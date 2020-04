Srážek se srnkami a dalšími přibývá. Pomoci by mohly i jízdní asistenty, ukázal test

Srážek se srnami, divokými prasaty a další lesní zvěří je čím dál více a jejich následky jsou dražší. Může za to přemnožená spárkatá zvěř i nejrůznější čidla asistenčních systémů moderních aut. Podle německého autoklubu ADAC by ale do budoucna právě asistenční systémy mohly srážkám zabránit.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse