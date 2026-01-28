Přeskočit na obsah
Benative
28. 1. Otýlie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Technika a design

Jawa představuje 730 Twin. Má odstartovat novou éru značky a láká i na cenu

Jawa 730 Twin
Jawa 730 Twin
Jawa 730 Twin
Jawa 730 Twin
Jawa 730 Twin
Zobrazit
22 fotografií
Jawa 730 Twin |
Foto: Jawa
Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Jawa cílí na vyšší objemovou třídu. Nový model 730 Twin se bude vyrábět v Týnci nad Sázavou. Dvouválcová novinka má odstartovat novou éru Jawy a oslovit jak skalní fanoušky, tak nové jezdce hledající neokoukaný český naháč.

Reklama

Jawa přichází s motocyklovou novinkou ve vyšší objemové třídě. „Nový model Jawa 730 Twin vznikal s ambicí propojit tradiční tvary značky s moderní technikou,“ říká ředitel Jawy Jiří Kraft.

Impulsem pro vývoj novinky byl podle něho především dlouhodobý zájem fanoušků značky. „Průběžně analyzujeme konkurenci, ale i ohlasy, přání a názory našich potenciálních zákazníků. Z těchto podnětů vznikl nový projekt, který v sobě má skloubit tradiční tvary motocyklů Jawa a moderní technologii i techniku,“ vysvětluje.

Související

Jawa postupně přichází s motocykly vyšších objemových kategorií. Poslední novinkou byla trojice modelu JD 750, nejnovější počin má být dalším krokem. „Cílem bylo nabídnout i motocykl ve vyšší objemové kategorii, který bude vyráběn v Týnci nad Sázavou,“ říká Kraft.

Zároveň od modelu 730 Twin očekává mnohem víc než jen rozšíření nabídky. „Chceme, aby odstartoval novou éru motocyklů se společným základem obsahujícím tvarově jednotný rám a dvouválcový řadový motor.“

Reklama
Reklama

Volba motoru nebyla náhodná. Jawa se vrátila k řadovému dvouválci, který má v její historii silné kořeny. „Dvouválec s řadovým uspořádáním je pro nás typický, historické motocykly vyšší objemové třídy měly většinou řadový dvouválec,“ připomíná Kraft.

Konkrétní agregát o objemu 730 cm³ má od švýcarské společností Suter. „Suter je ve vývoji motorů špičkou ve svém oboru. Tento motor používají i další společnosti, jako je Jedi Motor,“ dodává.

Související

Zatímco motor pochází od dodavatele, rám motocyklu je podle Jawy plně v její režii. „Externí dodavatelé se podíleli na klíčových komponentech, jako je odpružení Kayaba, brzdy Brembo nebo pneumatiky Pirelli. Design a celá koncepce, včetně tvaru rámu, je kompletně náš vývoj. Do tohoto základu byly použity komponenty od specializovaných výrobců,“ doplňuje Kraft.

Charakterem se Jawa 730 Twin řadí mezi naháče, ale s důrazem na použitelnost. „Když bychom měli popsat její charakter, vyniká podle nás více cestovatelským projevem podvozku,“ popisuje Kraft. Motorka tak nemá být čistě sportovní, ani vyloženě cruisová, ale univerzální.

Reklama
Reklama

Dle Jawy existuje jeden funkční vzorek, na kterém se v loňském roce provádělo testování, prototyp, a navíc dva první vyrobené kusy. „Technický základ je hotový, dolaďují se pouze designové detaily,“ dodává Kraft.

První dodávky nové Jawy se mají uskutečnit letos na jaře. „Předpokládáme, že v květnu letošního roku budou mít první zákazníci své motocykly doma,“ uvádí Kraft s tím, že výroba začne omezenou nultou sérií, sériová produkce se rozběhne na podzim. „V letošním roce bychom chtěli vyrobit prozatím jen 150 kusů, v dalších letech očekáváme navýšení výroby.“

Související

Montáž bude probíhat v Týnci nad Sázavou. „Motocykl bude kompletně montovaný u nás, nicméně dílčí komponenty od specializovaných výrobců budou dodávány již složené a hotové,“ popisuje výrobní proces. Zbytek dílů chce Jawa vyrábět sama. „Tímto vytížíme všechny strojní obory naší továrny – lisování, dělení, ohýbání, frézování, obrábění, svařování, lakování, montáž.“

Ambice má Jawa i v ceně. „Cílem je se u sériového motocyklu dostat pod hranici 200 tisíc korun,“ říká Kraft. Podle ředitele Jawy ale rozhodující nemusí být jen technika.

Reklama
Reklama

„Motocykl si dnes člověk nekupuje v této kategorii na základě technických parametrů, ale často i očima,“ míní. Design od Jana Hrbka má podle něj potenciál oslovit jak tradiční fanoušky značky, tak nové zákazníky hledající něco neokoukaného.

Pokud se novinka osvědčí, zůstane u jednoho provedení jen dočasně. „Jestliže splní nový model naše předpoklady, plánujeme další pokračování této řady,“ uzavírá ředitel Jawy.

Prohlédnout 22 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama