Jawa plní dávný sen. Prohlédněte si očekávané novinky 730 Twin a bájný litr. Značka zveřejnila i ceny

Po dlouhém očekávání ukázala značka Jawa na brněnském Motosalonu dvě zásadní novinky. Vedle modelu 730 Twin představila také motocykl s litrovým motorem Jawa 1000, o kterém se mezi fanoušky mluvilo téměř dvě desetiletí. Odhalila cenu a také to, kolik zájemců už si ji objednalo. Premiéra přilákala obrovský zájem návštěvníků.
Na brněnském výstavišti se ve čtvrtek odehrála jedna z nejočekávanějších premiér letošního ročníku motocyklového veletrhu Motosalon. Tradiční česká značka Jawa zde po měsících spekulací představila hned dvě novinky, o nichž se mezi fanoušky mluvilo už velmi dlouho.
Největší pozornost poutaly především dvě nové motorky, které značka odhalila poprvé veřejně. První z nich je model Jawa 730 Twin, který se představil v červeném a vínovém provedení a představuje krok v nové modelové řadě značky. Druhou, ještě očekávanější novinkou je však motocykl Jawa 1000, tedy stroj s bájným litrovým motorem, o němž se v souvislosti s Jawou mluvilo už dvě desetiletí.
Až nyní se projekt podařilo dovést do fáze veřejné premiéry. „Když jsem přišel do Jawy, tak ten projekt začínal. Můžeme říct, že je to zhruba osmnáct let debat a pak vývoje,“ popisuje výkonný ředitel značky Jiří Kraft. Podle něj ale nejde o nic neobvyklého.
„Když si vezmete, jak dlouho vyvíjí motocykl Honda a kolik má vývojových pracovníků, a přepočtete to na náš tým, kdy aktuálně v týnecké firmě pracuje 80 lidí, tak je to vlastně standardní doba vývoje motorky,“ vysvětlil.
Na projektu se nakonec podíleli i externí partneři, kteří měli vývoj urychlit. „Spojili jsme se s firmou Akkodis, která se zabývá vývojem nejen motocyklů, ale obecně technických komponentů. Přináší nám trochu jiný úhel pohledu na vývoj, protože my děláme jen motorky a ten náš pohled je užší,“ uvedl Kraft.
Základní myšlenka však podle něj zůstávala po celou dobu stejná. „Ta myšlenka byla dvacet let pořád stejná – mít robustní litrový motocykl.
Výsledkem je stroj s hmotností přibližně 204 kilogramů, jehož konstrukce vznikala z velké části přímo v Jawě. „Motor, rám, designové komponenty, to všechno je ve velké míře náš vývoj. Samozřejmě některé věci se nakupují – například brzdy nebo odpružení,“ popsal Kraft.
Odpružení pro motocykl naladil český specialista Jaroslav Halbich, zatímco další komponenty pocházejí od specializovaných dodavatelů.
Litrová Jawa má navíc vzniknout jen v malé první sérii. „První série bude patnáct kusů a chceme ji hodně individualizovat podle zákazníků. Nebudeme měnit rám, ale každý si bude moci upravit řadu detailů, třeba sedlo nebo barevné provedení,“ vysvětlil Kraft.
Základní technický celek má stát od 1,5 milionu, konečná cena se ale může lišit podle individuálních úprav. Zájemci se přitom už začali hlásit. „Máme šest zákazníků, kteří už podepsali smlouvu, ozvali se nám sami jen na základě šuškandy v médiích, což je ohromné,“ řekl Kraft.
Podle něj jde především o české sběratele a dlouholeté fanoušky značky. „Jsou to většinou chlapi čtyřicet plus. Fanoušci a sběratelé.“
Druhou premiérou byl model 730 Twin, který má být mnohem dostupnější a zaměřený na běžné ježdění. Motor pro tento stroj vznikl ve spolupráci se švýcarskou firmou Suter a motocykl využívá komponenty renomovaných výrobců, například brzdy Brembo nebo odpružení Kayaba. Sériová výroba už podle vedení značky běží a první motocykly by měly zamířit k zákazníkům už v květnu.
Motorka vyjde na 197 700 Kč a na stánku Jawy se představila ve dvou provedeních, červené „šípkové“ a typické vínové. „Protože Jawa zkrátka musí být červená,“ směje se Kraft.
Podle něj jsou novinky podstatné tím, že jde o součást širší proměny značky, která se snaží oslovit nové typy zákazníků. „Motorkář se za poslední roky změnil a jeho nároky jsou jiné. Dřív lidé jezdili na motorce do práce, byla to praktická věc. Dnes je to spíš víkendová záležitost, zábava, trochu sebeprezentace,“ vysvětlil. Jawa proto rozšiřuje nabídku směrem k silnějším a stylově výraznějším strojům.
Stánek výrobce byl od ranní tiskové konference doslova obležený návštěvníky a navštívil ho také prezident Petr Pavel, který si při prohlídce oblékl bundu Jawa a s úsměvem poznamenal, že se těší, až se v ní projede na své Jawě 350/634 „Konopnici“.
Motory nových Jaw
Model Jawa 730 Twin využívá kapalinou chlazený dvouválcový motor o objemu 730 cm³. Jde o paralelní twin, tedy dvouválcový agregát, motor vznikl ve spolupráci se švýcarskou firmou Suter a nabízí výkon 55 kW a jede maximálně 185 km/h.
Jawa 1000 je první novodobý motocykl značky s litrovým motorem. Ten využívá vidlicový dvouválec o objemu 999 cm³, který byl vyvinut přímo pro tento projekt. Výkon motoru je 83 kW, stroj váží 238 kilogramů a jede rychlostí 215 km/h.
