Co se děje s trhem veteránů? O co se strhla bitva a proč šla Jawa 500 OHC za málo

Aukce Retro Garáž, která se třetí listopadovou sobotu konala v Lysé nad Labem, letos přilákala rekordní počet dražitelů i diváků a podle pořadatelů ohromila i finančními výsledky.
V nabídce se objevilo nejvíc položek v historii, konkrétně 46 motocyklových a automobilových veteránů, nevydražil se pouze jediný stroj. Podle hlavního licitátora Pavla Kočího se obrat aukce vyšplhal na 15,7 milionu korun při součtu kladívkových cen, i s aukční 10procentní přirážkou přesáhl hranici 17 milionů. Což je podle něj "zase rekord".
Aukce opět ukázala, jak je nevyzpytatelná a zatímco někdy si kupci přijdou na úlovek za nečekaně příznivou cenu, jindy se bitva o veterán "zcela utrhne" a předčí všechna očekávání.
To se stalo v případě motokrosové motorky ČZ 125/519 po renovaci, kterých se vyrobilo 136 a o níž se v sále strhla tuhá přetahovaná. Kočí říká, že očekával částku mezi dvě stě dvaceti a třemi sty tisíci, ale finálních kladívkových 450 tisíc, tedy prodejních 495 000 Kč s přirážkou, mu "vyrazilo dech".
Ceny vydražených motocyklů:
|1. Jawa 50/555
|93 500 Kč
|19. ČZ 250 custom MK III
|187 000 Kč
|2. Stadion S11 ušák
|56 100 Kč
|20. Jawa 350/360 Panelka
|61 600 Kč
|3. Stadion S22
|82 500 Kč
|21. Jawa 11/250 Pérák Zbrojovka
|160 600 Kč
|4. Jawetta 50/551 Standard
|78 100 Kč
|22. Ogar 250
|279 400 Kč
|5. Jawetta 50/551 Sport
|89 100 Kč
|23. ČZ 500 Tourist Vatikán
|1 705 000 Kč
|6. Čezeta 175/502 prase
|90 200 Kč
|24. Jawa 350 OHV
|434 500 Kč
|7. Jawa 90 Roadster
|77 000 Kč
|25. Jawa 350 SV
|412 500 Kč
|8. ČZ 175/477 Harlejka
|55 000 Kč
|26. OEC 500 Sport
|418 000 Kč
|9. Jawa 350/634 + sajda
|90 200 Kč
|27. Raleigh 800 SV
|434 500 Kč
|10. Jawa 250/623 Bizon
|
155 100 Kč
|28. ČZ 175 Standard
|145 200 Kč
|11. Jawa 350/633 Bizon
|
151 800 Kč
|29. ČZ 98
|119 900 Kč
|12. Jawa-ČZ 175/356 Kývačka
|
114 400 Kč
|30. Jawa 500 OHV Rumpál
|979 000 Kč
|13. Jawa 250/590 Californian
|
159 500 Kč
|31. Jawa 250/579 Švéd
|98 450 Kč
|14. Jawa 350/362 Californian
|
168 300 Kč
|32. Jawa 250/562
|291 500 Kč
|15. Jawa 500 OHC 15/01
|
682 000 Kč
|33. Jawa 250/553 Libeňák
|242 000 Kč
|16. Jawa 250/592 Panelka
|
99 000 Kč
|34. ČZ 360/969 Montreal
|123 200 Kč
|17. Jawa 350/354 Kývačka
|
110 100 Kč
|35. Jawa 250/T579
|nevydraženo
|18. Jawa 350/361 Sport
|
244 200 Kč
|36. ČZ 125/519 Motocross
|495 000 Kč
Stroj nakonec získal muž, který redakci přiznal, že přijel do Lysé výhradně kvůli této motorce a neměl stanovený žádný limit. "Chtěl jsem ji pro syna. Jsem sběratel motocyklů i automobilů zejména československé produkce. Už dříve jsem tu přes přátele některé veterány pořídil, teď jsem dorazil osobně," dodal muž, který si však nepřál zveřejnit své jméno.
Přiznal ale, že ačkoli sem přijeli se synem původně pouze pro "čízu", nakonec odjeli s dalšími třemi stroji. "Když jsem viděl, že nikdo další nepřihazoval a některé kousky by tak šly za extrémně výhodnou cenu, než za kolik se na trhu běžně inzerují, zvedl jsem pro ně ruku," říká s úsměvem s tím, že si navíc pořídil zrenovovanou Škodu 110 R za 605 tisíc a nákladně zrenovovanou červenou Felicii roadster za 902 tisíc korun.
