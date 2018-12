Unikátní crash test: Ze špatně upevněného vánočního stromku se stala smrtící zbraň

Německý autoklub ADAC chtěl simulovat náraz auta se stromkem na střeše v rychlosti 50 kilometrů za hodinu. Dvaatřicetikilový smrček Němci připevnili nejprve pomocí obyčejných pružných upínačů, kterým Češi neřeknou jinak než gumicuky.

Výsledek byl děsivý. Guma přetížení nevydržela a stromek doslova sletěl přes kapotu auta. V okamžiku se tak z tradiční vánoční dekorace stala smrtící zbraň, která může vážně zranit nebo zabít chodce nebo posádku jiného vozu.

Němci následně test opakovali se stromkem příkladně upevněným s využitím stahovacích popruhů. V takovém případě zůstal bezpečně na svém místě.

Převážení stromku sice není žádná věda, ale doporučuje se dodržet několik základních rad. Třeba proto, že policie vám za špatně upevněný náklad může udělit pokutu ve výši až dvou tisíc korun.

Podívejte se na podrobný videonávod:

Jak správně naložit vánoční stromek? Podívejte se na videonávod od německého autoklubu ADAC. | Video: ADAC | 02:12

Stromek by se měl převážet vždy s tlustou částí kmene směřující po směru jízdy. Upevnit by se měl také vždy právě pomocí zmíněných stahovacích popruhů, které se obmotají kolem kmenu a koruny stromku. Zachytit se dají buď do ok v zavazadlovém prostoru auta nebo okolo příčných střešních nosníků. Pokud se při převozu na střeše auta bojíte poškrábání laku, zabalte stromek třeba do staré deky.

V případě, že se rozhodnete pro transport v kufru, nezapomeňte také na to, že pokud bude dlouhý stromek i po sklopení opěradel přesahovat záď auta více než o metr, měli byste ho v duchu zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřit za dne červeným praporkem a v noci červeným světlem a červenou odrazkou.