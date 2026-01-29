Tři Talboty z Chropyně ozdobou Paříže. Na Retromobile se poprvé vystavují všechny

Výstava Retromobile v Paříži letos nabízí pohled, který se jen tak nevidí. Z české sbírky Františka a Roberta Kudelových se tu představují všechny tři vozy Talbot-Lago T26 Grand Sport ve třech jedinečných karoseriích, zrenovované do posledního detailu v Chropyni a oceňované na nejprestižnějších soutěžích světa, na jednom místě.
Na pařížské výstavě Retromobile, v nejvyšším třetím patře, letos na návštěvníky čeká mimořádná podívaná. Vůbec poprvé se zde společně představují všechny tři mimořádné vozy Talbot-Lago T26 Grand Sport, které patří českým sběratelům Františku a Robertu Kudelovým z Chropyně.
Automobily, jež patří ke špičce světových soutěží elegance a které sbírají nejvyšší ocenění na nejprestižnějších akcích v Evropě i v USA, se nyní prezentují mezinárodní veteranistické komunitě a patří k hvězdám výstavy. Že pochází z chropyňské renovační dílny, ale není na první pohled zřejmé.
V nejvyšším patře haly 7 se o prostor dělí přední prodejci a renomované aukční domy a Talboty se vystavují na podiu prestižního prodejce Axel Schuette. Německá společnost působí na trhu více než 40 let a specializuje se na vzácné modely různých značek.
Znamená to snad, že by byly Talboty na prodej? František Kudela na to reaguje svým typickým úsměvem a důvtipem. „Tak pokud máte velký zájem a dostatečný finanční obnos… Ale ne, zkrátka prodejce nás oslovil, že by měl rád naše tři vozy právě tady na Retromobile na svém stánku, a zařídil dopravu,“ dodává starší z rodu Kudelů, který se nyní naplno věnuje vedení renovační dílny, zatímco syn Robert je v čele strojírenského podniku.
Jejich veterány v sobě spojují technickou preciznost s hlubokou vášní pro historické automobily. Všechny tři Talboty prošly kompletní a mimořádně náročnou renovací přímo v jejich vlastní dílně, kde vznikají renovace na absolutní světové úrovni. Každý z vystavených vozů má jedinečný příběh, výjimečný původ a karoserii od některého z nejslavnějších francouzských karosářů poválečné éry.
Prvním z trojice je Talbot-Lago T26 Grand Sport z roku 1948 s karoserií Figoni et Falaschi, ikonické fastback coupé, které patří k vrcholům automobilového designu své doby. Elegantní linie, hliníková karoserie a silný čtyřapůllitrový šestiválec z něj udělaly jeden z nejrychlejších a nejkrásnějších silničních vozů konce čtyřicátých let.
Po tisících hodin práce v Chropyni se tento Talbot stal pravidelným účastníkem nejprestižnějších světových soutěží elegance a zazářil mimo jiné v Pebble Beach i Chantilly.
Druhým vystaveným vozem je Talbot-Lago T26 Grand Sport Saoutchik, vůbec první vyrobený kus této řady s výrobním číslem 110101. Karoserie od slavné pařížské firmy Saoutchik dává vozu dramatický, až sochařský výraz, který z něj činí jednu z nejvýraznějších poválečných kreací značky Talbot-Lago.
I tento automobil prošel šestiletou precizní renovací v Chropyni a po svém dokončení se okamžitě zařadil mezi absolutní elitu. V Kalifornii se dostal mezi čtyři nejlepší vozy slavné přehlídky v Pebble Beach a potvrdil, že česká renovační práce snese ta nejpřísnější světová měřítka.
Třetím do trojice je Talbot-Lago T26 Grand Sport s karoserií od Jeana Antema, jeden z pouhých tří takto postavených exemplářů. Vůz vznikl jako zakázka pro významného francouzského průmyslníka a dostal výjimečnou technickou specifikaci včetně závodního motoru, který mu propůjčuje mimořádný výkon i charakter.
Po kompletní renovaci v Chropyni se tento Talbot stal vítězem hlavní ceny Best of Show na prestižní výstavě Chantilly, což je ocenění, které potvrzuje jeho výjimečnost jak po stránce technické, tak estetické.
To, že se všechny tři tyto automobily setkávají právě na Retromobile v Paříži, má pro Francouze symboliku. A přitom se ukazuje, že o automobilové dědictví umí pečovat nejen ve Francii či v USA, ale také v malé moravské Chropyni.