Čtvrtým úlovkem tajemného sběratele se stala Jawa 500 OHC 15/01, která tak šla do světa za "pouhých" 682 tisíc. Přitom ještě před dvěma lety se vyhledávanější verze pětistovek prodávaly na aukcích Retro Garáže vysoko nad milion korun.
Čím to? Znamená to, že ceny legendárního čtyřtaktního půllitru z Týnce radikálně padají? "Myslím, že došlo k zajímavému úkazu na trhu. Když jsme začali před lety Jawy 500 OHC dražit, na běžném trhu nebyly prakticky k mání, a to jak typ 15/02, tak zejména 15/01 šnek," popisuje Kočí.
"A ceny tak vystřelily vzhůru, protože jsme je na aukci dražili za 1,3 milionu právě v případě například zmíněného "šneka", "nula-jedničky okolo milionu. Najednou majitelé pustili své kousky, které měli v garážích schované a na trhu jich je aktuálně poměrně hodně, a tak cena v porovnání s obdobím před několika lety možná lehce padá," uvažuje Kočí.
Ceny vydražených automobilů:
|37. Škoda Felicia Roadster
|902 000 Kč
|42. Tatra 57 Polokabrio
|715 000 Kč
|38. Škoda 110 R
|605 000 Kč
|43. Citroën DS 23 Pallas
|836 000 Kč
|39. Škoda 1000 MB
|423 500 Kč
|44. Škoda 105L
|137 500 Kč
|40. Wikov 40
|1 727 000 Kč
|45. Škoda 645 Tudor
|726 000 Kč
|41. MG F1 Magna Jarvis
|1 419 000 Kč
|46. Praga Piccolo faeton
|588 500 Kč
Druhým výrazným výsledkem byl prodej ČZ 500 Tourist přezdívané "Vatikán", která se prodala za 1 705 000 Kč, tedy přesně v rámci původního odhadu.
Za lidové částky šly do světa předválečné Jawy 350 OHV a 350 SV, které si přitom mezi sběrateli drží obvykle vyšší ceny. A nečekaně nízko skončila Jawa 500 OHV Rumpál, která se vydražila jen za 979 tisíc.
Jedním z účastníků aukce byl sběratel soutěžních motocyklů, který se této akce zúčastnil také vůbec poprvé. "Běžně nakupujeme přes různé inzertní portály nebo v komunitách, ale podzimní nabídka Retro Garáže mě lákala, některé motorky se nedají běžně sehnat," dodal s tím, že do Lysé dojel, aby tu dražil ČZ 360/969 Montreal s odhadovanou cenou 170 až 320 tisíc, kterou pořídil za 123 200 Kč.
K tomu také vyhrál boj o Jawu 250/652 "soutěžní trubku". Ta se odhadovala na 350 až 450 tisíc, šťastlivec ji koupil za 291 500 Kč. "Ceny se držely výrazně níže, než je běžné. Myslím, že na Retro Garáž jezdí ve větší míře zájemci o jiné než soutěžní motorky, a tak tu nebyla taková konkurence mezi dražiteli," dodal s tím, že ani on nechce zveřejnit své jméno.
V případě aut se vydražily všechny, nového majitele si našel předválečný Wikov 40, cenově vystřelil Citroën DS 23 Pallas (836 000 Kč) a pozornost přilákala také Škoda 645 Tudor, která se vydražila za 726 000 Kč, což je dvakrát více, než na jaké částce začínal střízlivý odhad.
Kočí si pochvaluje především zájem na online aukční platformě Aukro, kde se podle něj přihlásilo téměř 170 lidí a 32 z nich skutečně složilo kauci a dražilo, což je historicky nejvyšší počet. Telefonických dražitelů bylo méně než dřív, ale o to více se zapojili lidé online.
V sále samotném byla podle licitátora "brutální" atmosféra, kterou letos umocnila i rekordní návštěvnost. Přesto dodává, že chování trhu je čím dál méně předvídatelné.
"Některé motokrosové speciály a soutěžáky letos táhly mimořádně, zatímco některé předválečné čtyřtaktní třistapadesátky a pětistovky zaznamenaly propad. Naopak "malorážky" typu Stadion či malé Jawy dosáhly vyšších částek, než se čekalo, a britské motocykly se prodaly všechny, což je úspěch," popisuje.
Podzimní Retro Garáž tak potvrdila, že zájem sběratelů o veterány neupadá, ale také to, že digitalizace přivádí do Lysé nové publikum a že trh s veterány je trochu nevyzpytatelný. Zatímco někteří prodávající mohou slavit, kam ceny jejich veteránů vystřelily, jiné kousky šly do nových rukou za nečekaně nízké sumy. Podle výsledků se ale poslední aukce řadí mezi nejúspěšnější ročník v historii.