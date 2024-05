Učí seniory ověřovat dezinformace. Baví je to, je to jako luštění křížovek, říká

Čeští senioři se o téma umělé inteligence zajímají. Novou technologii se jim snaží přiblížit nezisková organizace Transitions, kterou už podruhé v řadě podpořila společnost Google. Dříve seniory například učili ověřovat dezinformace. "Setkáváme se osobně, aby si ten čas užili, aby mohli vyrazit do příjemného prostředí," říká vedoucí programu mediálního vzdělávání organizace Jaroslav Valůch.

Co jste se za poslední rok fungování projektu dozvěděli o českých seniorech?

Průběžně je zapojujeme do všech aktivit. V posledním roce jsme s nimi spolupracovali například na akci Ověřovna s novináři Českého rozhlasu. Ověřovali jsme různé dezinformace, které ještě nikdo jiný neprověřoval. Dozvěděli jsme se od seniorů mimo jiné to, že je to zajímavé, že je to baví a je to pro ně důležité téma.

Druhou věc, kterou bych asi chtěl zdůraznit, je, že za poslední rok mají obrovský zájem o téma umělé inteligence. Ať už ohledně jejího praktického využití, tak i třeba co se týče různých možností zneužití, třeba pro šíření lživých informací.

Jak se senioři obecně dívají na umělou inteligenci? Chápou, jak funguje?

Když se jim to vysvětlí, tak ano. Jinak téma samozřejmě vnímají přes titulky, které se v posledních dvou letech objevují v médiích. Vnímají i diskusi o tom, zda nás zničí jako lidstvo, nebo naopak. Informace se k nim dostávají zprostředkovaně, asi jako ke každému laikovi. Ale zatím neměli příležitost se dozvědět víc od někoho, kdo by jim téma dokázal srozumitelně vysvětlit, i třeba v kontextu jejich životních zkušeností.

V příštím roce se na umělou inteligenci plánujete v projektu zaměřit. Jak to bude probíhat?

Především k tomu chceme přistoupit stejně jako k ostatním částem našeho programu. To znamená, že nehodláme dělat v uvozovkách jen nějaké vzdělávací besedy. Chceme seniory celkově zapojit do možností ovlivnit vývoj umělé inteligence a zároveň je pobídnout, aby přicházeli s nápady a možnostmi, jak nástroje umělé inteligence využívat tak, aby třeba usnadnily jejich každodenní starosti.

Klíčovým momentem bude ustavení skupiny expertních seniorů a seniorek, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. A spolu s nimi začneme vymýšlet, jak to celé vlastně postavit, aby to bylo co nejzajímavější a co nejužitečnější pro ostatní seniorky a seniory v Česku. Budeme společně například den či dva testovat a zkoušet různé možnosti, jak jim nástroje umělé inteligence mohou pomoci například v oblasti orientace v neznámém prostoru, zvlášť pokud jsou třeba slabozrací. Jde i o oblasti zdraví, třeba při dozvídání se o nežádoucích účincích léků či využití při jejich jako koníčcích a zálibách.

Jak je na akcích důležitý osobní kontakt se seniory?

Je to základ. Téma dezinformací a fake news se snažíme neuchopovat jako nutně něco, z čeho se musíme děsit a hroutit, ale jako příležitost pro to, setkat se se zajímavými hosty, sdílet nápady, názory, pohledy a životní zkušenosti. Jde o to něco se naučit a použít dezinformace jako jakési moderní luštěnky a křížovky. Tato detektivní práce seniory baví nejvíc. Proto se setkáváme osobně, aby si ten čas užili, aby mohli vyrazit do nějakého příjemného prostředí, typicky do knihovny, potkat se svými vrstevníky i třeba studenty žurnalistiky.

Jak by senioři měli mluvit se svými vrstevníky, kteří dezinformacím propadli?

V první řadě se toto týká nejen seniorů. I senioři ale mají pocit, že už si vlastně nerozumí s některými svými blízkými. Vzájemně se mohou obviňovat, že ti druzí podléhají lživým informacím. Obecně pocit, že si méně a méně rozumíme, je určitě silný. Vnímá to větší část společnosti.

První doporučení je nenechat se nějakou lživou nebo nenávistnou informací dostat do situace, že se musí rozhádat se svým blízkým v rodině, s bývalou spolužačkou nebo kolegyní. Takže první věc je nepřistupovat na pravidla hry, která nastavil někdo jiný.

Nemusíme se za každou cenu snažit druhého uvést na pravou míru. Ale pokud to chceme udělat, tak je dobré se připravit. Pokud chceme někoho upozornit na to, že to, co mi poslal, je lživá informace, je třeba umět vysvětlit druhému člověku, že možná někomu naletěl.

Neexistuje na to něco jako návod. Člověk by se měl ale zamyslet, zda mu to například vůbec stojí za to si třeba narušit celoživotní vztah s člověkem jenom kvůli tomu, že si někdo jiný na šíření dezinformací postavil politický nebo komerční byznys.

Kolik seniorů projektem za poslední rok prošlo?

Průměrně máme na akci asi dvanáct lidí. Akcí proběhlo zhruba sedmdesát, takže půjde zhruba o tisíc lidí.

Video: "Je to bezprecedentní." Expert řekl, jak se šíří lži o dění v Izraeli a Palestině (10. 11. 2023)