Retromobile se přitom můžete kromě dnešního dne, tedy pátku 30. ledna, vydat ještě o víkendu 31. ledna a 1. února. Vstupné na místě stojí 25 eur, online v předprodeji je o kousek levnější. Výstava je umístěná ve třech patrech haly 7 výstaviště Porte de Versailles a také v hale 4.
