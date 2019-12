Z lyží se stane smrtící oštěp. Crash testy ukazují, jak může skončit cesta na hory

Může to být havárie nebo prudké zabrzdění, když automobilu do cesty vběhne srnka. Lyže naskládané v kufru a položené na sklopených opěradlech zadních sedadel vyletí dopředu a zasáhnou posádku. Tvrdě.

Špičky lyží mohou v takovém případě narazit jako oštěp do opěradel a poranit cestujícím vpředu páteř. Pokud po opěradle sklouznou, mohou zranění způsobit svými ostrými hranami. Lyžařská bota, která má běžně dvě kila, narazí do hlavy spolujezdce, jako by měla kil sto. Drobnosti létají uvnitř auta a rozbíjí čelní sklo. Při nárazu se jejich hmotnost může zvýšit až padesátinásobně. O tom, jak nebezpečné může být špatné upevnění nákladu, se můžete přesvědčit na videu.

Přes to všechno řada lidí zásad správného uložení nákladu nedbá. I v Rakousku, kde za to může policie udělit pokutu až pět tisíc eur (v případě, že špatně uložený náklad ohrožuje i okolní provoz). "Stále vídáme auta, v nichž jsou těžká zavazadla, lyžáky, lyže nebo snowboardy jen tak položeny na zadních sedadlech," upozorňuje instruktor bezpečné jízdy Roland Frisch z rakouského autoklubu ÖAMTC.

Nebezpečí se dá pochopitelně předcházet, jen to zabere pár minut navíc. Náklad je totiž nutné pořádně upevnit a naskládat ho do kufru nebo do střešního boxu. "Netrvá to dlouho a v nejhorším možném případě vám to může zachránit život," uvádí rakouský autoklub. Následující zásady pochopitelně neplatí jen v případě, že jedete na lyže, využijete je i v létě při cestě do Chorvatska.

V Česku může policie za špatné upevnění nákladu udělit pokutu ve výši až dvou tisíc korun. Náklad uvnitř vozu totiž ani u nás nesmí ohrozit řidiče a spolujezdce