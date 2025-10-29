Auto

Jawa pro milionářský VIP gang jde do aukce. Vydražitel zjistí, komu patřila

Limitka vznikla v roce 2006, tehdy pro vlivné osobnosti z politiky i byznysu.
Jawa postavila pro skupinu VIP motorkářského gangu 21 kusů, jeden určený pro charitativní dražbu. Ta se nakonec konala až teprve 15 let poté.
Motorka se v běžné inzerci nevyskytuje, zmíněná pro charitu se vydražila před čtyřmi lety za rovný milion korun.
Bude tak zajímavé sledovat, na kolik si ji sběratelé cení nyní. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Prague Car Festival
Eva Srpová Eva Srpová
před 3 hodinami
Jedna z vzácných a raritních motorek novodobé české výroby jde prvního listopadu do aukce na Prague Car Festivalu. Jawa 650 Limited Edition je stroj z limitované série 21 kusů, vznikla z iniciativy vlivných osobností a dodnes fascinuje svým příběhem i exkluzivním spojením s hodinkami Prim.

První listopadový víkend se na výstavě Prague Car Festival nabídne v aukci raritní kousek z české motocyklové historie. Jawa 650 Limited Edition je jeden z pouhých 21 vyrobených kusů a nechybí k ní také unikátní hodinky Prim Rider, které mají stejné pořadové číslo jako motorka.

Edice přezdívaná "milionářská Jawa" vznikla v polovině nultých let z popudu tehdejších vlivných manažerů, politiků i byznysmenů a stala se symbolem exkluzivity a prestiže.

Do dražby míří motocykl s číslem 3/21, jehož vyvolávací cena činí 300 tisíc korun. Očekává se mimořádný zájem sběratelů. Současný majitel zůstává v anonymitě, jeho jméno je však decentně vyryté na zadní straně přiložených hodinek.

Totožnost nového vlastníka se tak stane společným tajemstvím mezi ním a vydražitelem. 

Jawa 650 Limited Edition se poprvé objevila v roce 2006 a šlo o první novodobý stroj, ze kterého vycházela týnecká limitka s pouhými jednadvaceti kusy. Retro tvary navrhl legendární průmyslový designér Václav Král a stroj byl inspirovaný modelem Jawa 500 OHC z 50. let. Limitovaná edice se pyšnila výrazně více chromovanými detaily než běžná 650 Classic.

Dostala tak chromovanou nádrž, lepší kola a vidlici, vybavena byla ručně šitým koženým sedlem, třásněmi na řídítkách a analogovými hodinami. Každý kus nese vyražené pořadové číslo nejen na krytu motoru, ale i v budících. Jednoválec Rotax o objemu 652 cm3 má výkon 35 kW.

S nápadem vyrobit jednadvacetikusovou edici motorky Jawa 650 Limited Edition, takzvaného chopperu, přišla do týnecké Jawy tehdy vlastněné Antonínem Charouzem skupina vlivných osobností tehdejší doby.

Pocházeli z politických i byznysových kruhů a někteří z nich se později projevili jako poněkud kontroverzní podnikatelé. Většina chtěla zůstat v utajení, jiní se ale k obdivu značky Jawa nadšeně a veřejně hlásili. Šlo například o tehdejšího ministra průmyslu a obchodu za ČSSD Milana Urbana, ale také o miliardáře a filantropa Martina Romana, ředitele skupiny prestižních škol PORG, který dříve šéfoval i plzeňským strojírnám Škoda nebo ČEZ.

Dalšími majiteli těchto unikátních strojů jsou tehdejší ministr financí Vlastimil Tlustý, dále spolumajitel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč, někdejší spolumajitel Newton Financial Management Group a odsouzený uhlobaron Petr Kraus, Tomáš Krsek ze Škoda Holding či Milan Maděryč z České pojišťovny, někdejší šéf Petra Kellnera a později významný akcionář PPF. Spekulovalo se i o lobbistovi Romanu Janouškovi, později odsouzeném za sražení ženy na přechodu.

Členů tohoto v Česku neobvyklého milionářského motorkářského VIP klubu bylo přesně dvacet. Každý stroj stál údajně přes 300 tisíc korun, tedy téměř dvakrát víc, než na kolik tehdy vyšla běžná 650 Classic. Jedna motorka navíc vznikla jako bonus. Na tu se mělo všech 20 členů tohoto neoficiálního motorkářského klubu složit, podle informací HN ji ale zaplatili jen dva lidé

V minulosti se právě tato motorka dostala do charitativní aukce. Motocykl s pořadovým číslem 19/21 se v roce 2021 vydražil za rovný jeden milion korun. Vyvolávací cena tehdy byla 200 tisíc korun a část výtěžku z dražby putovala na konto Charity Česká republika na podporu pozůstalých rodin, které se dostaly do existenčních potíží v souvislosti s úmrtím jednoho z rodičů v době pandemie covidu.

Současná aukce motocyklu 3/21, která má najeto pouhých 2209 kilometrů, je proto výjimečná právě tím, že tato Jawa se do běžné inzerce nedostává a bude zajímavé sledovat, za kolik se vydraží tentokrát. 

"Tady očekávám napínavou aukci a myslím, že zde bude opravdu velký zájem ze strany dražitelů. Sběratelsky je tato motorka zajímavá nejen díky tomu, že se jedná o limitovanou edici, lákavý je i celý její příběh, kdy se k ní dostala jen úzká skupina vyvolených. Navíc to spojení s exkluzivními hodinkami Prim a minimální nájezd z ní dělají ceněnou raritu, ke které se zkrátka nedá dostat," říká Pavel Kočí, profesionální dražitel, který pořádá aukce auto-moto veteránů Retro Garáž v Lysé nad Labem a má na starosti i aukci na Prague Car Festivalu. 

"K motocyklu máme certifikát originality přímo z týnecké továrny Jawa potvrzující pravost stroje. Cenu odhaduji v rozmezí půl milionu až 800 tisíc korun," odhaduje opatrně Kočí s tím, že některé dražby je skutečně těžké predikovat právě proto, že jde o unikátní položky.

Jawa 650 Limited Edition podle něj není jen stroj, ale zajímavý symbol českého průmyslu a exkluzivity. Aukce ukáže, jakou má nyní investiční hodnotu a budí zvědavost, který z anonymních majitelů se za vlastnictvím této motorky skrývá. Aukce představuje mimořádnou příležitost pro sběratele i investory, kteří chtějí vlastnit kus příběhu československé motocyklové historie.

Koná se 1. listopadu v rámci výstavy Prague Car Festival v prostorách PVA Letňany. Vedle Jawy se bude dražit dalších 12 zajímavých automobilů i motocyklů, kompletní nabídku si projděte zde.

Prohlédnout si 14 fotografií
 
