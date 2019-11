Kolik vydrží auto z Lega? Podívejte se na unikátní nárazový test Bugatti a Porsche

Německý autoklub ADAC se ve spolupráci s technologickým časopisem c't rozhodl zjistit, jak to dopadne, když se srazí jedno z nejsportovnějších Porsche, 911 GT3, a nejrychlejší auto světa. Bugatti Chiron. Mohl to být crash-test za několik desítek milionů korun. ADAC ale proti sobě poslal modely z Lega.

Ač by se mohlo zdát, že podobným pokusem si inženýři v testovacím centru ADACu v německém Landsbergu jen krátí volné chvíle, opak je ale pravdou. Němci chtěli zjistit, do jaké míry se shodují předpoklady počítačových simulací nejrůznějších havárií s reálnou situací.

Odborníci tak nejprve museli nasimulovat náraz obou modelů z Lega. Porsche 911 mělo v rychlosti 60 kilometrů za hodinu "trefit" dveřní sloupek modelového Bugatti Chiron. IT specialisté z firmy Dynamore do softwaru několik týdnů ládovali předpokládané chování jednotlivých kostiček a do detailu vymodelovali chování obou zmenšenin při nárazu.

Autoklub se pak ujal praktického ověření, jestli namodelovaný crashtest bude odpovídat realitě. Použil k tomu vysokorychlostní kamery, které zvládnou udělat 1000 snímků za vteřinu, a výsledek byl překvapivý, protože ho simulace nepředpovídala: prakticky všechny dílky se rozpojily, málokterý zůstal na svém původním místě. Modely byly poškozené o poznání více, než kolik ukázala původní simulace.

"Simulace v procesu návrhu auta jsou velice důležité, protože šetří náklady. Srovnání ale jednoznačně ukazuje, že skutečné simulované nárazy, crashtesty, nelze jen tak opominout," komentuje výsledky originálního pokusu Andreas Rigling z ADACu. Nutno podotknout, že z chování obou modelů při nárazu samozřejmě nelze usuzovat, jak by se chovala skutečná auta.